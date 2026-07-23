Samsung представи смарт очила за ежедневна употреба

По време на последното събитие Unpacked на Samsung бе представен нов съвместен инженерен проект между Samsung, Google и Qualcomm, а именно смарт очила за ежедневно носене, които заменят тежкия VR хардуер с леко, подходящо за улицата шаси, работещо с Android XR на специализираната платформа Snapdragon AR1 Gen 1 на Qualcomm. За разлика от мощния процесор XR2+ Gen 2, задвижващ Galaxy XR, този AR1 чип е калибриран специално за ефективност, термично управление и целодневен комфорт в тънък корпус.

Под стилния външен вид цифровата система разчита в голяма степен на оптимизирания за носими устройства изкуствен интелект Google Gemini, като използва вградена камера, за да чете контекста в реално време от околната среда на потребителя. Системата действа като цифров втори пилот, способен да заснеме снимка на бяла дъска, за да организира автоматично необработените бележки, да записва видео от първо лице или да служи като видеопоток на живо по време на разговори. На пътя или пеша очилата осигуряват навигация „завой по завой“ в реално време, мигновен превод на езици, обобщения на съобщения и контекстуално прочитане на аудио, без да се налага потребителят да вади смартфона си.

Управлението е изчистено и интуитивно, като предлага интерфейс за гласови команди, заедно със сензорни бутони на рамките и интеграция с свързани устройства. Интересното е, че Samsung избра да се откаже напълно от HUD дисплеите в полза на подход, при който аудиото е на първо място и ушите остават свободни, като се доверява на Android XR архитектурата без дисплей да предоставя безпроблемна интелигентност, без да разсейва потребителя. За тези, които очакват визуални наслагвания, Samsung потвърди, че специализираните AR очила с вградени дисплеи все още са в процес на активно разработване.

За да гарантира, че хардуерът изглежда толкова добре, колкото и работи, Samsung заобиколи студиата за индустриален дизайн и се обърна към иконите в областта на луксозните очила – Gentle Monster и Warby Parker – за изработката на корпуса. Gentle Monster създаде изчистена, модерна черна рамка с права горна линия, докато Warby Parker предложи универсална кафява цветова гама, подходяща за дискретна ежедневна употреба.