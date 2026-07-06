Сериозни проблеми с Android Auto в последната версия на софтуера

Последната стабилна версия на Google за автомобилен софтуер, се сблъска със сериозна цифрова пречка. Само няколко седмици след пускането на широкомащабна актуализация на Google Play System, предназначена да разреши продължаващите проблеми със стабилността на връзката, търсачката официално пусна версия 17.2.662404 на Android Auto, а първите данни от телеметрията сочат хаос. Вместо да осигури безпроблемна работа, новата версия е заклещила тревожно голям брой ранни потребители в безкраен цикъл на прекъсване и повторно свързване. За засегнатите софтуерът се стартира на таблото, работи няколко секунди, след което внезапно се срива и екранът потъмнява, преди да започне да прави многократни опити за рестарт, което прави функциите напълно неизползваеми.

Макар автоматизираната система на Google за проследяване на бъгове да започна разследване въз основа на официален тикет, подаден в Google IssueTracker, ранните спекулации, които приписваха цикъла на сривове изцяло на все още неиздадената бета версия на Android 17, бяха напълно опровергани. Недоволни шофьори, които наводняват платформи като Reddit, потвърждават, че бързият цикъл на прекъсване засяга устройства с Android 16 също толкова безмилостно. Освен това основната системна грешка изглежда напълно независима от платформата, като предизвиква идентично поведение на зацикляне при стартиране на всички модели от висок клас, включително серията Google Pixel, флагманските модели на Samsung Galaxy, устройствата на OnePlus и телефоните на Motorola. Макар че по-голямата част от прекъснатите връзки са свързани с безжични Wi-Fi настройки, група от тестери, провеждащи ръчни тестове, потвърдиха, че и кабелните USB връзки също попадат в цикъла на незабавни сривове в момента, в който се инициира аудио поток или задача за навигация на заден план.

Тъй като Mountain View използва поетапен график за внедряване чрез Google Play Store, дефектната версия 17.2 е засегнала автоматично само малка част от глобалните устройства. Въпреки това, потребителите, които заобикалят списъка на чакащите, като ръчно инсталират стабилната версия чрез външни APK хранилища, попадат в софтуерния капан. Тъй като Google все още не е пуснал официален пач, нито е обявил очаквано време за пускане на корекция, от линиите за техническа поддръжка потвърждават, че единственото сигурно решение е ръчно връщане към предишната версия на софтуера. Засегнатите шофьори трябва да деинсталират дефектната версия, да изтеглят предишния стабилен инсталационен пакет на Android Auto 17.0 и да настроят мобилните си предпочитания, за да деактивират автоматичните актуализации, с цел да възстановят безпроблемното прожектиране на таблото.