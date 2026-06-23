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Започна масовото производство на дисплеи за сгъваемия iPhone

Започна масовото производство на дисплеи за сгъваемия iPhone

23 Юни, 2026 16:07 643 4

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  • iphone fold-
  • iphone ultra

Доставчик е Samsung Display

Започна масовото производство на дисплеи за сгъваемия iPhone - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният дебют на Apple в сегмента на сгъваемите смартфони официално премина от прототипи към производствената линия. Планиран да направи своя широко отразен дебют в шоурумите през предстоящия септември под името „iPhone Ultra“, според слуховете, първото устройство със сгъваем екран на компанията от Купертино вече е получило одобрение за ключов компонент. След процес на строга селекция през април, в резултат на който Samsung Display беше избран за ексклузивен доставчик на сгъваемите панели за устройството с тригодишен договор, екипът за контрол на качеството на Apple официално даде зелена светлина за пълномащабно серийно производство. Оперативното одобрение беше дадено, след като южнокорейското производствено подразделение демонстрира крайни показатели за производствена ефективност, надхвърлящи 80 процента, с което лесно премина строгия праг на Apple от 70 процента.

Samsung Display вече е пуснала в експлоатация производствения си комплекс за модули във Виетнам, като Apple е направила първоначална поръчка за производство на приблизително 3 милиона усъвършенствани OLED панели за текущата моделна година. Макар по-ранните инженерни данни да сочеха, че Apple ще се задоволи с доказалата се комбинация от луминесцентни материали M14, окончателните производствени спецификации потвърждават преминаване към съвсем новата матрица от органични материали M16.

Тази прецизна настройка на материалите осигурява драстично увеличение на пиковата яркост, по-богата естествена дълбочина на цветовете и значително оптимизирана енергийна ефективност за запазване на автономността на батерията. Освен това специализираните панели интегрират усъвършенствана технология „Color Filter on Encapsulation“ (CoE). Чрез систематично премахване на традиционния тежък поляризиращ слой и отпечатване на микротънък цветен филтър директно върху тънкослойния капсулиращ слой, инженерите на Apple успешно са намалили абсолютната дебелина на панела, осигурявайки по-тънко и свръхефективно цифрово ядро, което може да издържи хиляди структурни огъвания при високи натоварвания през целия си експлоатационен живот.


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  • 1 Няма да ви хареса колко струва

    0 0 Отговор
    Вие заслужавате да ви е брутално скъпо ябълкари

    16:38 23.06.2026

  • 2 Ха-ха

    2 1 Отговор
    Които можем, си го позволяваме. Пък който не, завижда.

    16:41 23.06.2026

  • 3 Какво

    0 0 Отговор
    е това ифон

    16:44 23.06.2026

  • 4 Мишо

    0 0 Отговор
    парите не са проблем ама за това си треа торбичка

    16:53 23.06.2026