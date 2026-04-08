Вашият автомобил вече ще ви познава по походката дали сте пиян

Ерата, в която колата просто ни чакаше да отключим вратата, остава в историята. Американският автомобилен гигант General Motors подготвя истинска технологична революция, която може да сложи край на шофирането след чашка-две, преди дори да сте докоснали дръжката на автомобила. Ей богу, звучи като сцена от научнофантастичен трилър, но патентната заявка на компанията е съвсем реална и обещава да промени правилата на играта.
Инженерите на концерна са разработили интелигентна система от камери и лидари, която следи всяко движение на собственика, докато той се приближава към возилото. Забравете за стандартните проверки – тук на сцената излиза сложна невронна мрежа, която анализира „метриките на походката“. Дължина на крачката, ритъм, стабилност и дори най-малкото олюляване или отклонение от правата линия се превръщат в цифрови данни. Ако алгоритъмът прецени, че координацията ви е нарушена и прекрачвате „прага на трезвостта“, колата просто ще ви откаже достъп.
Сценарии при „червен картон“ от софтуера
Ако системата се усъмни, че сте прекалили с коктейлите или не се чувствате добре, тя не просто ще мълчи. Предвидени са няколко нива на реакция:
Остри звукови и визуални сигнали, които да ви „свестят“.
Активиране на вторична проверка чрез вграден дрегер в купето.
Пълно блокиране на запалването, превръщайки модерния Chevrolet или Cadillac в неподвижна скулптура.
Интересен детайл е, че тази технология не цели само да хваща почерпени шофьори. Тя би могла да бъде спасителен пояс при внезапни медицински проблеми, за които самият човек може да не подозира. Оппа, тук обаче идва и голямото „но“. Скептиците вече повдигат вежди относно хората с трайни увреждания или специфични физически особености. Дали софтуерът ще бъде достатъчно гъвкав, за да не остави трезвен човек на улицата само защото върви по-различно?
Битката за безопасност до 2030 година
Бързането на GM не е случайно. Влиятелният институт IIHS вече обяви, че до края на десетилетието критериите за престижната награда Top Safety Pick+ ще включват задължителни системи за засичане на интоксикация. Така че, искат или не, производителите трябва да измислят начин да спрат нарушителите още на паркинга.
За момента технологията е в патентна фаза, но посоката е ясна. Бъдещето на сигурността няма да се ограничава само до въздушни възглавници и радари на пътя. Вашият личен автомобил се превръща в строг пазител, който ви наблюдава зорко още от първата стъпка. Дали това е висша форма на грижа или прекалено навлизане в личното пространство? Предстои да разберем, но едно е сигурно – времето, в което можехме да скрием състоянието си от машината, изтича неумолимо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
ще ги изкормим българите бъдете рахат
всичко излишно се изкормва тука и така й трябва да е
До коментар #1 от "Трол":Се познава лесно, но не по походката, а по миризмата. Един газов анализатор ще свърши перфектна работа.
13:26 08.04.2026
9 хаха
До коментар #2 от "българин":Този тип сензори ще станат задължителни. Вече камери вътре в колата да следят шофьора всъщност са заложени в регулациите заедно с "ключ за отдалечено изключване"(възможност полицията да прати сигнал двигателят да спре, за да не бягали шофьори от полицията). Има и други "екстри" за в бъдеще вече мислени- гео фенсинг, т.е. да се дават зони, в които не може да влиза колата, или да не може да излиза от тях(при минаване на границата сама спира двигателя), автоматично ограничаване на скоростта по знаци и координати(ако си на магистрала с 140 и изведнъж колата реши, че си на 5м встрани в локален път с ограничение 60, набива спирачки и да те блъскат тировете)... И, разбира се, тези екстри са задължителни само за овцете. Служебни коли, политици и т.н. няма да ги имат.
Коментиран от #11, #18
13:28 08.04.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "хаха":Ганчо ще има на разположение след 20г тия "екстри", когато немчура се нарадва на новото возило.
13:31 08.04.2026
12 Силиций
Някои днешни технически учени живеят в измислен от тях свят за разлика от бащите и дедите си,които изобретяваха неща за улеснение в реалния живот.
13:47 08.04.2026
16 Краварника
Пълна кpетения, гледайте да не стъпвате накриво да си изкълчите крака, че ще ви обяви за негодни, а може и залп по вас да произведе все пак да не забравяме, че е американска работа това!
Следващото е, че няма да пали, ако не отговорите на въпроса, кой е на-големия Заличител на света с или Миротворец?
14:51 08.04.2026
18 карам голф 2
До коментар #9 от "хаха":и ме боли фара за комплексарите с новите коли…
15:24 08.04.2026
19 Хмм
П.П. Всички злини се поднасят със добри намерения
16:43 08.04.2026