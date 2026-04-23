Представиха най-лекия V6 двигател в света

Horse Powertrain, амбициозното инженерно съвместно предприятие между Renault и Geely, се насочва към по-високия сегмент на пазара. Само няколко дни след представянето на „всеобхватно“ решение за превръщане на електромобилите в хибриди, компанията официално представи Horse W30, своя първи V6 двигател, на Автомобилното изложение в Пекин 2026. Докато досега марката се фокусираше върху компактни три- и четирицилиндрови агрегати, W30 е проектиран да бъде най-доброто решение за следващото поколение премиум хибридни автомобили, като се представя като най-лекия 3.0-литров V6 двигател, съществуващ към момента.

С тегло от едва 160 кг, W30 е с около 10 кг по-лек от най-близкия си конкурент. Двигателят е с V-ъгъл от 90 градуса, за да поддържа нисък център на тежестта, и е проектиран за максимална гъвкавост при монтажа, като поддържа както напречно, така и надлъжно разположение. Horse е интегрирал изпускателните колектори директно в главите на цилиндрите и е монтирал турбокомпресорите отгоре, за да сведе до минимум закъснението и загубата на топлина. Сам по себе си V6 е мощна машина с високи обороти, способна да достигне 8000 об/мин и да развие между 350 и 400 kW (469–536 к.с.) с въртящ момент до 700 Nm.

W30 не е самостоятелен двигател с вътрешно горене, а сърцето на система, ориентирана към хибридното задвижване. Той е проектиран да се комбинира с новоразработената четиристепенна хибридна трансмисия 4LDHT, която използва усъвършенствана архитектура P1 + P3. В тази конфигурация P1 мотор (с номинална мощност до 300 kW) поддържа коляновия вал и се занимава със зареждането на батерията, докато масивен P3 мотор (с номинална мощност до 450 kW) осигурява основната електрическа тяга. Когато и двете системи работят на пълна мощност, комбинираната мощност поставя този силов агрегат твърдо в територията на суперколите, но Horse настоява, че фокусът остава върху „безпрецедентна икономия на гориво“ за луксозни леки автомобили.

Този нов флагмански двигател е планиран за пускане на пазара през 2028 година. Макар Horse все още да не е потвърдила кой конкретен модел ще дебютира с W30, настоящият списък с клиенти на компанията, който включва Volvo, Nissan, Mitsubishi, Proton и нейните майки марки Renault и Geely, подсказва, че бихме могли да видим този лек V6 да задвижва всичко от луксозни SUV-ове от следващо поколение до мощни хечбеци.