Подобриха рекорда за максимална скорост с Lego автомобил

Границата, разделяща детското въображение от авангардната инженерна мисъл в областта на хиперколите, официално изчезна върху, след като и шведските пионери в областта на скоростта от Koenigsegg разкриха зашеметяващ съвместен шедьовър. За да отпразнуват пускането в продажба на сложен нов модел в мащаб 1:8, базиран на усъвършенствания за пистата Sadair’s Spear, мегаавтомобил на стойност няколко милиона евро, чието производство е ограничено до ултраексклузивна серия от едва 30 бройки в целия свят, датският производител на играчки не се задоволи само с изработването на неподвижен музеен експонат. Вместо това те изработиха реплика в реален размер, напълно годна за шофиране, изградена от елементи от серията „Technic“, и я пуснаха на историческата писта Goodwood.

В кокпита за това историческо състезание седна никой друг освен Маркус Лунд, елитният фабричен тест пилот на Koenigsegg. Този избор беше изключително поетичен, като се има предвид, че точно преди една година Лунд постави абсолютния рекорд по изкачване на хълма с оригиналния, работещ на бензин Sadair’s Spear. Преодолявайки тясната, оградена с дървета писта в предизвикателна конфигурация, ветеранът пилот натисна педала на газта до дупка, за да достигне зашеметяващите 111 километра в час. Тази бясна скорост напълно разби предишния световен рекорд за скорост на създание от Lego в реален мащаб, титла, която преди това се държеше от реплика на МcLaren P1 в реален мащаб, достигнала скромните 50 километра в час.

Скоростният пробег, счупил рекорда, е безспорно исторически, но суровата инженерна мисъл и огромният мащаб, стоящи зад конструкцията, са може би дори още по-поразителни. Клонингът на мегаколата в реален размер е съставен от зашеметяващите 327 906 отделни компонента, което се равнява на огромно общо тегло от приблизително 1 800 килограма. От тази обща маса цели 400 килограма се състоят изцяло от сурови, сглобяеми пластмасови парчета, поддържани от специализирана вътрешна конструкция, проектирана да издържи на интензивните сили при завиване. Майсторските дизайнери са прекарали повече от 9 400 часа в щателно планиране на структурната схема и динамичните, функционални характеристики. Абсолютната атракция на цялата конструкция е напълно функциониращата реализация на прочутата архитектура „Ghost Mode“ на Koenigsegg, която позволява автоматично задействане и отваряне едновременно вратите, капаците и огледалата чрез специално изработен дистанционен пулт.

Този сложен инженерен комплект официално се присъединява към изключително търсената серия „Ultimate Car Concept“ в мащаб 1:8 на марката, заставайки рамо до рамо с предишни легендарни флагмански издания, вдъхновени от производители на автомобили като Porsche, Bugatti, Lamborghini, Ferrari и McLaren.