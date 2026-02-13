Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Mini слага край на диктатурата на сензорните екрани

Mini слага край на диктатурата на сензорните екрани

13 Февруари, 2026 17:04 707 3

  • mini-
  • физически бутони

Британската марка връща физическите бутони, за да спаси „душата“ на автомобила от дигиталната умора

Mini слага край на диктатурата на сензорните екрани - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В свят, в който автомобилните интериори започнаха да приличат повече на магазини за черна техника и марката Mini реши да удари спирачките. Култовата британска марка официално обяви, че се отказва от идеята за пълна дигитализация и ще върне на почит физическите бутони. Оказва се, че „дигиталната умора“ е напълно реален феномен и шофьорите копнеят за нещо повече от бездушно плъзгане на пръстите по стъкло.

Холгер Хампф, човекът, който пое кормилото на дизайнерския отдел на бранда, е категоричен: бъдещето не е в екраните, които заемат цялото арматурно табло, а в интелигентния баланс. В интервю за Motor1 той подчерта, че прекомерното разчитане на софтуерни интерфейси може да убие самата душа на автомобила. „Ако се дигитализирате твърде много, колата губи връзката си с водача и онзи специфичен характер, заради който хората обичат Mini“, обяснява Хампф.

В центъра на интериорната вселена на Mini ще остане емблематичният 9.4-инчов кръгъл OLED дисплей, който дебютира миналата година. Дизайнерите обаче нямат намерение да го обграждат с още тъч-панели. Напротив – фокусът се премества върху това как този дигитален елемент да си сътрудничи хармонично с „аналоговите“ сетива на човека. Хампф вярва, че сегашният размер на екрана е съвършен и вместо да го уголемяват, те ще го направят още по-интуитивен и изразителен.

„Mini вече разполага с достатъчно сензорни интерфейси“, споделя дизайнерът с доза здравомислие. Това решение е глътка свеж въздух за феновете, които ценят онова специфично „цъкване“ на металните превключватели, превърнали се в запазена марка на британската икона. Връщането към тактилните контроли е ясен сигнал, че ергономичността и удоволствието от шофирането отново излизат на преден план пред технологичната показност.

Изглежда, че в бъдещите модели на Mini няма да се борим с менюта, за да настроим климатика, докато влизаме в остър завой. И слава богу! Защото в края на краищата, Mini винаги е било за усещането в ръцете, а не само за картината пред очите.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кръглодисплею Иванов

    2 0 Отговор
    Помия с този дисплей - някой ще бъде премазан на улицата заради глупостите на менаджерите им. Ако съм инженер там и ми дадат тази задача да проектирам, ще им кажа да си я проектират те. Аз напускам.

    17:25 13.02.2026

  • 2 Тити

    4 0 Отговор
    Тези дисплеи са ужас ако караш вечер после очите ти парят.

    17:30 13.02.2026

  • 3 Не го махнаха този стенен часовник

    1 0 Отговор
    От таблото, и по голям става! Баварец с англииска кожа!

    17:53 13.02.2026