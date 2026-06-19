Ето колко ще струва най-евтиния iPhone 18 тази година

Както вчера ви споделихме, новото поколение смартфони на Apple ще бъдат с повишени цени, като според данни от одит на веригата за доставки, Apple без проблем е платила около 39 долара за 12 GB високоскоростна DRAM памет, вградена в миналогодишния iPhone 17 Pro. Ако пренесем погледа си към архитектурата на предстоящия iPhone 18 Pro, се очаква точно същият обем от 12 GB памет да струва на Apple колосалната сума от 145 долара в производствения баланс. Подобна криза засяга и флаш паметите, където стандартният базов модул от 256 GB скача от скромните 13 долара до болезнените 51 долара. Когато се сумират разходите за основния процесор, материалите за корпуса и логистиката на крайното сглобяване, суровите разходи за производството на флагман от базовия Pro клас се покачват от 582 долара до безпрецедентните 726 долара – огромен скок от 25 процента в производствените разходи, още преди дори едно устройство да напусне фабриката.

Исторически погледнато, Apple се е радвала на солидна брутна печалба от 47 процента от своите премиум устройства на цена 1 099 долара. За да запази точно същия защитен слой при iPhone 18 Pro, финансовите модели сочат, че технологичният гигант ще бъде принуден да постави безкомпромисна цена от 1 371 долара на модела от входния клас.

Тъй като Купертино отчаяно предпочита ясни, стандартизирани ценови нива в търговията на дребно, анализаторите първоначално прогнозираха, че Apple може да поеме леко намаление на маржа, за да пусне базовия модел на цена от 1 299 долара, задоволявайки се с 44% брутна възвръщаемост. Това базово изчисление обаче не отчита отделна, мащабна хардуерна еволюция, скрита вътре в корпуса. Информация от веригата за доставки потвърждава, че iPhone 18 Pro ще дебютира с комплексен модул на основния обектив с променлива бленда, проектиран да подобри драстично яснотата при слабо осветление. Предполага се, че тази механична конфигурация на камерата ще струва на Apple поне 50 процента повече от сегашната камера, което напълно елиминира всякаква възможност за гъвкавост при ценообразуването.

Изправени пред двойна криза с компонентите – както при чиповете за памет, така и при премиум оптиката – стратезите по продажбите на Apple нямат друг избор, освен да прехвърлят разходите директно върху потребителя. Очаква се натрупаните допълнителни разходи за хардуера да изтласкат стартовата цена на базовия iPhone 18 Pro до историческия праг от 1 399 долара, когато той направи официалния си дебют през септември.

Естествено, тази тенденция към лукс ще се отрази бурно и върху останалата част от премиум гамата. По-големият модел iPhone 18 Pro Max се очаква да поскъпне значително, оставяйки далеч зад себе си историческата си начална цена от 1 199 долара, за да достигне абсолютен минимален праг на премиум цената.