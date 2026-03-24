Ще направи ли Apple грешката на YouTube с досадни реклами?

След години на спекулации, нова изтекла информация потвърди, че Apple най-накрая предприема стъпки за монетизиране на услугата си „Карти“. Според Марк Гурман от Bloomberg технологичният гигант се готви да въведе рекламна система на базата на търг, предназначена да увеличи приходите си от услуги, възлизащи на милиарди долари. Този ход бележи отклонение от дългогодишната политика на Apple „без реклами“ в основните си приложения, което я поставя в пряка конкуренция с доминиращите в локалното търсене Google Maps и Yelp.

Новият модел много наподобява рекламите в търсачката, които вече се срещат в iOS App Store. Вместо натрапчиви банерни реклами, Apple се фокусира върху резултати от търсене с висока степен на намерение. Така фирмите (от местни кафенета до глобални търговци като Starbucks) ще могат да наддават за конкретни термини за търсене.

Така например, потребител, който търси „най-добрата мача“ или „пекарна близо до мен“, ще види спонсориран списък в най-горната част на списъка с резултати, ясно обозначен, но позициониран за максимална видимост.

За да се бори с противопоставянето срещу рекламите, Apple според информациите използва собствен изкуствен интелект, за да гарантира, че спонсорираните резултати са географски релевантни и полезни за потребителя, а не просто показват офертата, която е спонсорирана. Ако даден бизнес не предостави персонализирани рекламни изображения, системата автоматично ще извлече данни и снимки от съществуващата „Place Card“ на марката в Apple Business Connect.

Макар официално обявление да се очаква още този месец – вероятно под формата на дискретно прессъобщение или като част от събитие в края на март – действителното внедряване за потребителите е планирано за лятото на тази година. Рекламите ще се появяват в iOS, iPadOS и macOS, както и в наскоро пуснатата уеб версия на Apple Maps.

Анализатори от бранша предполагат, че CarPlay, за който се прогнозира, че ще достигне над 50 милиона потребители до 2028-ма, ще бъде основна цел за тези реклами. Очаква се системата да дебютира заедно с iOS 26.4 или iOS 26.5, служейки като мост преди големите актуализации с акцент върху изкуствения интелект, които предстоят в iOS 27 по-късно тази година.

Това разширение се ръководи от Тод Терези, ръководител на рекламния отдел на Apple, който е поставил цел да увеличи годишните приходи от реклама до 10 милиарда долара (в сравнение с приблизително 4 милиарда долара през 2024-та). Maps се счита за „златна кокошка“ за тази стратегия, тъй като улавя намерението за местна търговия, с което малко други приложения могат да се мерят.

Въпреки потенциалната негативна реакция на потребителите, Apple изглежда уверена, че нейният подход „първо правото на личен живот“ – който избягва широкомащабните практики за събиране на данни на конкурентите ѝ – ще ѝ позволи да запази доверието на потребителите, докато разширява рекламната си екосистема.