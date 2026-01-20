Инсталирането на „външни“ приложения на Android става по-трудно

Google затяга мерките около Android, но по начин, който напомня за прецизна софтуерна инженерна мисъл, а не за тотална забрана. Според последните технологични данни от, компанията въвежда нов процес за инсталиране на приложения извън официалния магазин, наречен „high friction“. Целта на този ход не е да спре ентусиастите, а да създаде т.нар. Accountability Layer (слой на отговорност), който да предпази масовия потребител от нарастващата вълна от измами.
Матю Форсайт, водещ продуктов мениджър в Google Play, обясни, че новата система е проектирана да „забавя топката“. Когато се опитате да инсталирате APK файл от трета страна, телефонът вече няма просто да ви поиска разрешение, а ще ви преведе през серия от предупредителни екрани. Тези „препятствия“ включват:
Задължителна онлайн проверка: Системата ще изисква интернет връзка, за да провери дали разработчикът е регистриран. Ако не е, ще видите съобщението: „Разработчикът не може да бъде потвърден“.
Бутон „Инсталирай без потвърждение“: Това е „аварийният изход“ за опитните потребители. Натискането му обаче ще задейства финално, стряскащо предупреждение, че софтуерът може да застраши личните ви данни и банкови сметки.
Google подчертава, че този поток е създаден да устои на „принуда“. Често измамниците водят жертвите си по телефона, карайки ги бързо да кликат „ОК“ на всяко съобщение. Новите екрани ще изискват по-съзнателни действия, които да прекъснат този сценарий.
Този ход е част от по-голямата стратегия за 2026 година, която започва с пилотно въвеждане в Бразилия, Индонезия и Тайланд – региони, които са силно засегнати от финансови измами чрез външно инсталиране (sideloading). Глобалното прилагане се очаква по-късно през годината и през 2027 година.Докато Apple бавно се отваря под натиска на регулаторите в ЕС, Google парадоксално добавя слоеве на защита, за да направи Android по-сигурен, без да губи фундаменталната си „отворена“ ДНК.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Андроид
19:51 20.01.2026
2 Мдаа
20:04 20.01.2026
3 73737372737
Много производители твърдят, че се грижат за сигурността, но на практика съвременните смартфони често са пълни със сензори, предварително инсталиран софтуер и телеметрия, които могат да събират и предават данни без ясно съгласие или пълен контрол от потребителя. Независими разследвания и научни изследвания показват реални примери за непрозрачно предаване на данни: предварително инсталирани приложения и трекъри („bloatware“) изпращат информация към сървъри на производители и трети страни; мрежовите анализи и форензичните доклади демонстрират случаи на непрозрачно събиране и обмен на данни. Производителите и доставчиците на операционни системи често контролират ъпдейтите, телеметрията и част от хардуерните функции, което ограничава възможностите на потребителя да блокира или филтрира нежелан трафик. Някои платформи и производители предлагат по-добри настройки за поверителност, но практиките варират значително.
Това прави притесненията оправдани: купуваш телефон и често нямаш пълен контрол кои данни се изпращат и на кого — дали към производителя, доставчици на софтуер, рекламни мрежи или държавни органи. За да се подкрепят конкретни обвинения срещу даден модел или софтуер (например изпращане на данни към служби) са нужни технически доказателства като ревърс инжиниринг, анализ на мрежов трафик и независими форензични доклади — именно
20:35 20.01.2026
4 Замисъл
20:37 20.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.