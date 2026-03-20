Автомобилни експерти обясняват как да подготвите колата си за лятото

20 Март, 2026 10:22 656 4

За да подготвите автомобила си за летния сезон е най-важно да го измиете старателно

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След като постепенно изпращаме студените месеци в огледалото за обратно виждане, е време да подготвим нашите метални спътници за предизвикателствата на горещия асфалт. Макар съвременните автомобили да са проектирани да се справят с температурните амплитуди без драматични интервенции, преходът към летния сезон изисква малко внимание към детайла, за да си спестите главоболия под жаркото слънце.

Първата и най-важна стъпка е безкомпромисната хигиена. Не става въпрос само за повърхностно изплакване на прахта, а за масирана атака срещу остатъците от зимата. Агресивните пътни смеси и лугата, които се крият в най-недостъпните кътчета на купето, са истинска отрова за метала. Специалистите съветват да изчакате пролетните дъждове да отмият химията от пътищата и едва тогава да се насочите към автомивката за пълно "дезинфекциране" на шасито и подкалниците.

Особено критични са дренажните отвори и преливниците. През есента и зимата те често се задръстват с изгнили листа, кал и прах, което превръща кухините във вратите и двигателния отсек в инкубатори за корозия. Една бърза проверка и почистване на тези канали ще гарантира, че следващата лятна буря няма да завърши с наводнен интериор или дефектирала електроника. Не забравяйте и купето – влагата, попила в стелките и тапицерията през януари, трябва да бъде напълно отстранена, за да избегнете неприятни миризми и мухъл.

Пролетта е и идеалният момент за козметична терапия. Ако зимните несгоди са оставили белези под формата на пукнатини по предното стъкло или неприятни драскотини по лаковото покритие, сега е времето да ги заличите. Слънчевите лъчи и високите температури могат да задълбочат тези дефекти, затова превантивният ремонт е най-разумната инвестиция. В крайна сметка, една технически изрядна и визуално освежена кола не само носи удоволствие, но и гарантира безпроблемни пътешествия към морския бряг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Няма нужда...направо ги заземявайте...с тия цени..

    10:48 20.03.2026

  • 2 Лятото

    няма да се карат коли. Горивата ще са непоносимо скъпи и дефицитни.

    Коментиран от #4

    10:49 20.03.2026

  • 3 Вярвам

    ...на най-големите ,,автоексперти"...Радо и Гальо...

    10:59 20.03.2026

  • 4 Боса-Роса

    До коментар #2 от "Лятото":

    Лятото ще джапаме боси по асфалта размахвайки призива на една ...ПКП...

    11:02 20.03.2026