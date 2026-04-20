Huawei дава начало на новата ера сгъваеми смартфони

Huawei дава начало на новата ера сгъваеми смартфони

20 Април, 2026 16:06

Очаква се този форм фактор да бъде използван и в бъдеще

Huawei дава начало на новата ера сгъваеми смартфони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Huawei официално обяви края на ерата на „тесните“ сгъваеми устройства с представянето на Pura X Max – устройство, което се отказва от високите, наподобяващи дистанционни управления пропорции на екрана от предишни години в полза на „широк“ форм-фактор, наподобяващ таблет. Пуснат на пазара в Китай с начална цена от приблизително 10 999 юана (1600 евро), Pura X Max е пряко предизвикателство към очаквания „сгъваем iPhone“, като дава приоритет на хоризонталната площ на екрана за това, което Huawei нарича мобилна продуктивност „на ниво настолен компютър“.

Pura X Max представлява значителен скок спрямо оригиналния Pura X, постигайки значително по-тънък профил от само 5,2 мм, когато е разгънат. Дизайнът е подкрепен от рамка от алуминиева сплав и защитен от Kunlun Glass от второ поколение, постигайки двойна степен на защита IP58 и IP59. Това го прави първият сгъваем смартфон от този вид, който предлага защита както срещу пълно потапяне, така и срещу водни струи с високо налягане и висока температура.

Huawei дава начало на новата ера сгъваеми смартфони

Основната иновация се крие в съотношенията на екрана. Докато повечето сгъваеми устройства изглеждат като два телефона, залепени един за друг, Pura X Max прилича на компактен таблет с формат 4:3. Вътрешният 7,7-инчов дисплей има резолюция 2584 x 1828 с съотношение 14,1:10, проектиран за мултитаскинг на разделен екран без неудобните черни ленти, характерни за по-тесните конкуренти. 5,4-инчовият външен дисплей следва подобна философия за ширина, като гарантира, че телефонът се усеща като традиционен флагман, когато е сгънат. И двата екрана са 1-120Hz LTPO панели с 1 440Hz PWM димиране за намаляване на напрежението в очите.

Huawei дава начало на новата ера сгъваеми смартфони

Под капака Pura X Max дебютира с чипсета Kirin 9030 Pro. Този процесор осигурява 30% повишение на производителността спрямо предишното поколение и се охлажда от хибридна система, комбинираща голяма парна камера с графенови листове с висока проводимост. По отношение на софтуера, устройството работи с HarmonyOS 6.1 още при изваждането от кутията, предлагайки изцяло Android-свободна екосистема, оптимизирана за широкоформатни оформления и включваща приложението „Born to Draw“ за използване с новия стилус M-Pen 3 Mini.

Huawei дава начало на новата ера сгъваеми смартфони

Камерата е с тройна система, включваща патентованата от Huawei XMAGE обработка. Тя включва 50-мегапикселов основен сензор с механична променлива бленда (f/1.4–f/4.0), 50-мегапикселов перископичен телеобектив с 3,5-кратно оптично увеличение и 12,5-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив. И трите камери използват RYYB сензори за максимално усвояване на светлината. Захранването се осигурява от батерия с капацитет 5300 мАч, която поддържа 66 W кабелно и 50 W безжично SuperCharge зареждане. Устройството се предлага в три варианта на покритие, включително Interstellar Blue, Olive Gold и Vibrant Orange.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе аз да питам

    5 1 Отговор
    за един познат (кокорчо) - навиваеми смартфони, кога ще има?

    16:10 20.04.2026

  • 2 авантгард

    8 1 Отговор
    Купувай народе.
    Да финансираме китайската компартия.
    Оказаха се най-адекватни като управление в съвременния свят.
    Света се оглежда и прави изводи докъде го закопа досегашното т.нар. демократично свободно блабла блабла....

    16:10 20.04.2026

  • 3 да да

    7 1 Отговор
    1600евро, защото телефона се отваря..абе тези черкалаци-чипове китайски където ги печатат като на принтер ..сигурно селестоимостта 50евро..таван 100..егати печалбата..какво предлагат..все също--звънкаш , снимаш..чат..има за 100 евро със същите прости функции..ИЗХВЪРЛЯЧИ..ще купят..и последна стотинка ще жертват..обаче ще го имат..фасони..а за ток и вода кой ще плаща..накрая енергото било писало отгоре..фантазии.

    16:17 20.04.2026