Крастави жаби превзеха центъра на Бургас

Стотици малки жаби превзеха пешеходните пространства около площад "Тройката" в центъра на Бургас. Необичайната миграция на земноводните се превърна в онлайн сензация днес, след като кадри от оживената градска зона заляха социалните мрежи. Животните са плъзнали в непосредствена близост до училищни зони, което предизвика смесени реакции сред гражданите – от любопитство до сериозни притеснения за градската хигиена, съобщават от "Нова телевизия".

Основната причина за масовото присъствие на земноводните в градска среда е десетилетен съдебен спор за неуредена земя в самия център на града. Мястото, станало известно сред бургазлии с емблематичното име "жабарника", е обрасло и след обилните валежи се е превърнало в реален водоем.

Еколозите обясняват, че заради влагата и сезона за размножаване, частният имот е започнал да функционира като градски биотоп. Сега младите екземпляри напускат естественото си убежище и масово навлизат в пешеходните зони. До обяд броят на жабите по плочите е намалял, тъй като са станали лесна плячка за местните гларуси.

Специалисти от Природонаучния музей в Бургас вече извършват наблюдение на района и уверяват, че става дума за широко разпространен вид градски жаби, който е напълно безвреден за хората и не носи никакви здравни рискове. Учените подчертават, че в момента най-застрашени са самите животни, които биват прегазвани от пешеходците или нападани от градските птици. Поради тази причина е стартирала акция по събиране и преместване на популацията към безопасни водоеми извън града.

От Община Бургас коментираха, че въпросният терен е включен в мащабен план за пълно преобразяване на централната част. След провеждането на международен архитектурен конкурс се предвижда бившият "жабарник" да бъде окончателно ликвидиран и превърнат в модерна обществена зона за гражданите.