Новите гуми на Pirelli ще следят за дупки по пътищата

Pirelli разширява възможностите на своята новаторска екосистема „Cyber Tyre“, като придобива 30% дялово участие в шведската компания за технологии Univrses. С опция за увеличаване на дела си до контролен мажоритарен пакет, италианският производител на гуми излиза извън рамките на традиционното производство на гуми, за да превърне своята технология за интелигентни гуми във високотехнологична софтуерно дефинирана платформа за превозни средства. Чрез вграждането на 3DAI Engine на Univrses и възможностите за пространствено дълбоко обучение, усъвършенстваният набор от сензори в протектора на гумата вече може да комуникира безпроблемно с вградените оптични сензори и контролните модули на автомобила, за да интерпретира по-добре околната среда.

Тази интеграция отива далеч отвъд традиционната функционалност на стандартната система за мониторинг на налягането в гумите (TPMS). Комбинацията от хардуер и софтуер позволява на превозното средство не само да изчислява точното си местоположение, но и да картографира 3D пространства и да анализира пътната настилка в реално време. Изпълнителният директор на Pirelli, Андреа Касалучи, отбеляза, че тази стъпка е важен напредък към това софтуерно дефинираните превозни средства да станат по-безопасни и по-отзивчиви. Системата е проектирана да предоставя проактивна информация за инфраструктурата, позволявайки на местните власти и пътните агенции да наблюдават състоянието на пътищата, светофарите и износването на настилката, без да разчитат на превозни средства, оборудвани със специални сензори.

Сътрудничеството вече е излязло от фазата на проектиране, както показва успешната пилотна програма, стартирана в италианския регион Апулия през 2025 година. Чрез съчетаване на телеметрията в гумите с технологията за изкуствено зрение на Univrses, проектът създава актуализирана цифрова карта на местната пътна инфраструктура. Според изпълнителния директор на Univrses Джонатан Селби, превръщането на тези превозни средства в мобилни агенти за събиране на данни е бъдещето на проактивната поддръжка на пътищата, което ще намали както разходите, така и емисиите.