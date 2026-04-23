CATL представи батерии, които се зареждат за 6 минути и осигуряват до 1500 километра пробег

По време на събитието „2026 Tech Day“, проведено на 23 април, CATL представи гама от решения за съхранение на енергия, които на практика имат за цел да превърнат „времето за зареждане“ в нещо от миналото. Главното събитие беше съсредоточен около третото поколение батерии Qilin – мощни никел-кобалт-манганови (NCM) батерии, които достигат теоретична скорост на зареждане от 15C. На практика това означава, че огромен пакет от 125 kWh би могъл потенциално да се зареди напълно само за четири до шест минути – приблизително същото време, което отнема да се напълни традиционен резервоар с бензин.
Инженерството зад новия пакет Qilin се фокусира върху екстремна плътност и намаляване на теглото. С гравиметрична плътност от 280 Wh/kg, цялата батерия от 125 kWh тежи само 625 кг, което я прави с невероятните 255 кг по-лека от настоящите LFP еквиваленти със същия капацитет. Това намаляване на теглото е „мултипликатор на силата“ за автомобилните инженери, позволяващ по-просторни дизайни на кабината, подобрено управление и намалено износване на компонентите на окачването. Още по-впечатляващ е вариантът Qilin Condensed, който повишава плътността до 350 Wh/kg, което потенциално позволява на луксозните седани да постигнат пробег от 1 500 km с едно зареждане.
За автомобилите за масовия пазар CATL представи трето поколение батерии Shenxing Superfast Charging. По време на вътрешни тестове този пакет на базата на LFP демонстрира способността да се зарежда от 10% до 80% само за 3 минути и 44 секунди. Може би най-важното за северните климатични условия е, че пакетът Shenxing поддържа висока скорост на зареждане при екстремно ниски температури; при −30°C той все още може да се зарежда от 20% до 98% за по-малко от 10 минути. CATL твърди, че въпреки тези агресивни скорости на зареждане, батерията запазва 90% от капацитета си дори след 1000 пълни цикъла, което отговаря на опасенията относно дългосрочната издръжливост.
Компанията се насочи и към бързоразвиващия се пазар на „супер хибриди“ с второ поколение батерии Freevoy за PHEV и EREV. Тази батерия осигурява до 600 км пробег на чисто електрическа енергия, поддържайки същите скорости на зареждане 10C като флагманските батерии. Целта е да се преориентират собствениците на EREV към навик за зареждане „веднъж седмично“, като се преодолее разликата между двигателите с вътрешно горене и пълната електрификация. Накрая, CATL актуализира своята модулна мрежа за смяна на батерии с батерията #26 Choco-Swap, която вече поддържа 800-волтови архитектури във всички класове превозни средства, от компактни градски автомобили до тежкотоварни камиони.
2 Ти прочете ли статията
До коментар #1 от "честен ционист":За какво ти е да сменяш батерия за 6 минути, ако можеш да я заредиш за 3 минути и 44 секунди ?
А след 1400 такива зареждания пробегът ти от 500 км да е паднал на 450 километра с едно зареждане?
Това са 500 хиляди километра.
18:18 23.04.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "Ти прочете ли статията":Ти като си прочел статията, я ми покажи, къде пише, че ще можеш сам да зареждаш този тип батерия? Или ми покажи снимка на конектор, който може да държи такъв ампераж?
18:21 23.04.2026
4 а с какъв ток
18:22 23.04.2026
5 Превод за антиелектрици
Батерия с размера на Тесла модел 3 която реално изминава 450 км , въпреки рекламите за 600, ще зареди 70% от този пробег което са 315 км за 3 минути и 44 секунди
Това е пробегът му за 2 седмици.
Трите минути няма да му стигнат дори да стигне до касата на бензиностанцията да плати и да се върне. Без да броим самото зареждане.
18:25 23.04.2026
18:29 23.04.2026
18:29 23.04.2026
7 Ето ти конектора
До коментар #3 от "честен ционист":Зарядна станция 2000 киловата
Два конектора по 1500 киловата, които си разделят тази мощност.
На шестата минута и половина включват конектора
18:30 23.04.2026
8 Ток откъде?
До коментар #4 от "а с какъв ток":Същата 2000 kW зарядна станция, която зарежда от 10% до 70% за 5 минути .
Даже не е свързана към мрежата а токът идва от батериите, които могат да се зареждат с по-малка мощност от мрежата или направо от фотоволтаици върху зарядната станция или и от двете едновременно.
18:35 23.04.2026
18:36 23.04.2026
18:36 23.04.2026
18:36 23.04.2026
18:36 23.04.2026
11 честен ционист
До коментар #10 от "Вин Дизел":Бедещето е, че ще одиш пеш.
18:42 23.04.2026
12 Не разбрах
До коментар #11 от "честен ционист":Ако е електромобилите се зареждат за пет минути и са на същата цена като автомобил с ДВГ, какви други недостатъци им останаха?
18:49 23.04.2026
13 Така е.
До коментар #10 от "Вин Дизел":Цитат от руски професор:
"Щом на този свят съществува електричеството, значи е напълно възможно и да има Бог..."
19:04 23.04.2026
14 Ъхъ
До коментар #10 от "Вин Дизел":А, колко струват тези батерии, никъде не прочетох?!?🤥
Вярно, е че това е бъдещето, само че далечното бъдеще!
19:11 23.04.2026
15 Пламен
Кабелите да не са дебели като корабни въжета и колко ше струва това ?
19:18 23.04.2026
16 Не видя ли
До коментар #15 от "Пламен":На клиповете се вижда колко е дебел кабела. Вижда се и цялата инсталация, защото тази зарядна станция е сложена на сред нищото в полето и дори няма връзка към мрежата.
Понеже има буферни батерии, мощността на мрежовата връзка дори няма значение. В Европа ще ги инсталират на мястото на съществуващи 50 kW до 150 kW зарядни станции, въпреки че на практика могат да заредят за пет минути две батерии едновременно на всеки от двата 1500 киловата конектора.
19:33 23.04.2026
17 Нямам идея
До коментар #14 от "Ъхъ":Колко струват батериите, но автомобил с такава батерия за пет минути зареждане с големина на батерията колкото голямата батерия на Тесла, струва в Китай под 20 000 евро.
Колко пък да струва само батерията, която запазва 90% от първоначалния си капацитет след 1000 1400 такива 5 минути зареждане
19:37 23.04.2026
18 Но друго мога да сметна
До коментар #14 от "Ъхъ":Един резервоар с който се минават 1000 километра в момента струва около 100 евро.
Тоест хиляда цикъла за 400 хиляди километра Ще струват на бензиностанцията 40 000 евро - колкото два чисто нови автомобила в Китай с пет минути зареждане.
19:39 23.04.2026
19:42 23.04.2026
19:42 23.04.2026
20 Пламен
Казват ,замърсяване" . Ами тока от Ефира ли идва?
20:21 23.04.2026
21 Енергийна плътност
До коментар #20 от "Пламен":Тока е много по-плътен от бензина.
Понеже ми е трудно да го сметна, попитах джемини, но трябваше да увеличавам километрите за да има с какво да сравня. Накрая стигнахме до един милион километра
Финалният резултат:
За 1 000 000 км, „горивото“ (електроните), което е преминало от твоята 100-литрова туба на стената в двигателя на колата, тежи точно:
0.0076 грама
За да го визуализираш: това е по-малко от теглото на една голяма капка дъжд или колкото две малки песъчинки.
21:54 23.04.2026
22 Енергийна плътност
До коментар #20 от "Пламен":Сблъсъкът на световете (Материя срещу Енергия)
За този 1 000 000 км, разликата в ресурсите е направо нелепа:
Бензинов свят (6/100):
Трябват ти 60 000 литра (60 тона) бензин.
Това са 60 кубични метра течност. Ако ги излееш в гаража си, ще го напълниш до тавана два пъти.
21:55 23.04.2026
23 6135
До коментар #21 от "Енергийна плътност":Вие Господине, убихте коча с лопатата!
Все пак говорим за енергийни носители като такива, а не за самата енергия.
Да сравним нещата измервайки ги в баналните килограми:
Революционната батерия, за която пишат в статията, дава пробег от 1000км и тежи "само" 640кг.
Старият резервоар пълен с дизел, даващ пробег от 1000км, тежи цели 60кг.
Разликата тежест/пробег е
десетократна!
22:02 23.04.2026
24 Бъркаш
До коментар #23 от "6135":Правиш ми разлика между енергиен носител и резервоар?
При ДВГ резервоара е лек, но енергийният носител - бензина е тежък. Средно по около тон на година.
Тока тежи 1 грам за няколко милиона километра, но съда тежи 640 килограма. Колкото бензина за половин година.
22:15 23.04.2026
