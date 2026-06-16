Лоши новини за феновете, които очакват първия сгъваем iPhone

Отдавна обсъжданият сгъваем смартфон на Apple, чието разработване продължава вече седем години, в момента е най-лошо пазената тайна в технологичния свят, но последните сътресения в доставната верига от Далечния Изток сочат, че грандиозният проект на Купертино може да претърпи промяна в графика си. Месеци наред анализаторите от бранша бяха отбелязали гала-презентацията на iPhone 18 Pro през септември като окончателната сцена за представяне на „iPhone Ultra“ или „iPhone Fold“ с дизайн тип „книжка“. Въпреки това, загадъчна информация от основен партньор за компоненти разтревожи анализаторската общност, като намекна, че най-амбициозният хардуерен залог на технологичния гигант за последното десетилетие може да закъснее с появата си в шоурумите.

Епицентърът на най-новите спекулации се намира в заседателната зала на Largan Precision, основният доставчик на Apple за висококачествени обективи за мобилни камери. Председателят Лин Ен-пин открито информира акционерите, че голям клиент от САЩ е пренасрочил дългоочакваното представяне на нов продукт от традиционния есенен прозорец направо в първото тримесечие на следващата година, което фундаментално измества доставките на компоненти дълбоко в четвъртото тримесечие. Въпреки че изпълнителният директор внимателно избегна да спомене Apple по име, предположенията бързо заляха мрежата.

Разработването на дисплей без гънки с помощта на ултратънко гъвкаво стъкло, усъвършенстването на здрав шарнирен механизъм, който служи и като радиатор, и оптимизирането на най-модерния 2-нанометров чип A20 Pro на TSMC са представили, според съобщенията, огромни производствени препятствия. При този сценарий Apple може все пак да използва септемврийската си презентация, за да представи класическия тийзър „One More Thing“ – създавайки очакване за пускане в продажба в началото на следващата година, подобно на това, което направи с оригиналния iPhone X или Vision Pro – вместо да бърза да пусне на пазара недоработено устройство за 2000 долара, което ще бъде подложено на незабавен контрол за надеждност.

Втората, и вероятно по-значителна, интерпретация предполага, че сгъваемият iPhone остава на път за дебют в края на годината, а всъщност именно серията iPhone 18 от входния клас е тази, която е била отложена. Проследяването на индустрията потвърждава масивна структурна промяна в ритъма на пускане на продуктите на Apple. Apple може би планира да раздели пускането на продуктите си, за да не се размие вниманието на потребителите, като запази есенния фокус с висока печалба изключително за своите ултра-премиум устройства: iPhone 18 Pro, Pro Max и дебютиращия сгъваем модел. Стандартният iPhone 18, базовият 18e и значително преработеният наследник на iPhone Air ще бъдат отложени за пускане през пролетта.

Независимо кои модели ще бъдат забавени, пазарът остава изключително оптимистичен относно способността на Купертино да промени сегмента на сгъваемите устройства. Анализаторите от Уолстрийт вече прогнозират доставки от около 11 милиона бройки през първата година за първия сгъваем модел на Apple – което на практика удвоява първоначалните целеви обеми, поставени от утвърдените играчи на пазара като Samsung. Когато технологичният гигант най-накрая отвори поръчковите книги, самият мащаб на производствената му екосистема гарантира, че закъснялото му появяване незабавно ще предефинира пазара на луксозните смартфони.