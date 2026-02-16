Край на SIМ картите за iPhone в Европа

Купертино е готово да приложи агресивната си стратегия за изцяло цифрова свързаност на европейския континент. След тригодишен пробен период в САЩ и неотдавнашно разширяване на 12 пазара, включително Япония и Мексико, се носят слухове, че Apple ще се откаже от физическата SIM карта за европейската линия iPhone 18 Pro тази есен. Според отраслови доклади от Techmaniacs и ветеранът в областта на веригата за доставки Digital Chat Station, това е изчислена инженерна компромисна мярка. Чрез освобождаването на вътрешното пространство, заето от слота за nano-SIM, се очаква Apple да вгради батерия с капацитет от 5100 до 5200 mAh в iPhone 18 Pro Max, което е значително увеличение в сравнение с капацитета на настоящия флагман.

Тази промяна в хардуера идва в момент, в който Apple се подготвя за най-новия си график за пускане на продукти в историята. За първи път септемврийското представяне вероятно ще бъде запазено изключително за iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и дългоочакваният iPhone Fold от първо поколение. Очаква се тези Pro модели да дебютират с най-модерния 2nm A20 Pro чип на TSMC, който обещава 15% увеличение на производителността и 30% намаление на консумацията на енергия – комбинация, която най-накрая може да изведе iPhone над границата от 40 часа издръжливост.

Въпреки това, основните купувачи може да се наложи да изчакат още няколко месеца. В радикално отклонение от традицията, стандартният iPhone 18 и iPhone Air от второ поколение се очаква да бъдат забавени до началото на 2027 година. Източници предполагат, че тази стратегия за разделено пускане на пазара позволява на Apple да изглади веригата си за доставки и да даде на iPhone Air 2 необходимото време за разработка за обявения редизайн, който може да включва втора задна камера и по-лека система за охлаждане с парокамера, за да се отговори на оплакванията за прегряване на първото поколение.

Преходът към Европа, в която се използват само eSIM карти, без съмнение ще предизвика същата полемика, както в САЩ, но Apple изглежда уверена, че операторите са достатъчно зрели, за да поддържат прехода.