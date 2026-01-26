Новини
Компактна преносима захранваща станция с мощност 1000 Wh

26 Януари, 2026 13:30 593 4

  • зарядна станция-
  • dji

Иновацията е дело на DJI

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският технологичен гигант DJI, който отдавна диктува правилата при дроновете, реши да „приземи“ опита си в съвсем нова ниша, представяйки компактното енергийно чудовище Power 1000 Mini. Това малко бижу е тук, за да докаже, че големите неща често идват в малки опаковки, предлагайки мобилност без компромис с мощността. Независимо дали сте на къмпинг сред природата, или снимате професионално видео на отдалечена локация, това устройство обещава да сложи край на паниката от изтощената батерия.

Не се подвеждайте по етикета „Mini“!

Макар да тежи скромните 11.5 кг и да заема място колкото кутия за обувки (314 x 212 x 216 мм), в тялото му има сериозен капацитет от 1000 Wh. Инженерите са заложили на литиево-железно-фосфатна технология (LiFePO4), която е истински маратонец по издръжливост. Производителят гарантира, че дори след невероятните 4000 цикъла на презареждане, батерията ще съхрани цели 80% от първоначалния си капацитет. С други думи – това е покупка, която ще ви служи вярно години наред, без да „клекне“ пред ежедневната употреба.

По отношение на свързаността, DJI Power 1000 Mini е истинско швейцарско ножче. Предният панел е буквално осеян с опции: два класически USB-A порта за по-дребни джаджи и чифт мощни 100-ватови USB-C изхода, които могат да вдъхнат живот дори на „жаден“ за енергия лаптоп. За по-сериозните електроуреди са предвидени два стандартни електрически контакта, осигуряващи до 1 kW мощност. А ако се окажете в тъмното? Вграденото фенерче със специфичен SOS режим ще бъде вашият най-добър приятел в аварийна ситуация.

Гъвкавостта при зареждането на самата станция също заслужава адмирации. Можете да я „нахраните“ директно от мрежата, през USB-C или – за истинските приключенци – чрез слънчеви панели под открито небе. Засега цената на Power 1000 Mini на родния китайски пазар е фиксирана на около 359 долара, което е повече от агресивно предложение за подобен пакет от екстри и надеждност. Остава само да дочакаме официалния му дебют по нашите географски ширини, за да видим как ще се справи в реални „полеви“ условия.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Весело

    7 0 Отговор
    Само дето не розбрах, колко пъти по-скъпо отколкото в Китай ще струва в Евлопа. Обикновенно е между 10 и 20 пъти по-скъпо в Европа.

    Коментиран от #2, #3

    13:34 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лиляна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Весело":

    тука е 2000 лв

    13:43 26.01.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    Нито е ново, нито е революционно. Продава се и в България от повече от година в различни магазини, а подобни има и от други марки още преди това. Някой май си е платил за реклама, без статията да е маркирана като рекламна?

    13:49 26.01.2026