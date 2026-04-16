Новини
Технологии »
Uber променя стратегията и маха шофьорите

16 Април, 2026 10:27 437 2

  • uber-
  • автономни коли

Компанията ще инвестира над 10 милиарда долара в автономни таксита

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Края на една епоха и началото на мащабна технологична инвазия – така най-точно можем да опишем актуалния завой в стратегията на Uber. Гигантът, който доскоро беше синоним на „гиг икономиката“ и модела с минимални активи, сега вади тежката артилерия. Според последни изчисления на Financial Times, компанията е готова да инвестира колосалната сума от над 10 милиарда долара, за да си подсигури място под слънцето в света на автономния транспорт.

Този ход не е просто покупка на нови активи, а пълна метаморфоза. Uber се отказва от ролята на обикновен посредник между независими шофьори и пътници, превръщайки се в директен собственик на флотилии от хиляди безпилотни автомобили. Инвестицията обхваща не само хардуера, но и придобиването на стратегически дялове в компании, които чертаят бъдещето на самоходните технологии. Причината? Безпощадната конкуренция в сектора на роботакситата, която вече диша във врата на традиционния споделен транспорт.

През последната година Uber агресивно разшири ветрилото си от партньорства, сключвайки споразумения с над дузина ключови играчи. Списъкът е впечатляващ и включва имена като китайския технологичен лидер Baidu и американския иноватор Rivian. Амбициите са пределно ясни: до 2026 година услугите с роботизирани таксита трябва да стартират в поне 15 големи града по света. Това е директна заявка за доминация, която цели да пренареди пазарните дялове в индустрията.

Пътят към върха обаче няма да бъде лесен. На арената Uber ще трябва да се изправи срещу „светата троица“ на автономните технологии: Alphabet (със своя Waymo), Tesla и Zoox на Amazon. Тези компании вече разполагат със солидна преднина и разработена инфраструктура. Въпреки това, с мощната си финансова инжекция и глобална разпознаваемост на бранда, Uber дава ясен сигнал, че няма намерение да остане в миналото. Битката за бъдещето на градската мобилност навлиза в своята най-гореща фаза, а залогът е за десетки милиарди.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1

    Отговор
    Колко от вас биха се качили в автономен автомобил създаден и управляван от Изкуствен интелект?

    10:35 16.04.2026

  2

    Отговор
    След шофьорите, махаме и пътниците, и проблема е решен.

    10:37 16.04.2026