Чичото на пострадалия Марти: Никола Бургазлиев два пъти прегази нашите деца

Никола Бургазлиев даде нашата присъда още в онзи ден. Максималното, което той трябва да получи, е по закон – или 20 години, или доживотна присъда. Това заяви пред бТВ Юлиян Здравков, баща на пострадалите момичета и чичо на Марти, който загуби майка си Христина в тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през лятото на 2025 г.

Голямата му дъщеря, която е получила комоцио и има шевове на главата, не помни и до ден днешен случая: „Малката дъщеря е със счупен крак, по целия път я разпитвах как е станало всичко, а тя каза: „Тате, той ни удари втори път.” Видяхме след това записа – АТВ-то ги удря на тротоара, хвърля ги на 7-8 метра и след това ги удря отново, без да направи никаква реакция.”

„Семействата на брат ми и на Христина са разбити. По-деликатно стоят нещата с Марти. Трябва му още много време и за възстановяване, и за обяснение”, разказа още той.

Днес ще се състои протест пред съда в Бургас: „Апелирам хората, ако искат да не им се случи нещо подобно, ако искат да заработи тази система, да заповядат.”