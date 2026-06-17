Huawei разработва първия по рода си тройносгъваем вертикален смартфон

В бързоразвиващата се сфера на сгъваемите смартфони се наблюдава интензивна „механична надпревара“, а пионерите в областта на устройствата с три екрана официално се опитват да променят правилата на играта. След като изуми потребителския пазар с хоризонталното разгъване в стил „книга“ на модела Mate XT Ultimate, технологичният гигант Huawei насочва вниманието си към съвсем различна посока. Наскоро излязъл на бял свят технически патент, разкрит благодарение на съвместна информация от инсайдерите xleaks7 и PostFast, показва, че марката официално е изготвила чертежи за вертикално устройство с три сгъвания. Този безпрецедентен дизайн, при който удобството за носене в джоба е на първо място, представлява радикално отклонение от стандартната за индустрията конструкция тип „мида“ и сигнализира за значителна структурна еволюция в премиум портфолиата Pura или Nova.

Вместо да се огъва един-единствен гъвкав дисплей веднъж по хоризонтална централна линия, новата концепция на Huawei използва сложна S-образна архитектура с двойна панта, за да раздели физическото устройство на три равни правоъгълни сегмента. Когато са напълно затворени, тези подрамки се подреждат една върху друга, превръщайки удължения дисплей в компактен, който заема приблизително площта на кутия цигари, макар и с тройна физическа дебелина.

От решаващо значение е, че редуващите се посоки на двойните панти позволяват определена една трета част от гъвкавия ултратънък стъклен панел да е обърната навън, когато устройството е напълно сгънато. Това разположение ефективно превръща част от основния екран в напълно функционален външен капак за известия, като напълно елиминира инженерната необходимост, теглото и разходите за компоненти на вторичен външен екран.

Ако оставим настрана физическите панти, основното предимство на това вертикално разширяване се разкрива на екрана. При пълно разгъване на устройството се разкрива изключително удължен дисплей с съотношение на страните, което се простира значително по-далеч от днешните стандартни смартфони с широк екран. Докато традиционните сгъваеми устройства с широк формат имат за цел да заменят стандартните таблети, този ултрависок и тесен панел е създаден изцяло за съвременните вертикални медии.

Разбира се, плътното притискане на три отделни слоя с метална рамка един към друг представлява сериозно физическо предизвикателство за безжичната телеметрия. Когато мобилно устройство е сгънато в плътен „сандвич“, плътно подредените вътрешни компоненти могат да екранират вътрешните антени, което води до сериозни загуби на данни и влошаване на мобилната връзка. За да се заобиколи този хардуерен капан, описанието на патента на Huawei изрично очертава високоспециализиран, интегриран екраниращ слой. Тази специализирана физическа мембрана е прецизно вплетена между основните слоеве на рамката, за да пренасочва активно електромагнитните вълни, поддържайки оптимизирано улавяне на сигнала и ясен мобилен трафик, дори когато телефонът е напълно затворен.

Макар този усъвършенстван дизайн засега да остава твърдо в рамките на патентната фаза, агресивната история на Huawei в пускането на експериментални прототипи с много панти директно на пазара подсказва, че това е много повече от просто упражнение на бялата дъска. Докато глобалните конкуренти се борят да усъвършенстват основните дизайни на еднократно сгъваеми телефони, тази вертикална рамка с тройно сгъване доказва, че архитектите в Шенжен са напълно отдадени на проучването на всяко едно измерение на геометрията на гъвкавите дисплеи.