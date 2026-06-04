Крастави жаби превзеха центъра на Бургас

Стотици малки жаби превзеха пешеходните пространства около площад "Тройката" в центъра на Бургас. Необичайната миграция на земноводните се превърна в онлайн сензация днес, след като кадри от оживената градска зона заляха социалните мрежи. Животните са плъзнали в непосредствена близост до училищни зони, което предизвика смесени реакции сред гражданите – от любопитство до сериозни притеснения за градската хигиена, съобщават от "Нова телевизия".
Основната причина за масовото присъствие на земноводните в градска среда е десетилетен съдебен спор за неуредена земя в самия център на града. Мястото, станало известно сред бургазлии с емблематичното име "жабарника", е обрасло и след обилните валежи се е превърнало в реален водоем.
Еколозите обясняват, че заради влагата и сезона за размножаване, частният имот е започнал да функционира като градски биотоп. Сега младите екземпляри напускат естественото си убежище и масово навлизат в пешеходните зони. До обяд броят на жабите по плочите е намалял, тъй като са станали лесна плячка за местните гларуси.
Специалисти от Природонаучния музей в Бургас вече извършват наблюдение на района и уверяват, че става дума за широко разпространен вид градски жаби, който е напълно безвреден за хората и не носи никакви здравни рискове. Учените подчертават, че в момента най-застрашени са самите животни, които биват прегазвани от пешеходците или нападани от градските птици. Поради тази причина е стартирала акция по събиране и преместване на популацията към безопасни водоеми извън града.
От Община Бургас коментираха, че въпросният терен е включен в мащабен план за пълно преобразяване на централната част. След провеждането на международен архитектурен конкурс се предвижда бившият "жабарник" да бъде окончателно ликвидиран и превърнат в модерна обществена зона за гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
а що в заглавието пише че са крастави ?
Коментиран от #2, #9
08:18 04.06.2026
2 Без име
До коментар #1 от "1488":Така се наричат. :-)
08:19 04.06.2026
3 Не плашете хората
Коментиран от #7
08:21 04.06.2026
4 в кратце
08:21 04.06.2026
5 гълъбица Гица
08:22 04.06.2026
6 оня с коня
08:22 04.06.2026
7 Без име
До коментар #3 от "Не плашете хората":Никйй никого не плсщи. Животинките имат точно това име в науката.
08:23 04.06.2026
8 да ги предложат
08:25 04.06.2026
9 Пешо
До коментар #1 от "1488":Куха статия..няма локация.. няма снимка. жабите крастави ли са или не? В заглавието пише едно, в статията друго... нямам думи......... закрииииваййй
08:26 04.06.2026
10 Най-обичам…
08:38 04.06.2026
11 бай Митко
08:44 04.06.2026
12 Нормално
08:47 04.06.2026
13 новото чеверме
08:54 04.06.2026