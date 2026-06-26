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Volkswagen се отървава от още един завод

Volkswagen се отървава от още един завод

26 Юни, 2026 14:23 1 872 20

  • volkswagen-
  • завод-
  • продажба

Spiegel: Volkswagen ще продаде завод за двигатели на американци

Volkswagen се отървава от още един завод - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Volkswagen продължава мащабното преструктуриране на своите активи, като този път обект на стратегическа промяна е подразделението му за индустриални и корабни двигатели. Германският автомобилен гигант обяви сключването на ексклузивно споразумение с американската инвестиционна компания Bain Capital за продажбата на 51% от акциите в дъщерното си дружество Everllence (известно до миналата година като MAN Energy Solutions), пише изданието Spiegel. Сделката, която се очаква да бъде финализирана до края на годината, се оценява на внушителните 7,4 милиарда евро, като Volkswagen ще запази миноритарен дял от 49% в компанията.

Тази стъпка идва в момент на сериозен натиск върху основния автомобилен бизнес на концерна, предизвикан от слаби пазарни резултати в Китай и усложнения преход към електрическа мобилност. Главният изпълнителен директор Oliver Blume определи продажбата като правилен ход, който ще позволи на автомобилната група да се концентрира върху ядрото на своята дейност, като същевременно осигури сериозен финансов ресурс за текущата трансформация. За да получи зелена светлина от синдикатите обаче, ръководството на германския концерн е договорило ясни гаранции за петте основни завода на Everllence в Германия, които запазват дейността си без принудителни съкращения най-малко до края на 2030 година.

Паралелно с освобождаването от периферни активи, Volkswagen задейства и драстична програма за оптимизация на разходите. Планът за преструктуриране предвижда мащабно свиване на работната ръка със съкращаването на до 50 000 служители в глобален мащаб до 2030 година. Наред с това, автомобилният производител възнамерява да намали производствените си обеми в европейските заводи с допълнителни 500 000 автомобила до края на десетилетието. Това се наслагва над вече обявеното по-рано свиване на производството с 1 милион автомобила до 2028 година, което очертава една от най-дълбоките структурни кризи в модерната история на марката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    45 1 Отговор
    Как празнично звучи?! Какъв успех за Фолксваген?!
    А......?!

    Тъ пи те Урсу лианци към такива успехи водят ЕС!!!

    Коментиран от #19

    14:27 26.06.2026

  • 3 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    38 1 Отговор
    Какво е това заглавие?
    Вие нормални ли сте?
    Фолксваген се "ОТЪРВАВАЛ" от някакъв завод!
    Аз вас ви разбирам защото за вас "бизнес" е да получаваш пари за поръчкови статии, но вие дори не осъзнавате, че "отърваването" на европейските фирми от подобни заводи ще доведе ЕС до финансов фалит.

    14:29 26.06.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    9 13 Отговор
    Фолксваген се бяха надули, като балон през последните години. Неминуемо идва и "изпускането на въздух". Това е единственият начин, да останат в елита на производителите. Да се отърват от губещите предприятия, а не да ги носят на гръб, докато окончателно фалират. Няма да са най-големият производител, но пак ще са един от най-големите.

    14:33 26.06.2026

  • 5 Долу ЕС

    28 3 Отговор
    преди 2 г казах, че до 10 г в скапания ес няма да се произвеждат МПС та или няма да европейска собственост. Защо? въпросите са изключително и само към ЕК! По интересното, че никой бизнес в ЕС не й държи сметка за стореното и че попиля 100 годишна индустрия само 5 г

    14:37 26.06.2026

  • 6 Сандо

    26 1 Отговор
    Та какво твърдеше европропагандата - че санкциите действат?Ами действат наистина,само че по санкционера.И да информираме неграмотните козячета - България също е санкционер,и тук санкциите действат,достатъчно е да се погледне проектобюджета.

    14:37 26.06.2026

  • 7 жик так

    23 1 Отговор
    Мъките на германците продължават !
    Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила , когато бяха с руснаците - след изтеглянето от Русия паднаха на 3,3 милиона.

    Продадоха два завода на Фолксваген , един на Ауди и Продадоха марката Бугати.

    14:41 26.06.2026

  • 8 Гориил

    29 1 Отговор
    Колкото по-шизофренични са намеренията на Брюксел по отношение на Украйна, толкова по-неизбежна е деградацията на Европа. Проспериращи активи се продават не от желание за глобален алтруизъм, а заради катастрофалното финансово състояние на германската икономика. Обърнете внимание, че това не е руска пропаганда, а по-скоро виковете на болка от европейската преса (които цитирате).

    14:41 26.06.2026

  • 9 Дако

    26 1 Отговор
    Скоро Фолксваген ще се отърве от всичките заводи и ще удари кепенците !

    На всеки 20 минути в Германия фалира по една фирма !

    14:43 26.06.2026

  • 10 Слънчасалия

    0 13 Отговор
    Тесла вече купи завода.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    14:49 26.06.2026

  • 11 БАНко

    13 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , ВСИЧКИ ВАШИ БИЗНЕСМЕНИ СЕ ,,ОТЪРВАВАТ " НА БЕЗЦЕНИЦА ЗАРАДИ УРСУЛИТЕ И САНКЦИИТЕ !!!

    14:50 26.06.2026

  • 12 Идеална е

    3 2 Отговор
    Тази стратегическа промяна. Който е умен така прави. Очакват се и други стратегически промени

    14:59 26.06.2026

  • 13 стоян георгиев

    13 1 Отговор
    😂😂😂 санкции, санкции, санкции! Крещи урсулицата в истерия, а ес гледа на горе и вижда дъното, буаххаха

    15:03 26.06.2026

  • 14 Софиянец

    13 1 Отговор
    Съсипаха я тази Русия 😂

    15:04 26.06.2026

  • 15 Да е само

    6 1 Отговор
    Той ама още колко завода ще затворят в Гейевропа ! В САЩ немски коли няма само ние простите ги купуваме .

    15:17 26.06.2026

  • 16 млад еврас

    7 1 Отговор
    Фолваген скоро ще се отърве и от фолсваген, на там вървят нещата.

    15:25 26.06.2026

  • 17 Бай той Толстой

    5 1 Отговор
    Демокрацията в действие.Без евтини суровини не става,баце?Никога не съм купувал немска кола,та ми дреме😁

    15:30 26.06.2026

  • 18 ПЦдпцдпцд

    0 0 Отговор
    Тъй, де, тъй. Първо някое шефче започва да пазарува "активи" под формата на марки и заводи с обяснението, че трябва да има диверсификация в операциите на фирмата, за да се предпазят от по-добре от трусове в бранша.

    После, следващото шефче започва да продава "активи" с обяснението, че трябва да се фокусират върху основната си дейност и нямат ресурси за други занимания. И после, пак идва шефче като първото и колелото се завърта. Няма друг такъв абсурден цирк като корпоративния свят!

    16:02 26.06.2026

  • 19 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Урааа, европейците се оттърват от парите си. Да ср пукат сега руснаците от яд.

    16:05 26.06.2026

  • 20 Госあ

    0 0 Отговор
    Отървава се, значи….ха ха ха ха

    16:14 26.06.2026