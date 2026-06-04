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Чичото на пострадалия Марти: Никола Бургазлиев два пъти прегази нашите деца

Чичото на пострадалия Марти: Никола Бургазлиев два пъти прегази нашите деца

4 Юни, 2026 07:59 1 633 29

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  • блъснати

Днес ще се състои протест пред съда в Бургас

Чичото на пострадалия Марти: Никола Бургазлиев два пъти прегази нашите деца - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Бургазлиев даде нашата присъда още в онзи ден. Максималното, което той трябва да получи, е по закон – или 20 години, или доживотна присъда. Това заяви пред бТВ Юлиян Здравков, баща на пострадалите момичета и чичо на Марти, който загуби майка си Христина в тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през лятото на 2025 г.

Голямата му дъщеря, която е получила комоцио и има шевове на главата, не помни и до ден днешен случая: „Малката дъщеря е със счупен крак, по целия път я разпитвах как е станало всичко, а тя каза: „Тате, той ни удари втори път.” Видяхме след това записа – АТВ-то ги удря на тротоара, хвърля ги на 7-8 метра и след това ги удря отново, без да направи никаква реакция.”

„Семействата на брат ми и на Христина са разбити. По-деликатно стоят нещата с Марти. Трябва му още много време и за възстановяване, и за обяснение”, разказа още той.

Днес ще се състои протест пред съда в Бургас: „Апелирам хората, ако искат да не им се случи нещо подобно, ако искат да заработи тази система, да заповядат.”


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Компира

    0 38 Отговор
    Ама и ти каква си мутра, не е истина. С бащата на Сияна се надпреварвате да плюете наред като някакви лами (визирам животното лама, а не петроханските лами). Пък кой виновен, кой не, това няма никакво значение.. това съдилищата не са структури за уважение за вас.

    Коментиран от #6, #23, #29

    08:01 04.06.2026

  • 3 Без име

    21 0 Отговор
    Добро е момчето, винаги поздравява. Така работи българският съд срещу достатъчно пари.

    08:03 04.06.2026

  • 4 Винкело

    26 0 Отговор
    Освен лишаването от свобода, още и - докато е жив, 2/3 от всяко изкарано левче да отива в помощ на пострадалите.

    Коментиран от #5

    08:05 04.06.2026

  • 5 Как

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    Няма да стане. Родителите са му ченгета и отдавна са се погрижили да нямат никакво имущество на тяхно име.

    Коментиран от #25

    08:09 04.06.2026

  • 6 име

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Компира":

    Освен да ти пожелая и ти да опреш до нужда от правораздаване по такъв тежък случай. Може да звучи жестоко, но явно е по-добре да не се размножаваш, а дори и да си го направил, да не го бъде.

    08:10 04.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хихи

    5 0 Отговор
    Все повече се убеждавам, че кастрацията е справедливо наказание...

    08:28 04.06.2026

  • 23 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Компира":

    Ей зеленчук, чакам те пред заведението ми в Надежда, ела сам или доведи другите си приятели, все ми е тая

    08:33 04.06.2026

  • 24 Колите са направени да издържат удар с

    4 0 Отговор
    Други коли този с АТБ вместо да се блъсне в друго МПС на пътя тръгнал по тротоара и след като прегазил няколко човека спрял с стена на сграда

    08:34 04.06.2026

  • 25 ХИПОтеза

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    То и Бойко няма къща в Барселона , ама любовницата му беше там за личен кеф !

    08:35 04.06.2026

  • 26 този лъже

    4 0 Отговор
    Бургазлиев е толкова добър.
    Дори тати му е разрешил да паркира в районното, защото ще става полицай и ще ви пази


    или беше обратното

    08:36 04.06.2026

  • 27 Този е опасен вредител

    6 0 Отговор
    Нечие ке ле ме си е правило кефа да кара като бясно. Не стига това, ами след като блъска две момичета веднъж, веднага след това ги блъска втори път. Поставете се на мястото на тези момичета, какъв ужас са преживели и какви болки.
    За да не успее да спре АТВ-то си веднага и да ги удари втори път, значи или наистина е бил замаян от нещо /наркотици, алкохол?/, или е карал с такава скорост, че не е бил в състояние да овладее АТВ-то. Карал е като бесен из курорт, където има пешеходци, дошли на почивка там.
    Не коментирам факта, че е убил майка пред очите на нейното дете, а самото дете е наранил така, че вече една година то не може да се възстанови.
    Какво повече да каже човек? Още преди да навършат пълнолетие, някои "дечица" вече живеят с убеждението, че са част от класа, която превъзхожда останалите хора и затова всичко им е позволено, включително да убиват и осакатяват, докато си правят кефа. Как тогава обществото да не оказва натиск върху тях? Обществото е жив организъм и има правото да се защитава от вредители.

    08:41 04.06.2026

  • 28 Тия от фирмата даваща АТБ не са

    1 0 Отговор
    Искали шофьорска книжка за да дадът на този тинейджър да шофира в градски условия в курортен комплекс с много пешеходци
    С действие и бездействие фирмата е виновна също

    08:52 04.06.2026

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Компира":

    Този ще е някой съдия. Много нагли същества са и много мразят, когато някой им напомня често, че нищо не става от тях. Взели 5к заплата и вече се имат за господари на света.

    08:55 04.06.2026

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