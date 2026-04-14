Huawei пуска конкурент на iPhone Fold, 6 месеца по-рано

Huawei се стреми да предефинира пазара на сгъваемите устройства, преди най-големите ѝ глобални конкуренти да успеят да стъпят на него. На 20 април китайският технологичен гигант ще представи официално Pura X Max – устройство, което бележи окончателното настъпване на ерата на „широките сгъваеми устройства“. Докато стандартните сгъваеми устройства тип „книга“ традиционно представят високи, тесни външни екрани и квадратни вътрешни дисплеи, Pura X Max въвежда по-широко съотношение на екрана 16:11. Тази дизайнерска философия има за цел да преодолее разликата между смартфоните и компактните таблети, като предлага потребителско изживяване, по-близко до това на iPad mini, отколкото до традиционен мобилен телефон.

Pura X Max ще дебютира заедно със серията Pura 90 Pro в Китай, предлагайки богат избор от пет цвята: Phantom Night Black, Zero Degree White, Interstellar Blue, Olive Gold и Vibrant Orange. Huawei предлага няколко нива на хардуер, вариращи от 12 GB RAM с 256 GB памет до флагманската „Collector's Edition“, която може да се похвали с 16 GB RAM и 1 TB памет. Под капака се очаква устройството да бъде задвижвано от новия чипсет Kirin 9030 – най-новият 7-нанометров чип на Huawei, проектиран да се справи с изискванията за мултитаскинг на обширния 7,6-инчов вътрешен дисплей.

Изборът на момента от страна на Huawei не е случаен. Пускането на Pura X Max служи като високотехнологичен предшественик за предстоящите промени на пазара на смартфони от висок клас. Отдавнашни доклади от индустрията сочат, че Apple най-накрая подготвя своя първи сгъваем iPhone за дебют през септември. Слуховете предполагат, че Купертино се стреми към по-широко съотношение на екрана, за да максимизира производителността – тенденция, която Huawei ефективно „стартира“ шест месеца по-рано.

За да не остане по-назад, Samsung според информациите подготвя своя собствена версия на Galaxy Z Fold „Wide“, която се очаква да бъде представена на събитието Unpacked в Лондон през юли.

Макар Pura X Max да е инженерно чудо, той остава „забраненият плод“ за по-голямата част от западния свят. Поради продължаващите търговски ограничения и фокуса на Huawei върху вътрешния пазар, се очаква Pura X Max да остане ексклузивно за Китай, подобно на своя предшественик. Въпреки това, за глобалния пазар Pura X Max служи като технически модел, потвърждаващ, че бъдещето на сгъваемите устройства не е само в огъването на екраните, а и в разширяването им.