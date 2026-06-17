Започна официалното разпространение на стабилен Android 17

Отклонявайки се от традиционния си ритъм на пускане на пазара в края на есента, Google официално пусна окончателната, стабилна версия на Android 17. Мащабното софтуерно обновление започна да се разпространява към съвместимите устройства от серията Pixel, като едновременно с това се появи и в Android Open Source Project (AOSP) за разработчиците по целия свят. Тази най-нова версия напълно разбива старите мобилни парадигми, предлагайки агресивна комбинация от управление на прозорци от класа на настолните компютри, разширени настройки за поверителност и строги вътрешни системни оптимизации, създадени да вдъхнат нов живот на съвременните мобилни чипове.

Android 17 въвежда революционна рамка „App Bubbles“, която превръща всеки стандартен софтуерен пакет в гъвкав, плаващ прозорец. Чрез продължително натискане върху всеки елемент от интерфейса потребителите могат мигновено да отделят приложението от фона, принуждавайки го да се “носи” елегантно над съществуващите работни потоци – функция, която е предназначена да промени начина, по който хората сравняват навигационни карти или координират работни графици.

За нарастващата армия от ентусиасти на сгъваемите телефони и напредналите потребители на таблети този скок в мултитаскинга отива още по-далеч. Софтуерът автоматично попълва физическа, специално предназначена „лента с балони“ по долната линия на разгънатите панели, която действа като док-станция за задачи за бързо мащабиране, максимизиране или затваряне на активни групи работни пространства без никакво затруднение.

Мобилните геймъри, които използват сгъваеми екрани, скоро ще получат достъп до оптимизирано разпределение на екрана 50/50. Тази функция елегантно разделя разгърнатото пространство, като закрепва основното изображение на играта с висока разделителна способност в горната половина на панела, докато в долната част се показва напълно персонализируем, динамичен цифров геймпад.

За създателите на съдържание в социалните медии и авторите на дигитални уроци интегрираният пакет за запис на екрана въвежда изключително търсената функция „Реакции на екрана“. Този инструмент активира предния сензор за селфи едновременно с вътрешния запис на екрана, вграждайки видеореакция на живо, без да се налага използването на програми за редактиране от трети страни или външно рендиране на зелен екран.

Android 17 заема строга и безкомпромисна позиция както срещу цифровото нарушаване на личните данни, така и срещу физическата кражба чрез серия от мащабни промени в политиката за поверителност. Потребителите вече могат ръчно да съставят много конкретен списък с разрешени контакти, които да споделят с дадено приложение, като по този начин напълно блокират злонамерения софтуер от извличане на цялата им глобална адресна книга.

Преработеният прозорец за потвърждение въвежда токен за „еднократно точно местоположение“, съчетан с изцяло обновен и замъглен алгоритъм за приложения, които изискват основна приблизителна пространствена телеметрия. Обновеният протокол „Маркирай като изгубено“ в екосистемата на Find Hub позволява на собствениците на устройства да заключат изгубен телефон чрез задължителна биометрична проверка. Дори ако крадецът успее да разбере цифровия код за достъп, телефонът остава напълно блокиран, което му пречи да получи достъп до лични папки или да изключи системата за проследяване на местоположението на устройството. Зад кулисите системните инженери са внедрили строг ограничител на паметта за приложенията на ниво устройство. Този фонов монитор налага строги тавани за използване на RAM въз основа на общата физическа памет на системата. Ако неоптимизирано приложение, работещо на заден план, започне да заема прекалено много RAM или да причинява влошаване на работата на системата, Android 17 незабавно ще прекрати процеса без никаква следа, агресивна мярка, която обещава да елиминира завинаги забавянията в потребителския интерфейс, като същевременно максимизира дългосрочната издръжливост на батерията.

В крайна сметка ранното пускане на Android 17 показва явно ускорение в конкурентната надпревара. Макар първоначалното внедряване да е насочено към серията Pixel 6 и по-новите флагмански устройства на Google, кодът активно се разпространява сред множество производители на Android устройства от трети страни, които ще разгърнат актуализацията през останалата част от 2026 година. Освен това за чипсетите от премиум и висок клас е планирано да получат втори набор от проактивни системни функции на „Gemini Intelligence“ по-късно през лятото.