Ето списък със смартфоните, които ще получат Android 17

След месеци на разработки в затворена среда и интензивна настройка от страна на разработчиците, Android 17 (с вътрешно кодово име „Cinnamon Bun“) официално излезе на светло, започвайки своето внимателно планирано глобално разгръщане. Макар че първоначалният процес на внедряване остава строго ограничен до собствения референтен парк на Google, като достигна активните устройства Pixel на 16 юни, софтуерният гигант е изготвил мащабна, многостепенна карта за съвместимост, предназначена да прехвърли почти всяка голяма съвременна мобилна платформа към най-новия му цифров двигател. Ако вашият настоящ мобилен хардуер е излязъл от производствената линия някога през последните 24 до 36 месеца, практически е гарантирано, че ще получите покана за ъпгрейд. Стратегията за внедряване представлява агресивен подход, обхващащ широк спектър от хардуер, като изрично гарантира, че всяко устройство, пуснато на пазара през моделните години 2024, 2025 или 2026, ще отговаря безпроблемно на изискванията за усъвършенстваната софтуерна настройка. Въпреки това, действителната местна наличност ще варира в зависимост от сложна мрежа от регионални регулаторни пречки, специфични за операторите процедури за проверка и локализирани тестове на място.

За верните потребители на Android, които използват устройства извън хардуерната екосистема на Google, изчакването официално е въпрос на калибриране на телеметрията, специфично за съответната марка. Докато флагманските серии Pixel – обхващащи целия спектър от класическата серия Pixel 6 чак до новоизлезлите архитектури Pixel 10 Pro XL и Pixel Tablet – вече усвояват активните безжични актуализации, производителите на трети страни работят усилено, за да завършат своите собствени интерфейсни обвивки. Това означава, че макар основната инженерна рамка на Android 17 да е официално проверена и да функционира в реални условия, точният момент, в който лентата с известия ще светне на вашия личен телефон, зависи изцяло от това колко бързо софтуерните инженери на вашата марка ще успеят да настроят окончателните калибрирания.

Пълният списък от съвместими устройства може да видите в следващите редове:

Google Pixel: Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a, Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a, Pixel 8, 8 Pro, 8a, Pixel 7, 7 Pro, 7a, Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel Tablet, Pixel Fold

Samsung Galaxy: S26, S26+, S26 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy A57, A56, A55, A54, Galaxy A37, A36, A35, A34, Galaxy A27, A26, A25, A24, Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G), Galaxy A07 (4G/5G), A06 (5G), Galaxy M56, M55, M55s, M54, Galaxy M36, M34, Galaxy M17, M17e, M16, M15, Galaxy M07, M06, Galaxy F70e, Galaxy F56, F55, F54, Galaxy F36, F34, Galaxy F17, F16, F15, Galaxy F07, F06, Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10+, S10 Lite, S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, S10 FE+, Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Galaxy Tab S6 Lite (2024), Galaxy Tab A11, Tab A11+, Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro, Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

OnePlus: Open, OnePlus 15, 15R, OnePlus 13, 13R, 13s, 13T, OnePlus 12, 12R, OnePlus 11, OnePlus Nord 6, 5, 4, OnePlus Nord CE 6, CE 6 Lite, CE 5, OnePlus Pad 4, 3, 2, Lite, Go 2

Nothing & CMF: Nothing Phone (4a), (4a) Pro, Nothing Phone (3), (3a), (3a) Lite, (3a) Pro, Nothing Phone (2a), (2a) Plus, Nothing CMF Phone 2 Pro

Motorola: Razr 70 / Razr+ 2026 / Razr Ultra 2026, Motorola Razr 60 / Razr+ 2025 / Razr Ultra 2025, Motorola Razr 50 / Razr 50 Ultra (Razr+ 2024), Motorola Edge 70, 70 Pro, 70 Pro+, 70 Fusion, 70 Fusion+, Motorola Edge 60, 60 Pro, 60 Neo, 60 Fusion, 60 Stylus, Motorola Edge 50, 50 Pro, 50 Ultra, 50 Neo, 50 Fusion, Motorola Edge (2026), Edge (2025), Moto G Max, Moto G Stylus 5G (2026 / 2025), Moto G Power 5G (2026 / 2025), Moto G Play (2026), Moto G (2026 / 2025), Moto G87, G86, G77, G75, G67, G57, G57 Power, G47, G37, G37 Power, Moto Pad (2026), Pad 60 Neo, Motorola ThinkPhone 25, Motorola Signature

Xiaomi: Xiaomi Leica Leitzphone, Xiaomi 17, 17 Ultra, 17T, 17T Pro, Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T ProXiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro, Xiaomi 13T, 13T Pro, Xiaomi Mix Flip

Redmi: Redmi Note 15 (4G/5G), Note 15 Pro (4G/5G), Note 15 Pro+, Note 15 Special, Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+, Note 14S, Redmi 15 (4G/5G), 15C (4G/5G), 15A, Redmi A7, A7 Pro (4G/5G), A5, Redmi Turbo 5, Redmi Pad 2, Pad 2 9.7, Pad 2 Pro

POCO:POCO F8 Pro, F8 Ultra, POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra, POCO F6, F6 Pro, POCO X8 Pro, X8 Pro Max, X7, X7 Pro, X6 Pro, POCO M8, M8 Pro, M8s, M7 4G, M7 Plus, POCO C85 (4G/5G), C85x, C81, C81 Pro, C81x, C71, POCO Pad X1, Pad M1, Pad C1

Oppo: Oppo Find N6, N5, N3, N3 Flip, N2, N2 Flip, Oppo Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s, X8, X8 Pro, X8 Ultra, X7, X7 Ultra, X6, X6 Pro, Oppo Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini, 15 Pro Max, 15 F, 15 FS, Oppo Reno 14, 14 Pro, 14 F, 13, 13 Pro, 13 F (4G/5G), 12, 12 Pro, 11, 11 Pro, Oppo F33, F33 Pro, F31, F31 Pro, F31 Pro+, F29, F29 Pro, Oppo K13, K13 Turbo, K13 Turbo Pro, K13x, Oppo Pad 5, Pad 3, Pad SE

Vivo & iQOO:Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100, X100 Pro, Vivo V70, V70 FE, V70 Elite, V60, V60e, V60 Lite (4G/5G), V50, V50e, V50 Lite (4G/5G), V40, V40 Pro, Vivo T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite, T4x, T4R, Vivo Y400 (4G/5G), Y400 Pro, Y400 Pro+, Y300 GT, Y300t, Y300i, Y51 Pro, Y31d 4G, Y21 (2026), Y11 (2026), Y05 4G, iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12, 12 Pro, iQOO Z11x, Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite, iQOO Neo 10, 10R, Neo 9 Pro

Realme: Realme GT 8 Pro, GT 7, 7 Pro, 7 Pro Racing, 7T, 6, 6T, 5 Pro, Realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T, 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x, 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T, Realme P4, P4 Pro, P4 Lite (4G/5G), P4 Power 5G, P4R, P4x, P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x, Realme C85 (4G/5G), C85 Pro, C83, C75, C75x, C73, C71, Realme Narzo Power 5G, Narzo 100 Lite, Narzo 90, 90X, 80 Lite (4G/5G), 80 Pro, 80x, Realme Note 80, Note 70, 70T, Realme Pad 3

Asus: Asus ROG Phone 9, 9 Pro, 9 FE, Asus Zenfone 12 Ultra

Honor: Honor Magic 8, 8 Lite, 8 Pro, 7, 7 Lite, 7 Pro, Magic 6 Pro, 6 Ultimate, Honor Magic V6, V5, V3, Vs3, Honor 600, 600 Lite, 600 Pro, 400, 400 Lite, 400 Pro, 400 Smart, 300, 300 Pro, 300 Ultra, 200, 200 Pro

Sony: Sony Xperia 10 VI, Sony Xperia 1 VII, Sony Xperia 1 VI