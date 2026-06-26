Volkswagen се отървава от още един завод

Volkswagen продължава мащабното преструктуриране на своите активи, като този път обект на стратегическа промяна е подразделението му за индустриални и корабни двигатели. Германският автомобилен гигант обяви сключването на ексклузивно споразумение с американската инвестиционна компания Bain Capital за продажбата на 51% от акциите в дъщерното си дружество Everllence (известно до миналата година като MAN Energy Solutions), пише изданието Spiegel. Сделката, която се очаква да бъде финализирана до края на годината, се оценява на внушителните 7,4 милиарда евро, като Volkswagen ще запази миноритарен дял от 49% в компанията.

Тази стъпка идва в момент на сериозен натиск върху основния автомобилен бизнес на концерна, предизвикан от слаби пазарни резултати в Китай и усложнения преход към електрическа мобилност. Главният изпълнителен директор Oliver Blume определи продажбата като правилен ход, който ще позволи на автомобилната група да се концентрира върху ядрото на своята дейност, като същевременно осигури сериозен финансов ресурс за текущата трансформация. За да получи зелена светлина от синдикатите обаче, ръководството на германския концерн е договорило ясни гаранции за петте основни завода на Everllence в Германия, които запазват дейността си без принудителни съкращения най-малко до края на 2030 година.

Паралелно с освобождаването от периферни активи, Volkswagen задейства и драстична програма за оптимизация на разходите. Планът за преструктуриране предвижда мащабно свиване на работната ръка със съкращаването на до 50 000 служители в глобален мащаб до 2030 година. Наред с това, автомобилният производител възнамерява да намали производствените си обеми в европейските заводи с допълнителни 500 000 автомобила до края на десетилетието. Това се наслагва над вече обявеното по-рано свиване на производството с 1 милион автомобила до 2028 година, което очертава една от най-дълбоките структурни кризи в модерната история на марката.