Google Photos вече може да прави по-добри видеа от снимки

Google пуска значително подобрение на производителността на Photos, като предоставя на функцията „Photo to video“ малко обновяване. За първи път потребителите имат нов „ръчен режим“, който използва персонализирани текстови подсказки. Чрез въвеждане на конкретни инструкции всеки, навършил 18 години, вече може да действа като главен инженер на собствените си динамични късометражни филми, като диктува точното движение, визуалния стил и ефекти, които иска да види за своите неподвижни изображения.

За тези, които все още не са готови да поемат пълния ръчен контрол, Google е запазил надеждните „комфортни режими“ като „Subtle Movement“ (Фини движения) и настройката „I’m feeling lucky“ (Чувствам се късметлия). Въпреки това, дори тези стари функции получават тласък с новите предложения за подсказки, които действат като цифров съпътник, предоставяйки незабавна вдъхновение за тези, които се нуждаят от малко помощ при навигирането в творческата среда.

За да допълни сензорното преживяване, Google се уверява, че всяко ново творение по подразбиране се предлага със стандартен „саундтрак“. Независимо дали използвате предварително зададен шаблон или персонализирана подсказка, тези къси видеоклипове вече включват интегриран аудио файл, за да се гарантира, че крайният продукт е напълно готов веднага след стартирането.