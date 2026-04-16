Uber променя стратегията и маха шофьорите

Края на една епоха и началото на мащабна технологична инвазия – така най-точно можем да опишем актуалния завой в стратегията на Uber. Гигантът, който доскоро беше синоним на „гиг икономиката“ и модела с минимални активи, сега вади тежката артилерия. Според последни изчисления на Financial Times, компанията е готова да инвестира колосалната сума от над 10 милиарда долара, за да си подсигури място под слънцето в света на автономния транспорт.

Този ход не е просто покупка на нови активи, а пълна метаморфоза. Uber се отказва от ролята на обикновен посредник между независими шофьори и пътници, превръщайки се в директен собственик на флотилии от хиляди безпилотни автомобили. Инвестицията обхваща не само хардуера, но и придобиването на стратегически дялове в компании, които чертаят бъдещето на самоходните технологии. Причината? Безпощадната конкуренция в сектора на роботакситата, която вече диша във врата на традиционния споделен транспорт.

През последната година Uber агресивно разшири ветрилото си от партньорства, сключвайки споразумения с над дузина ключови играчи. Списъкът е впечатляващ и включва имена като китайския технологичен лидер Baidu и американския иноватор Rivian. Амбициите са пределно ясни: до 2026 година услугите с роботизирани таксита трябва да стартират в поне 15 големи града по света. Това е директна заявка за доминация, която цели да пренареди пазарните дялове в индустрията.

Пътят към върха обаче няма да бъде лесен. На арената Uber ще трябва да се изправи срещу „светата троица“ на автономните технологии: Alphabet (със своя Waymo), Tesla и Zoox на Amazon. Тези компании вече разполагат със солидна преднина и разработена инфраструктура. Въпреки това, с мощната си финансова инжекция и глобална разпознаваемост на бранда, Uber дава ясен сигнал, че няма намерение да остане в миналото. Битката за бъдещето на градската мобилност навлиза в своята най-гореща фаза, а залогът е за десетки милиарди.