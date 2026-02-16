Apple ще „открадне“ най-новата функция на Samsung

Samsung се готви да превърне Galaxy S26 Ultra в мобилна крепост с дебюта на технологията Privacy Display на събитието Galaxy Unpacked в Сан Франциско на 25 февруари. Базирана на системата Flex Magic Pixel на Samsung Display, чрез физическо насочване на светлината на ниво пиксел, устройството може ефективно да „затъмни“ екрана за всеки, който не го гледа директно, решавайки отдавнашния проблем с любопитните погледи във влакове, самолети и препълнени кафенета.

Технологията представлява сложна комбинация от хардуер и софтуер, задвижван от изкуствен интелект, интегриран в One UI 8.5. Според последните технически изтекли информации, потребителите няма да бъдат принудени да се справят с постоянно затъмнен екран. Вместо това функцията е изцяло по избор за различни приложения и местоположения.

Макар че засега функцията ще остане ексклузивна за Galaxy S26 Ultra, индустрията вече се готви за промяна. Известният анализатор Ice Universe разкри, че Apple следи отблизо тази иновация, като има слухове, че Privacy Display на Samsung може да се появи в гамата MacBook Pro до 2029 годиан. Това следва познатия модел, при който Samsung е пионер в пробива в областта на дисплеите, само за да бъде възприет и усъвършенстван от Apple няколко години по-късно.