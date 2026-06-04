Чичото на пострадалия Марти: Никола Бургазлиев два пъти прегази нашите деца

Никола Бургазлиев даде нашата присъда още в онзи ден. Максималното, което той трябва да получи, е по закон – или 20 години, или доживотна присъда. Това заяви пред бТВ Юлиян Здравков, баща на пострадалите момичета и чичо на Марти, който загуби майка си Христина в тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през лятото на 2025 г.
Голямата му дъщеря, която е получила комоцио и има шевове на главата, не помни и до ден днешен случая: „Малката дъщеря е със счупен крак, по целия път я разпитвах как е станало всичко, а тя каза: „Тате, той ни удари втори път.” Видяхме след това записа – АТВ-то ги удря на тротоара, хвърля ги на 7-8 метра и след това ги удря отново, без да направи никаква реакция.”
„Семействата на брат ми и на Христина са разбити. По-деликатно стоят нещата с Марти. Трябва му още много време и за възстановяване, и за обяснение”, разказа още той.
Днес ще се състои протест пред съда в Бургас: „Апелирам хората, ако искат да не им се случи нещо подобно, ако искат да заработи тази система, да заповядат.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Компира
Коментиран от #6, #23, #29
08:01 04.06.2026
3 Без име
08:03 04.06.2026
4 Винкело
Коментиран от #5
08:05 04.06.2026
5 Как
До коментар #4 от "Винкело":Няма да стане. Родителите са му ченгета и отдавна са се погрижили да нямат никакво имущество на тяхно име.
Коментиран от #25
08:09 04.06.2026
6 име
До коментар #2 от "Компира":Освен да ти пожелая и ти да опреш до нужда от правораздаване по такъв тежък случай. Може да звучи жестоко, но явно е по-добре да не се размножаваш, а дори и да си го направил, да не го бъде.
08:10 04.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хихи
08:28 04.06.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Компира":Ей зеленчук, чакам те пред заведението ми в Надежда, ела сам или доведи другите си приятели, все ми е тая
08:33 04.06.2026
24 Колите са направени да издържат удар с
08:34 04.06.2026
25 ХИПОтеза
До коментар #5 от "Как":То и Бойко няма къща в Барселона , ама любовницата му беше там за личен кеф !
08:35 04.06.2026
26 този лъже
Дори тати му е разрешил да паркира в районното, защото ще става полицай и ще ви пази
или беше обратното
08:36 04.06.2026
27 Този е опасен вредител
За да не успее да спре АТВ-то си веднага и да ги удари втори път, значи или наистина е бил замаян от нещо /наркотици, алкохол?/, или е карал с такава скорост, че не е бил в състояние да овладее АТВ-то. Карал е като бесен из курорт, където има пешеходци, дошли на почивка там.
Не коментирам факта, че е убил майка пред очите на нейното дете, а самото дете е наранил така, че вече една година то не може да се възстанови.
Какво повече да каже човек? Още преди да навършат пълнолетие, някои "дечица" вече живеят с убеждението, че са част от класа, която превъзхожда останалите хора и затова всичко им е позволено, включително да убиват и осакатяват, докато си правят кефа. Как тогава обществото да не оказва натиск върху тях? Обществото е жив организъм и има правото да се защитава от вредители.
08:41 04.06.2026
28 Тия от фирмата даваща АТБ не са
С действие и бездействие фирмата е виновна също
08:52 04.06.2026
29 Анонимен
До коментар #2 от "Компира":Този ще е някой съдия. Много нагли същества са и много мразят, когато някой им напомня често, че нищо не става от тях. Взели 5к заплата и вече се имат за господари на света.
08:55 04.06.2026