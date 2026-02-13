Mini слага край на диктатурата на сензорните екрани

В свят, в който автомобилните интериори започнаха да приличат повече на магазини за черна техника и марката Mini реши да удари спирачките. Култовата британска марка официално обяви, че се отказва от идеята за пълна дигитализация и ще върне на почит физическите бутони. Оказва се, че „дигиталната умора“ е напълно реален феномен и шофьорите копнеят за нещо повече от бездушно плъзгане на пръстите по стъкло.

Холгер Хампф, човекът, който пое кормилото на дизайнерския отдел на бранда, е категоричен: бъдещето не е в екраните, които заемат цялото арматурно табло, а в интелигентния баланс. В интервю за Motor1 той подчерта, че прекомерното разчитане на софтуерни интерфейси може да убие самата душа на автомобила. „Ако се дигитализирате твърде много, колата губи връзката си с водача и онзи специфичен характер, заради който хората обичат Mini“, обяснява Хампф.

В центъра на интериорната вселена на Mini ще остане емблематичният 9.4-инчов кръгъл OLED дисплей, който дебютира миналата година. Дизайнерите обаче нямат намерение да го обграждат с още тъч-панели. Напротив – фокусът се премества върху това как този дигитален елемент да си сътрудничи хармонично с „аналоговите“ сетива на човека. Хампф вярва, че сегашният размер на екрана е съвършен и вместо да го уголемяват, те ще го направят още по-интуитивен и изразителен.

„Mini вече разполага с достатъчно сензорни интерфейси“, споделя дизайнерът с доза здравомислие. Това решение е глътка свеж въздух за феновете, които ценят онова специфично „цъкване“ на металните превключватели, превърнали се в запазена марка на британската икона. Връщането към тактилните контроли е ясен сигнал, че ергономичността и удоволствието от шофирането отново излизат на преден план пред технологичната показност.

Изглежда, че в бъдещите модели на Mini няма да се борим с менюта, за да настроим климатика, докато влизаме в остър завой. И слава богу! Защото в края на краищата, Mini винаги е било за усещането в ръцете, а не само за картината пред очите.