YouTube наложи поредно ограничение за потребители, които не плащат абонамент

10 Февруари, 2026 13:47 1 372 10

Този път то засяга платформата Music

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дните на безплатното и неограничено използване на YouTube Music вече са зад гърба ни. Платформата официално промени политиката си, премествайки функцията за текстове на песни зад платената стена на Premium. Това, което започна като тих експеримент в края на 2025 година, сега достигна широко глобално разпространение, оставяйки неплащащите потребители с „ограничение на прегледите“, което ефективно превръща раздела с текстове на приложението в платена луксозна услуга.

За потребителите на безплатния план, поддържан от реклами, разделът „Текстове на песни“ вече работи по строга система за отброяване. Според съобщенията, които заливат Reddit и технологичните среди тази седмица, интерфейсът вече показва ясно предупреждение: „Имате [X] оставащи прегледи. Отключете текстовете на песни с Premium.“

Безплатните потребители имат право на само пет прегледа на текстове на песни на месец (някои съобщения сочат, че това се нулира ежемесечно, въпреки че Google все още не е потвърдил точния ритъм). След изчерпване на тези пет прегледа, приложението ще показва само първите две реда от песента. Останалите текстове са замъглени и не могат да се превъртат, придружени от подкана за ъпгрейд.

Представител на YouTube наскоро описа тази мярка като „експеримент“, засягащ процент от потребителите, поддържани от реклами, с цел „да се вземат информирани решения относно подобренията на функциите“. Обаче, самото количество потребители, които виждат обратното броене, подсказва, че „експериментът“ всъщност е новата реалност.

Анализаторите предполагат, че това не е просто опит да се привлекат повече абонати, а по-скоро въпрос на покриване на разходите. YouTube Music получава текстовете на песните от трети страни като LyricFind и Musixmatch. Тези услуги начисляват лицензионни такси за всяко преглеждане и като ограничава безплатния достъп, Google вероятно се опитва да компенсира тези повтарящи се разходи. Интересно е, че докато Spotify тества подобна платена стена миналата година, в крайна сметка се оттегли след масивна реакция от страна на потребителите. Google, който достигна над 325 милиона платени абонамента за всичките си услуги в началото на 2026 година, изглежда много по-уверен в способността си да преодолее недоволството.


  • 1 вие какво очаквате

    13 2 Отговор
    Така е при капитализма няма нищо безплатно.

    Коментиран от #2

    13:51 10.02.2026

  • 2 Бай Благой

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "вие какво очаквате":

    Само сиренето .. в капана!

    13:53 10.02.2026

  • 3 Търсят и те

    4 1 Отговор
    да свалят кожи…

    Коментиран от #6, #7

    13:59 10.02.2026

  • 4 Някой

    4 1 Отговор
    На Ядекс.ру (минава се през Дзен.ру) видео секцията е като на Ютубето от преди години. И поне аз не виждах реклами.

    14:07 10.02.2026

  • 5 Камион

    0 2 Отговор
    Скоро ще го закрият.
    Тя и телевизията на Зулуса е платена........
    :))))

    14:32 10.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Просто човек

    1 1 Отговор
    Има Спотифай и Епъл мюзик, в пъти по-добри…

    14:55 10.02.2026

  • 9 Да бе

    0 0 Отговор
    YouTube наложи поредно ограничение за потребители, които не плащат абонамент

    Докато има модове на YouTube Vance нищо не могат да блокират 😂

    15:28 10.02.2026

  • 10 7373722772276

    0 0 Отговор
    Гугълска работа.Само да ограничават и следят няма нищо друго да измислят.

    15:30 10.02.2026