Ето как изглеждат всички нови „айфони“, които ще видим тази есен

Планът на Apple за хардуера за края на 2026-та беше разкрит след масивно изтичане на информация за метални макети, което ни дава най-точната представа досега за iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и дългоочаквания сгъваем iPhone Ultra. Тези CAD-базирани прототипи – обикновено използвани от производителите на калъфи, за да финализират дизайните преди септемврийската презентация – потвърждават, че докато шасито на Pro остава до голяма степен познато, задната оптика нараства до безпрецедентни размери.

Най-шокиращият детайл в изтеклата информация е огромният размер на камерата на iPhone 18 Pro Max. Според измерванията на макетите общата дебелина на устройството, включително изпъкналата част на камерата, е нараснала до 11,54 мм, в сравнение с 11,23 мм при миналогодишния 17 Pro Max. Когато се вземат предвид изпъкналостите на отделните обективи, дебелината достига зашеметяващите 13,77 мм. Тази добавена дълбочина е, според информациите, механична необходимост за настаняване на новата система на Apple с променлива бленда, която ще позволи на основния 48-мегапикселов сензор физически да регулира постъпващата светлина и дълбочината на фокуса, заедно с предполагаемия трислоен сензор на Samsung, проектиран да намали шума при слаба светлина.

Най-интересен безспорно е iPhone Ultra – първият сгъваем телефон на Apple в стил „книга“. Моделите разкриват устройство, което поставя екстремната тънкост над всичко останало, като според слуховете дебелината му е едва 4,5 мм, когато е разгънат. За да постигне това, Apple е направила някои спорни компромиси: моделът на Ultra забележимо няма MagSafe магнити и дори традиционна LED светкавица. Анализатори предполагат, че Apple може да прехвърли функционалността на MagSafe към специализирани калъфи, за да запази вътрешното шаси достатъчно тънко, за да се избегне усещането за „обемистост“, когато е сгънат. Въпреки слуховете за начална цена от 1999 долара, Ultra изглежда ще разполага само с система с две камери, вероятно за да спести вътрешно пространство за сложния механизъм на пантата и масивен масив от разделени батерии с капацитет 5400 mAh.

Когато е отворен, се очаква дисплеят на iPhone Ultra да бъде 7,8-инчов OLED с пропорции 4:3, което го прави почти идентичен по използваема екранна площ с iPad mini, но със значително по-тънки рамки. Моделите показват височина на вътрешния дисплей от 111,5 мм, което е с почти 60% по-високо от iPhone 17 Pro Max в хоризонтален режим. Интересното е, че според слуховете Ultra ще пропусне Dynamic Island за вътрешния си екран, като ще заложи на камера под дисплея и сензор Touch ID, интегриран в бутона за включване, тъй като ултратънката рамка все още не може да побере дълбочината, необходима за пълен масив Face ID.