Тим Кук се оттегля от поста главен изпълнителен директор на Apple

Apple се подготвя за най-значителната промяна в ръководството си от петнадесет години насам. В историческо съобщение компанията потвърди, че Тим Кук ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на 1 септември 2026 година, предавайки кормилото на Джон Тернус, настоящия старши вицепрезидент по хардуерно инженерство. Този ход следва единодушното решение на Съвета на директорите и бележи края на дългосрочен процес на планиране на приемствеността, целящ да върне технологичния гигант към инженерна култура, в която продуктите са на първо място.

Възходът на хардуерния архитект

51-годишният Джон Тернус не е непознат в светилището на Apple Park.

Присъединил се към екипа за продуктов дизайн през 2001 година, той е прекарал четвърт век в оформянето на физическата ДНК на най-успешните продукти на Apple. Тернус е централна фигура при представянето на iPad и AirPods и е ръководил хардуерното инженерство за Mac, iPhone и Apple Watch.

Напускането на Тим Кук като главен изпълнителен директор бележи края на една безпрецедентна ера на финансова експанзия. Откакто пое поста от Стив Джобс през 2011 година, Кук превърна Apple от оперативно чудо в глобален гигант с пазарна капитализация от 4 трилиона долара. Под негово ръководство годишните приходи скочиха от 108 милиарда долара до над 416 милиарда долара през 2025-та, главно благодарение на експлозивния растеж на Apple Services, които сега генерират над 100 милиарда долара годишно. Новата роля на Кук като изпълнителен председател ще му позволи да остане в компанията, за да се занимава с политически ангажименти на високо ниво и геополитически преговори по веригата на доставки – области, в които той е доказал уникални умения.

Преходът предизвика верижна реакция сред ръководството на Apple. Докато Тернус заема поста на главен изпълнителен директор и се присъединява към Съвета на директорите, Джони Сруджи, мозъкът зад Apple Silicon, бе повишен на новосъздадената длъжност главен директор по хардуера. Сруджи ще поеме предишните отговорности на Тернус в областта на хардуерното инженерство в допълнение към настоящите си задължения, докато Том Мариеб ще поеме ежедневните операции по хардуерното инженерство. Освен това Артур Левинсън, който е председателствал съвета в продължение на 15 години, ще премине в ролята на водещ независим директор, за да направи място за Кук.