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Meta блокира всички очила, които снимат тайно

Meta блокира всички очила, които снимат тайно

10 Юли, 2026 17:07 870 2

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  • тайно снимане

Компанията разпространява агресивен ъпдейт за своите продукти

Meta блокира всички очила, които снимат тайно - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Meta провежда масивна контраофанзива срещу модификаторите, занимаващи се със скрито записване, като на практика блокира камерата на всякакви смарт очила, заловени да се крият в сенките. Технологичният гигант разкри задължителна актуализация на фърмуера, която напълно прекъсва захранването на камерата, ако предният бял светодиод за заснемане е физически повреден, покрит или пробит.

Трети страни, занимаващи се с модифициране на хардуера, открито таксуваха потребителите за физическо изваждане или промяна на LED индикатора за поверителност, създавайки най-съвършения инструмент за тайно наблюдение, способен да заснема минувачи, без да задейства задължителната мигаща светлина. Макар носимите устройства Ray-Ban от второ поколение на Meta вече да разполагаха с основни сензори за околна светлина, които блокират записването, ако потребителят залепи парче черна лента върху обектива, тази най-нова актуализация прави още една крачка напред, като активно диагностицира физическото състояние на самия светодиод. Ако системата засече, че светлината е била модифицирана или унищожена, камерата незабавно се деактивира, докато оригиналните части не бъдат възстановени в идеално работно състояние.

Този агресивен пач се разпространява в световен мащаб и се прилага със задна дата към настоящия хардуер, като Ray-Ban Meta Gen 2, линията Oakley Meta и новоизлезлите, достъпни самостоятелни Meta Glasses. За да задуши напълно пазара на модификации, Meta пренася борбата директно в социалните медии, като премахва всякакви рекламни обяви, обяви на пазари или публикации, които промотират тези услуги за скрити модификации, като предупреждава, че забраната на акаунти и бързи правни действия са напълно възможни.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    0 0 Отговор
    или просто искат да се продават тяхните - за 50 лева се маха въпросната лампичка, която ти показва, че снимаш

    17:33 10.07.2026

  • 2 Мета лотърсач

    0 0 Отговор
    Вече има всякакви микро камери, които могат да се монтират навсякъде, не само в очила. В копчета, химикалки, дръжки, обици, пръстени, гривни, часовници и в какво ли още не. Това е предварително загубена кауза.

    17:54 10.07.2026