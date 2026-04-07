WhatsApp въвежда дългоочаквана функция в приложението си за Android

WhatsApp официално започна да въвежда нова функция за елиминиране на шума при гласови и видеоразговори. Тази функционалност се появява за избрана група бета-тестери на Android (версия 2.26.14.1). Това подобрение, задвижвано от изкуствен интелект, е предназначено да изолира гласа на говорещия в реално време, като ефективно елиминира смущенията от натоварен трафик, вятър или шума около него.

Това, което прави тази функция нещо повече от обикновен филтър, е нейният характер „включена по подразбиране“. Когато започнете разговор, системата автоматично се активира, за да даде приоритет на вашата реч. Осъзнавайки обаче, че има моменти, в които искате фоновият звук да се чува, като например споделяне на концерт на живо или природни звуци, WhatsApp е интегрирал ръчен превключвател директно в менюто за разговори. Това ви позволява да деактивирате потискането по време на разговора, без да се налага да ровите в основните настройки на приложението.

Едно от основните инженерни предизвикателства за тази функция беше поддържането на строгите стандарти за сигурност на WhatsApp. Обработката на аудиото се извършва локално на вашето устройство, а не в облака. Това означава, че шумът се филтрира, преди аудиопотокът да бъде криптиран от край до край и предаден, като по този начин се гарантира, че вашите лични разговори остават недостъпни дори за Meta.

Важно е да се отбележи обаче, че яснотата на звука понастоящем е едностранно предимство. Ако имате активирана тази функция, човекът от другата страна ще ви чува перфектно, независимо от околната среда. Но за да ги чувате по-ясно, те също трябва да имат активирана тази функция на своето устройство. За най-добро преживяване и двамата участници трябва да използват най-новата версия на приложението с включен превключвател за шумопотискане.

Макар функцията понастоящем да е ограничена до бета канала за Android, появата ѝ във версия 2.26.14.1 подсказва, че стабилната публична версия е само на няколко седмици разстояние. Първите отзиви от тестерите показват, че качеството на звука вече се конкурира, а в някои случаи и надминава традиционните стандарти за мобилни разговори „Voice over LTE“ (VoLTE).