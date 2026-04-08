Вашият автомобил вече ще ви познава по походката дали сте пиян

8 Април, 2026 13:15 927 19

GM патентова система, която „чете“ походката ни

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ерата, в която колата просто ни чакаше да отключим вратата, остава в историята. Американският автомобилен гигант General Motors подготвя истинска технологична революция, която може да сложи край на шофирането след чашка-две, преди дори да сте докоснали дръжката на автомобила. Ей богу, звучи като сцена от научнофантастичен трилър, но патентната заявка на компанията е съвсем реална и обещава да промени правилата на играта.

Инженерите на концерна са разработили интелигентна система от камери и лидари, която следи всяко движение на собственика, докато той се приближава към возилото. Забравете за стандартните проверки – тук на сцената излиза сложна невронна мрежа, която анализира „метриките на походката“. Дължина на крачката, ритъм, стабилност и дори най-малкото олюляване или отклонение от правата линия се превръщат в цифрови данни. Ако алгоритъмът прецени, че координацията ви е нарушена и прекрачвате „прага на трезвостта“, колата просто ще ви откаже достъп.

Сценарии при „червен картон“ от софтуера

Ако системата се усъмни, че сте прекалили с коктейлите или не се чувствате добре, тя не просто ще мълчи. Предвидени са няколко нива на реакция:

Остри звукови и визуални сигнали, които да ви „свестят“.

Активиране на вторична проверка чрез вграден дрегер в купето.

Пълно блокиране на запалването, превръщайки модерния Chevrolet или Cadillac в неподвижна скулптура.

Интересен детайл е, че тази технология не цели само да хваща почерпени шофьори. Тя би могла да бъде спасителен пояс при внезапни медицински проблеми, за които самият човек може да не подозира. Оппа, тук обаче идва и голямото „но“. Скептиците вече повдигат вежди относно хората с трайни увреждания или специфични физически особености. Дали софтуерът ще бъде достатъчно гъвкав, за да не остави трезвен човек на улицата само защото върви по-различно?

Битката за безопасност до 2030 година

Бързането на GM не е случайно. Влиятелният институт IIHS вече обяви, че до края на десетилетието критериите за престижната награда Top Safety Pick+ ще включват задължителни системи за засичане на интоксикация. Така че, искат или не, производителите трябва да измислят начин да спрат нарушителите още на паркинга.

За момента технологията е в патентна фаза, но посоката е ясна. Бъдещето на сигурността няма да се ограничава само до въздушни възглавници и радари на пътя. Вашият личен автомобил се превръща в строг пазител, който ви наблюдава зорко още от първата стъпка. Дали това е висша форма на грижа или прекалено навлизане в личното пространство? Предстои да разберем, но едно е сигурно – времето, в което можехме да скрием състоянието си от машината, изтича неумолимо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    12 0 Отговор
    Трябва да направят и автомобил, който да познава по походката водача дали е кръшкал.

    Коментиран от #7

    13:17 08.04.2026

  • 2 българин

    11 0 Отговор
    няма се плашите и тоя сензор ще замине прои дпф-а и егр-а

    ще ги изкормим българите бъдете рахат

    всичко излишно се изкормва тука и така й трябва да е

    Коментиран от #9

    13:17 08.04.2026

  • 3 честен ционист

    1 6 Отговор
    Всеки Ганчо трябва да си монтира за собствена сметка алкозамог. Обычная цена €1,200.00 EUR

    13:17 08.04.2026

  • 4 Сила

    14 0 Отговор
    Това означава на практика по селата и в малките провинциални градчета в БГ то всички да тръгнат пеша ...и полицаите също !!!

    13:19 08.04.2026

  • 5 хаха

    11 0 Отговор
    И за целта колите стават камери, които записват и пращат на производителя и службите 24/7 какво става в и около тях. Дали това е добро нещо за някои евроатлантически, либерални и демократични ценности? Къде остава правото на личен живот?

    13:23 08.04.2026

  • 6 А ПП бютитата

    5 0 Отговор
    Ще разпознава ли по походката дали са били ощасливени.

    13:23 08.04.2026

  • 7 Това

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Се познава лесно, но не по походката, а по миризмата. Един газов анализатор ще свърши перфектна работа. А ако имате по изострено обоняние, една жена колкото и да се къпе и мие, няма да може да ви излъже.

    13:26 08.04.2026

  • 8 ……….

    0 0 Отговор
    Saab беше по-добра системата !

    13:26 08.04.2026

  • 9 хаха

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    Този тип сензори ще станат задължителни. Вече камери вътре в колата да следят шофьора всъщност са заложени в регулациите заедно с "ключ за отдалечено изключване"(възможност полицията да прати сигнал двигателят да спре, за да не бягали шофьори от полицията). Има и други "екстри" за в бъдеще вече мислени- гео фенсинг, т.е. да се дават зони, в които не може да влиза колата, или да не може да излиза от тях(при минаване на границата сама спира двигателя), автоматично ограничаване на скоростта по знаци и координати(ако си на магистрала с 140 и изведнъж колата реши, че си на 5м встрани в локален път с ограничение 60, набива спирачки и да те блъскат тировете)... И, разбира се, тези екстри са задължителни само за овцете. Служебни коли, политици и т.н. няма да ги имат.

    Коментиран от #11, #18

    13:28 08.04.2026

  • 10 Възмутена Пена

    4 0 Отговор
    Ами ако съм на високи токчета...или пък по прашки, шми пусни ли?

    13:30 08.04.2026

  • 11 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Ганчо ще има на разположение след 20г тия "екстри", когато немчура се нарадва на новото возило.

    13:31 08.04.2026

  • 12 Силиций

    12 0 Отговор
    Остава на "гениите" дето са го измислили да им светне,че към колата може да се приближава собственик който е инвалид,или се е спънал в момента докато идва,или бърза да избяга с автомобила си от някаква застрашаваща го ситуация, или му е прилошало и идва да си вземе лекарството оставено в жабката на колата. Тогава "паметника" наистина може да се окаже и надгробен.
    Някои днешни технически учени живеят в измислен от тях свят за разлика от бащите и дедите си,които изобретяваха неща за улеснение в реалния живот.

    13:47 08.04.2026

  • 13 Те ще

    7 0 Отговор
    Започнат и да решават кога и къде да катастрофираш

    13:48 08.04.2026

  • 14 Скарлет

    0 3 Отговор
    Време беше а и от кога сакатите имат достъп до луксозни автомобили???

    13:51 08.04.2026

  • 15 Мими Кучева🐕

    7 0 Отговор
    Скоро ще познава и кога си възбуден,и ще ти разрешава да му го вкараш в ауспуха!🌈🤣🤣🤣🤣👍

    14:01 08.04.2026

  • 16 Краварника

    5 0 Отговор
    А ще отговаря ли на "Ти мен уважаваш ли ме"?!?
    Пълна кpетения, гледайте да не стъпвате накриво да си изкълчите крака, че ще ви обяви за негодни, а може и залп по вас да произведе все пак да не забравяме, че е американска работа това!
    Следващото е, че няма да пали, ако не отговорите на въпроса, кой е на-големия Заличител на света с или Миротворец?

    14:51 08.04.2026

  • 17 какво ли не измислят

    0 1 Отговор
    аз не карам пил така че проблеми в този аспект няма как да имам да му мислят глупаците

    15:21 08.04.2026

  • 18 карам голф 2

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    и ме боли фара за комплексарите с новите коли…

    15:24 08.04.2026

  • 19 Хмм

    1 0 Отговор
    Предполагам преди да се наложи такава система, ще обвържат напълно автомобила с личните данни на шофьора и при неплатени задължения да не пали или направо да не ти се отваря вратата. По същата логика няма да могат да се крадат автомобили, макар това да прескочи кобила за хакерите.
    П.П. Всички злини се поднасят със добри намерения

    16:43 08.04.2026