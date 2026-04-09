WhatsApp пусна приложение и за автомобили

Meta официално представи специализирано приложение WhatsApp за Apple CarPlay. Дългоочакваният интерфейс излезе от бета фазата в TestFlight и вече се разпространява сред широката публика чрез App Store. Тази промяна бележи края на ерата на изцяло гласовото управление за платформата, като предоставя на шофьорите структурирано табло с три раздела, което отразява интуитивния дизайн на вграденото приложение „Телефон“ на iOS, като същевременно поддържа строго криптиране от край до край.

Новият интерфейс е проектиран да преодолее различията между функционалността и безопасността на пътя, като позволява бързи визуални проверки, без да насърчава опасното писане. Архитектурата на приложението е разделена на три основни секции: списък с чатове, регистър на историята на обажданията и раздел с любими. Списъкът с чатове подчертава последните разговори и индикатори за непрочетени съобщения, въпреки че потребителите не могат да превъртат цялата история от съображения за безопасност. Секцията с историята на обажданията предоставя регистър на входящи, изходящи и пропуснати обаждания, докато разделът с любими контакти се синхронизира директно с iPhone на потребителя, за да позволи обаждане или изпращане на съобщения с едно докосване.

Преди тази версия потребителите на WhatsApp бяха обвързани със Siri за всяко взаимодействие, което често водеше до неудовлетворение, ако гласовият асистент не разбереше името на контакта или не се задействаше. Докато Siri все още се занимава с действителното диктовка на съобщенията, новият вграден потребителски интерфейс дава на шофьорите визуално потвърждение на кого пишат и предоставя бутон „Ново съобщение“, за да започват разговори без гласова команда. Тази актуализация следва по-широка тенденция от началото на 2026-та, при която други гиганти в областта на производителността, като Google Meet и ChatGPT, пуснаха специализирани версии за CarPlay, за да завладеят пазара на мобилните офиси.

За да получат достъп до новия интерфейс, потребителите просто трябва да актуализират WhatsApp за iOS до версия 26.13.74 или по-нова. След като актуализацията бъде инсталирана на iPhone, специалната икона на WhatsApp автоматично ще се появи на началния екран на CarPlay при следващото свързване на телефона с автомобила.