WhatsApp стартира платена „премиум“ услуга

Отдавна обсъжданата „премиум“ ера на WhatsApp официално започна. От днес Meta стартира публичното бета тестване на WhatsApp Plus – услуга с месечен абонамент, предназначена за потребители, които търсят по-задълбочена персонализация и подобрено управление на чатовете. Докато основното преживяване при изпращането на съобщения – включително криптиране от край до край, гласови повиквания и видео чатове – остава напълно безплатно, нивото Plus въвежда набор от функции за „по-добро качество на живот“, които от години са на челно място в списъците с желания на потребителите.

Meta използва ценови модел, коригиран според покупателната способност, за да пусне услугата на различни пазари. В Европа абонаментът струва 2,49 евро на месец. Услугата в момента е достъпна за ограничен брой бета тестери на Android, като се очаква широко разпространение сред всички потребители на Android и дебютът на версията за iOS до средата на лятото.

Основната атракция на WhatsApp Plus е значителната промяна във визуалната идентичност на приложението. Абонатите могат да избират измежду 18 различни акцентни цвята, които да заменят характерното WhatsApp зелено, и да избират измежду 14 алтернативни икони на приложението за началните си екрани. Тези опции за икони варират от минималистичните „Charcoal Grey“ и „Royal Purple“ до по-ексцентрични дизайни с текстура като „Sparkling Glitter“ и „Cosmic Nebula“. Освен естетиката, абонаментът предлага няколко функционални подобрения за организиране на препълнените пощенски кутии, включително увеличаване на лимита за закачени чатове от 3 на 20. Потребителите получават също достъп до управление на персонализирани списъци, което им позволява да прилагат теми, известия и ексклузивни мелодии наведнъж към конкретни групи от контакти.

Планът включва също 10 ексклузивни мелодии и библиотека с премиум анимирани стикери, които при изпращане се показват като ефекти на цял екран. Стартирането на WhatsApp Plus следва неотдавнашния дебют на Instagram Plus, което сигнализира за по-широка промяна в бизнес модела на Meta към потребителски абонаменти. Докато рекламата остава основният двигател на компанията, тези нискотарифни нива осигуряват нов източник на приходи, докато компанията разширява масивните си инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект.