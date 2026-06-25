Samsung показа бъдещето на телевизорите на специално събитие в София

Samsung Electronics отбелязва 20 последователни години начело на глобалния пазар на телевизори, а юбилеят бе отбелязан с официалната българска премиера на най-новата моделна гама за 2026 година, която дебютира у нас непосредствено след световното представяне в рамките на форума Inside Samsung. Продуктовата офанзива стъпва на родна земя с новите модели от линиите Micro RGB, Mini LED и OLED, като се простира далеч отвъд класическото спортно съдържание, предлагайки още гейминг конфигурации и дълбока интеграция на изкуствен интелект. В основата на тазгодишната революция стои софтуерната екосистема Samsung Vision AI, задвижвана от операционната система Tizen и платформата SmartThings. Интелигентният асистент Vision AI Companion на практика превръща екрана в мислещ център на свързания дом, който разпознава контекста на съдържанието и реагира в реално време на нуждите на потребителя.

Абсолютният технологичен връх за тази година е новата Micro RGB технология на Samsung. Инженерите са елиминирали напълно традиционната задна подсветка и цветните филтри, залагайки на индивидуално управлявани червени, зелени и сини микросветодиоди с размер под 100 μm. Резултатът е подобрен контраст, повишена пикова яркост и 100% цветово покритие. Технологията излиза от рамките на огромните размери (където освен 115-инчовия телевизор вече има и 130-инчов флагман) и се спуска в масовия сегмент от 55 до 100 инча.

Основно оръжие в тази линия е моделът Samsung 65" Micro RGB R95H 4K Vision AI Smart TV. Той се задвижва от специализирания процесор Micro RGB AI Engine Pro, който извършва 4K AI Upscaling Pro за интелигентно подобряване на картината в реално време. За феновете на спорта е внедрен режимът AI Football Mode Pro, който автоматично калибрира картината за перфектна детайлност при бързи движения и оптимизира звука, за да пренесе автентичната стадионна атмосфера в хола ви. Любителите на видеоигрите пък ще бъдат очаровани от поддръжката на до 165 Hz VRR (вариативна честота на опресняване) и DLG 240 Hz, допълнени от пакета AI Gaming Optimizer и FreeSync Premium Pro. При дизайнът е заложено на луксозния Infinity Air — ултратънък профил без рамки, а за звука отговаря 4.2.2-канална 70W система с Dolby Atmos и OTS+.

За потребителите, които търсят перфектна картина в силно осветени помещения, Samsung актуализира своята Mini LED технология. Чрез Supreme Mini LED Dimming и хиляди миниатюрни диоди, организирани в независими зони, новата гама предлага изключителен контрол над светлината. Ярък представител тук е моделът Samsung M80H 65" 4K Smart TV. Той разчита на чипа NQ4 AI Gen2 и технологията Pure Spectrum Color. Спортните надпревари и екшън сцените оживяват без накъсване благодарение на Motion Xcelerator 144Hz и AMD FreeSync Premium. Това е перфектният екран за гледане на бързи динамични кадри на дневна светлина. Системата Real Depth Enhancer прецизно увеличава усещането за триизмерна дълбочина на образите, а аудио технологията Q-Symphony позволява на говорителите на телевизора да работят в съвършен синхрон със съвместим саундбар и безжични колони за пълно потапяне в акустичната среда. Моделът е завършен в минималистичния стил Metal Stream с ултратънък профил.

В OLED лагера голямата новина за 2026 година е масовото навлизане на сертифицираната технология Glare-Free в сериите S90H, S95H и легендарния нов флагман S99H. Антирефлексното покритие ефективно елиминира досадните отблясъци от лампи или слънчева светлина, без това да оказва негативно влияние върху прословутата точност на цветовете и перфектното черно на самосветещите пиксели. На върха на веригата застава Samsung S99H OLED 4K Vision AI Smart TV, който обединява QD-OLED панел и бруталния процесор NQ4 AI Gen3, разполагащ със 128 невронни мрежи за интелигентна обработка на изображенията.

За геймърите от най-високо ниво е подготвен пакетът Ultimate Gaming Pack, който предлага Motion Xcelerator 165Hz, пълна G-Sync и FreeSync Premium Pro съвместимост, както и иновативната функция AI Virtual Aim Point за подобряване на мерника при шутърите. Звукът на S99H също е на ниво флагман — 4.2.2-канална конфигурация (70W) с Dolby Atmos, подкрепена от Active Voice Amplifier Pro, която автоматично изолира и усилва диалозите, ако в стаята стане твърде шумно.