Няколко интересни новости в навигацията Waze

Любимото, на голяма част от българските шофьори, приложение Waze претърпя сериозна метаморфоза, внедрявайки пакет от иновации, които обещават да направят навигирането през задръстванията значително по-интуитивно и, което е по-важно, по-евтино.

Една от най-благодатните новости за нашите ширини е интелигентното известяване за „легнали полицаи“ и остри завои. Вече няма да се налага да тествате здравината на амортисьорите си в последния момент – приложението подава сигнал за изкуствени неравности и специфични пътни участъци достатъчно рано. Това не само пази техниката, но и предотвратява опасни маневри в натоварения трафик.

За тези, които често се борят с „лабиринтите“ на големите кръгови кръстовища, Waze предлага спасителен пояс под формата на подобрена лентова навигация. Край на колебанията коя лента да изберете при влизане или къде точно да се престроите за изход. Приложението вече дава кристално ясни визуални указания за това в коя лента на кръговото трябва да се движите.

Стриктният контрол на скоростта също намира своя технологичен отговор. Софтуерът вече следи за динамични промени в ограниченията по маршрута. Ако навлизате в зона с по-ниска разрешена скорост, ще получите своевременно предупреждение. Тази функция е истински „анти-фиш“ механизъм, който помага на шофьорите да адаптират темпото си плавно, без излишни стресови спирачки пред патрулните камери.

В технологично отношение Waze прави и голяма крачка към хуманизиране на пътното движение. Системата започва да разпознава приближаващи автомобили със специален режим на движение – линейки и пожарни. Макар първоначално услугата да бе фокусирана върху други пазари, тя вече се интегрира активно и у нас, давайки ценни секунди на водачите да освободят пътното платно за спасителните екипи.

Не на последно място, изкуственият интелект влиза в ролята на личен асистент, който помни вашите навици. Приложението се учи кои маршрути предпочитате за ежедневните си пътувания и ви ги предлага приоритетно, но без да пренебрегва ситуацията в реално време.