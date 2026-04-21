WhatsApp стартира платена „премиум“ услуга

21 Април, 2026 19:25 1 042 7

Разпространяването започва в различните региони, но само за Android

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Отдавна обсъжданата „премиум“ ера на WhatsApp официално започна. От днес Meta стартира публичното бета тестване на WhatsApp Plus – услуга с месечен абонамент, предназначена за потребители, които търсят по-задълбочена персонализация и подобрено управление на чатовете. Докато основното преживяване при изпращането на съобщения – включително криптиране от край до край, гласови повиквания и видео чатове – остава напълно безплатно, нивото Plus въвежда набор от функции за „по-добро качество на живот“, които от години са на челно място в списъците с желания на потребителите.

Meta използва ценови модел, коригиран според покупателната способност, за да пусне услугата на различни пазари. В Европа абонаментът струва 2,49 евро на месец. Услугата в момента е достъпна за ограничен брой бета тестери на Android, като се очаква широко разпространение сред всички потребители на Android и дебютът на версията за iOS до средата на лятото.

Основната атракция на WhatsApp Plus е значителната промяна във визуалната идентичност на приложението. Абонатите могат да избират измежду 18 различни акцентни цвята, които да заменят характерното WhatsApp зелено, и да избират измежду 14 алтернативни икони на приложението за началните си екрани. Тези опции за икони варират от минималистичните „Charcoal Grey“ и „Royal Purple“ до по-ексцентрични дизайни с текстура като „Sparkling Glitter“ и „Cosmic Nebula“. Освен естетиката, абонаментът предлага няколко функционални подобрения за организиране на препълнените пощенски кутии, включително увеличаване на лимита за закачени чатове от 3 на 20. Потребителите получават също достъп до управление на персонализирани списъци, което им позволява да прилагат теми, известия и ексклузивни мелодии наведнъж към конкретни групи от контакти.

Планът включва също 10 ексклузивни мелодии и библиотека с премиум анимирани стикери, които при изпращане се показват като ефекти на цял екран. Стартирането на WhatsApp Plus следва неотдавнашния дебют на Instagram Plus, което сигнализира за по-широка промяна в бизнес модела на Meta към потребителски абонаменти. Докато рекламата остава основният двигател на компанията, тези нискотарифни нива осигуряват нов източник на приходи, докато компанията разширява масивните си инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  Браво

    Отговор
    Ще си заръчам

    19:29 21.04.2026

  Име

    Отговор
    Искам функционалност при която да не може всеки да ме добавя и пише, дори да ми има номера.

    20:19 21.04.2026

  Хсйдйфхф

    Отговор
    Муахаха, описанието на екстрите ми напомня на бизнес модела с платени "рингтонове" отпреди 25-30 години. Мога да им кажа как ще завърши сагата.

    Или да питат Мъск какво стана с абонамента за сини точки в Туитър.

    21:02 21.04.2026

  онзи

    Отговор
    Това звучи като нов цвят на новия айфон....

    22:23 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  Сзо

    Отговор
    Основната атракция на WhatsApp Plus е значителната промяна във визуалната идентичност на приложението....и за това ще се плаща??!

    23:08 21.04.2026