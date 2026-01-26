Renault иска да използва все повече китайски части в автомобилите си

Френският автомобилен гигант Renault ще направи хитър стратегически маньовър. Главният изпълнителен директор на марката, Франсоа Провост, обяви, че компанията няма никакво намерение да се завръща на потребителския пазар в Китай скоро. Причината? Бруталните ценови войни и свирепата местна конкуренция са превърнали Поднебесната империя в „червена зона“, където печалбата е мираж, а оцеляването на чуждестранните брандове – истинско изпитание.

Ако си мислите обаче, че французите вдигат белия флаг, жестоко се лъжете

Вместо да се бори за вниманието на китайския купувач, Renault избира да „пие от извора“, като се интегрира дълбоко в китайската екосистема за доставки. Новата мантра на Провост е „Локално за глобално“. Това означава, че Renault ще използва свръхмодерните китайски компоненти и технологии, за да изгражда по-евтини и по-добри автомобили за останалия свят. Първата голяма „лястовица“ на този подход е новото електрическо Renault Twingo, което благодарение на китайския опит бе разработено за рекордните 23 месеца – почти двойно по-бързо от обичайното за Европа.

В този план ключова фигура е партньорството с Geely. Двете компании вече работят здраво в рамките на Horse Powertrain – гигантско съвместно предприятие, способно да бълва по 5 милиона двигателя годишно. За Renault това е „златният билет“ към достъпната електрификация и хибридизация на европейския пазар, където клиентите все още се колебаят пред високите цени. Чрез опита на Geely, французите планират да пуснат нови хибриди с удължен пробег, които да „запушат устата“ на конкуренцията по отношение на рентабилността.

В крайна сметка, Renault признава една сурова истина: ако не можеш да победиш китайците на техен терен, направи ги свои най-добри доставчици. Франция запазва своята идентичност и дизайн, но под капака ще пулсира китайска ефективност. Тази симбиоза е единственият начин европейските производители да останат релевантни в ера, в която скоростта на иновациите вече не се диктува в Париж или Берлин, а в Шанхай и Шенжен.