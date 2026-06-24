Потребители негодуват, след като популярно приложение изчезна от Android Auto

Шофьорите, които разчитат на основния комуникационен център на Meta, за да управляват безопасно ежедневните си входящи съобщения зад волана, се сблъскват с неочаквана пречка. През последните две седмици загадъчна софтуерна аномалия доведе до пълното изчезване на Facebook Messenger от екосистемата на Android Auto. Внезапното изчезване предизвика вълна от оплаквания в официалните форуми за поддръжка на Google и в Reddit, като пътуващите съобщават, че познатата синьо-лилава икона е изчезнала не само от централните инфоразвлекателни екрани на автомобилите им, но и от менюто за персонализиране, скрито в настройките на смартфоните им.

Ако погледнем софтуерната телеметрия, проблемът изглежда по-скоро като неотбелязана грешка в кода, отколкото като преднамерено и трайно изтегляне на продукта от пазара. Засегнатите потребители – много от които използват най-новите модели устройства като серията Samsung Galaxy S26 или Google Pixel 10 Pro – са опитали класическите временни решения, включително изчистване на кеш данните на Android Auto, изчистване на локалното хранилище на приложението и пълно деинсталиране на комуникационния софтуер, но без никакъв резултат. Първите диагностични данни от полето сочат, че проблемът вероятно е възникнал чрез актуализация на пакета на приложението Facebook Messenger от началото на юни (конкретно идентифицирана около версия v565), която неволно е повредила ключовите файлове, които сигнализират съвместимостта на платформата към стартиращия модул на Android Auto.

Макар че внезапното прекъсване разбираемо е предизвикало известно недоволство сред шофьорите, корпоративният екип вече предприема стъпки за възстановяване на реда. Екипът на общността на Android Auto официално е препратил диагностичните логове към основния си инженерен отдел, а опитът показва, че скоро ще бъде пуснат пач за възстановяване. Почти идентичен проблем със съвместимостта временно прекъсна интеграцията на Telegram с таблото по-рано през годината, но беше безпроблемно отстранен чрез рутинен безжичен ъпдейт за приложението само няколко дни по-късно. Междувременно шофьорите могат да се утешат с факта, че основният потребителски интерфейс за известия на Android Auto остава напълно функционален, което позволява на входящите известия от Messenger да се появяват безопасно в горната част на дисплея, където все още могат да бъдат прочетени на глас и да се отговори на тях чрез гласови команди към Google Assistant или Gemini. За онези, чиито сутрешни пътувания изискват абсолютна видимост на приложенията на таблото, разумният ход е да се отложат всички входящи актуализации на приложението Messenger или ръчно да се инсталира малко по-стара версия, излязла преди юни, докато Meta пусне нов ъпдейт.