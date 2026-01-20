Инсталирането на „външни“ приложения на Android става по-трудно

Google затяга мерките около Android, но по начин, който напомня за прецизна софтуерна инженерна мисъл, а не за тотална забрана. Според последните технологични данни от, компанията въвежда нов процес за инсталиране на приложения извън официалния магазин, наречен „high friction“. Целта на този ход не е да спре ентусиастите, а да създаде т.нар. Accountability Layer (слой на отговорност), който да предпази масовия потребител от нарастващата вълна от измами.

Матю Форсайт, водещ продуктов мениджър в Google Play, обясни, че новата система е проектирана да „забавя топката“. Когато се опитате да инсталирате APK файл от трета страна, телефонът вече няма просто да ви поиска разрешение, а ще ви преведе през серия от предупредителни екрани. Тези „препятствия“ включват:

Задължителна онлайн проверка: Системата ще изисква интернет връзка, за да провери дали разработчикът е регистриран. Ако не е, ще видите съобщението: „Разработчикът не може да бъде потвърден“.

Бутон „Инсталирай без потвърждение“: Това е „аварийният изход“ за опитните потребители. Натискането му обаче ще задейства финално, стряскащо предупреждение, че софтуерът може да застраши личните ви данни и банкови сметки.

Google подчертава, че този поток е създаден да устои на „принуда“. Често измамниците водят жертвите си по телефона, карайки ги бързо да кликат „ОК“ на всяко съобщение. Новите екрани ще изискват по-съзнателни действия, които да прекъснат този сценарий.

Този ход е част от по-голямата стратегия за 2026 година, която започва с пилотно въвеждане в Бразилия, Индонезия и Тайланд – региони, които са силно засегнати от финансови измами чрез външно инсталиране (sideloading). Глобалното прилагане се очаква по-късно през годината и през 2027 година.Докато Apple бавно се отваря под натиска на регулаторите в ЕС, Google парадоксално добавя слоеве на защита, за да направи Android по-сигурен, без да губи фундаменталната си „отворена“ ДНК.