CATL представи батерии, които се зареждат за 6 минути и осигуряват до 1500 километра пробег

По време на събитието „2026 Tech Day“, проведено на 23 април, CATL представи гама от решения за съхранение на енергия, които на практика имат за цел да превърнат „времето за зареждане“ в нещо от миналото. Главното събитие беше съсредоточен около третото поколение батерии Qilin – мощни никел-кобалт-манганови (NCM) батерии, които достигат теоретична скорост на зареждане от 15C. На практика това означава, че огромен пакет от 125 kWh би могъл потенциално да се зареди напълно само за четири до шест минути – приблизително същото време, което отнема да се напълни традиционен резервоар с бензин.

Инженерството зад новия пакет Qilin се фокусира върху екстремна плътност и намаляване на теглото. С гравиметрична плътност от 280 Wh/kg, цялата батерия от 125 kWh тежи само 625 кг, което я прави с невероятните 255 кг по-лека от настоящите LFP еквиваленти със същия капацитет. Това намаляване на теглото е „мултипликатор на силата“ за автомобилните инженери, позволяващ по-просторни дизайни на кабината, подобрено управление и намалено износване на компонентите на окачването. Още по-впечатляващ е вариантът Qilin Condensed, който повишава плътността до 350 Wh/kg, което потенциално позволява на луксозните седани да постигнат пробег от 1 500 km с едно зареждане.

За автомобилите за масовия пазар CATL представи трето поколение батерии Shenxing Superfast Charging. По време на вътрешни тестове този пакет на базата на LFP демонстрира способността да се зарежда от 10% до 80% само за 3 минути и 44 секунди. Може би най-важното за северните климатични условия е, че пакетът Shenxing поддържа висока скорост на зареждане при екстремно ниски температури; при −30°C той все още може да се зарежда от 20% до 98% за по-малко от 10 минути. CATL твърди, че въпреки тези агресивни скорости на зареждане, батерията запазва 90% от капацитета си дори след 1000 пълни цикъла, което отговаря на опасенията относно дългосрочната издръжливост.

Компанията се насочи и към бързоразвиващия се пазар на „супер хибриди“ с второ поколение батерии Freevoy за PHEV и EREV. Тази батерия осигурява до 600 км пробег на чисто електрическа енергия, поддържайки същите скорости на зареждане 10C като флагманските батерии. Целта е да се преориентират собствениците на EREV към навик за зареждане „веднъж седмично“, като се преодолее разликата между двигателите с вътрешно горене и пълната електрификация. Накрая, CATL актуализира своята модулна мрежа за смяна на батерии с батерията #26 Choco-Swap, която вече поддържа 800-волтови архитектури във всички класове превозни средства, от компактни градски автомобили до тежкотоварни камиони.