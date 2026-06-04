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Крастави жаби превзеха центъра на Бургас

Крастави жаби превзеха центъра на Бургас

4 Юни, 2026 08:14 784 13

  • варна-
  • жаби-
  • център

Основната причина за масовото присъствие на земноводните в градска среда е десетилетен съдебен спор за неуредена земя в самия център на града

Крастави жаби превзеха центъра на Бургас - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стотици малки жаби превзеха пешеходните пространства около площад "Тройката" в центъра на Бургас. Необичайната миграция на земноводните се превърна в онлайн сензация днес, след като кадри от оживената градска зона заляха социалните мрежи. Животните са плъзнали в непосредствена близост до училищни зони, което предизвика смесени реакции сред гражданите – от любопитство до сериозни притеснения за градската хигиена, съобщават от "Нова телевизия".

Основната причина за масовото присъствие на земноводните в градска среда е десетилетен съдебен спор за неуредена земя в самия център на града. Мястото, станало известно сред бургазлии с емблематичното име "жабарника", е обрасло и след обилните валежи се е превърнало в реален водоем.

Еколозите обясняват, че заради влагата и сезона за размножаване, частният имот е започнал да функционира като градски биотоп. Сега младите екземпляри напускат естественото си убежище и масово навлизат в пешеходните зони. До обяд броят на жабите по плочите е намалял, тъй като са станали лесна плячка за местните гларуси.

Специалисти от Природонаучния музей в Бургас вече извършват наблюдение на района и уверяват, че става дума за широко разпространен вид градски жаби, който е напълно безвреден за хората и не носи никакви здравни рискове. Учените подчертават, че в момента най-застрашени са самите животни, които биват прегазвани от пешеходците или нападани от градските птици. Поради тази причина е стартирала акция по събиране и преместване на популацията към безопасни водоеми извън града.

От Община Бургас коментираха, че въпросният терен е включен в мащабен план за пълно преобразяване на централната част. След провеждането на международен архитектурен конкурс се предвижда бившият "жабарник" да бъде окончателно ликвидиран и превърнат в модерна обществена зона за гражданите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 2 Отговор
    "напълно безвреден за хората и не носи никакви здравни рискове"

    а що в заглавието пише че са крастави ?

    Коментиран от #2, #9

    08:18 04.06.2026

  • 2 Без име

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Така се наричат. :-)

    08:19 04.06.2026

  • 3 Не плашете хората

    6 0 Отговор
    С това ниво на образованието днес, хората ще помислят, че жабите наистина са крстави. Всъщност имаше такива, но те бяха хора, частници, алчни капиталисти, които години наред блокираха общината със съдебни дела, за да не почне да се работи там. С по 50 кв.м идеални части, искаха по един етаж да им дадат от бъдещата сграда.

    Коментиран от #7

    08:21 04.06.2026

  • 4 в кратце

    3 1 Отговор
    Крастави жаби превзеха центъра на Бургас,за да протестират срещу скъпотията.

    08:21 04.06.2026

  • 5 гълъбица Гица

    3 1 Отговор
    Ще протестират по телефона.

    08:22 04.06.2026

  • 6 оня с коня

    5 0 Отговор
    Италиянците могат само да ни завиждат щото техните жаби са отдавна изядени.

    08:22 04.06.2026

  • 7 Без име

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не плашете хората":

    Никйй никого не плсщи. Животинките имат точно това име в науката.

    08:23 04.06.2026

  • 8 да ги предложат

    3 1 Отговор
    на търговското аташе в посолството на Италия.

    08:25 04.06.2026

  • 9 Пешо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Куха статия..няма локация.. няма снимка. жабите крастави ли са или не? В заглавието пише едно, в статията друго... нямам думи......... закрииииваййй

    08:26 04.06.2026

  • 10 Най-обичам…

    3 1 Отговор
    Нататък си го знаем.

    08:38 04.06.2026

  • 11 бай Митко

    4 0 Отговор
    Общината даде 35 хилки за преброяване на гларусите! После за преброяване на котките! Сега им се отваря парашута на общинарите да преброяват жабите и да не забравят, и врабчетата, може и щъркелите, и лястовиците! Пари има за всички!

    08:44 04.06.2026

  • 12 Нормално

    4 0 Отговор
    Бургас, като всички други гербаджийски градове, е клоака, опакована в лъскав целофан.

    08:47 04.06.2026

  • 13 новото чеверме

    0 0 Отговор
    Карат с тави жаби, превзеха центъра на Бургас.

    08:54 04.06.2026

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