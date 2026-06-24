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Meta представи новите си „умни“ очила

Meta представи новите си „умни“ очила

24 Юни, 2026 13:05 674 5

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Този път продуктът е разработен заедно с EssilorLuxottica

Meta представи новите си „умни“ очила - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Meta Platforms официално се откъсва от традиционните си решения за съвместно брандиране и представи първата си самостоятелна линия смарт очила — наречена просто „Meta Glasses“. Въпреки че производствената логистика, дистрибуцията на оптични продукти и инженерството на лещите остават в ръцете на дългогодишния партньор EssilorLuxottica, тази нова продуктова офанзива бележи първия път, в който Meta заема централно място, без да се крие зад емблематичните логота на Ray-Ban или Oakley върху рамките на очилата. Насочена изцяло към демократизирането на сектора на премиум носимите устройства, новата самостоятелна хардуерна платформа подбива базовата цена на модела Ray-Ban Meta с цели 80 долара, като отправя агресивно пазарно предизвикателство към конкуренти като Snap.

Meta представи новите си „умни“ очила

Meta залага силно на агресивна естетическа персонализация, за да привлече масовия потребител. Новата архитектура на шасито дебютира в три различни силуета, предлагащи до 26 различни комбинации от материали и цветове, включително привличащите погледа прозрачни финиши „Racing Green“ и наситеното „Merlot“. Базовото портфолио включва модела „Adventurer“ – изчистена, компактна правоъгълна рамка, създадена за ежедневно и гъвкаво придвижване, и модела „Fury“ – по-ефектна квадратна рамка с дебели рамена, проектирана за максимален стилов ефект. Гамата се допълва от високопрофилна, модна специална серия на цена 399 долара, съпроектирана съвместно с инфлуенсърката Кайли Дженър. Известна вътрешно като „Starfire“, тази тънка овална рамка е насочена директно към естетиката на знаменитостите, като включва физически акцент от кристален камък близо до камерата на обектива, метален регулируем носов мост, подходящ за грим, и уникален софтуерен пакет, който позволява на потребителите да избират синтезирания глас на Дженър за всички вградени гласови подсказки на изкуствения интелект.

Под разнообразните пластмасови и метални елементи вътрешната система се отличава със силно оптимизирано цифрово ядро. Очилата Meta Glasses служат като официална стартова платформа за „Muse Spark“ – модела за мултимодално разсъждение и агентен изкуствен интелект, разработен от новосъздадената лаборатория Superintelligence Labs на Meta. Задействан чрез специален физически бутон за действие на дясната рамка, Muse Spark действа като процесор с висока степен на компресия, значително намалявайки оперативната латентност, като същевременно предлага високоразговорно компютърно зрение за анализиране на реалните среди. Хардуерната конфигурация запазва доказалата се 12-мегапикселова камера от рамките на Ray-Ban от второ поколение – осигуряваща ясни снимки с разделителна способност 3 024 x 4 032 пиксела и запис на видео с 3K резолюция при 30 кадъра в секунда – но я съчетава с усъвършенстван софтуерен пакет, който въвежда алгоритми за серийно заснемане „Dynamic Photo“ и аудио-навигация за пешеходци, предавани директно в ушния канал на потребителя чрез система от насочени високоговорители с отворен тип.

Meta представи новите си „умни“ очила

Както се очаква от носимо устройство за ежедневна употреба, ергономията в реални условия и ефективността на дизайна са претърпели мащабна промяна. Конструкцията на рамката включва трипозиционно регулируеми носни подложки, огъваеми краища на рамките и панти с възможност за разтягане, за да обгръщат удобно по-големи глави. По отношение на електрозахранването, оптимизираната консумация на енергия на модела Muse Spark позволява на очилата да издържат над 8 часа непрекъснато време на работа с батерията с едно зареждане, докато включеният в комплекта сгъваем калъф за пътуване съхранява достатъчно резервна енергия, за да удължи общия работен обхват до 40 часа. Налични за незабавна поръчка на цена от 299 долара в обширна глобална мрежа – включваща САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и обширния европейски блок – очилата Meta Glasses вече се предлагат в големи търговски вериги.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Умните очила ще събират живи и реални данни за изкуствения интелект на Антропик и Палантир, които ще се използват за военни цели, реално картографиране, следене на хора и евентуалното тяхно ликвидиране при необходимост.
    Оказа се, че това вече се е случило с плиткоумната игра за събиране на покемони, чрез която в базите данни са се натрупали 30 трилиона изображения, използвани за 3D картографиране и определяне на реални цели.

    Не купувайте в никакъв случай!!!

    Коментиран от #3

    13:13 24.06.2026

  • 2 книжен паткан

    3 0 Отговор
    с умните очила няма да станеш по умен, само ще изглеждаш по глупаво

    13:13 24.06.2026

  • 3 книжен паткан

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    това за покемоните си беше чиста пилотна система за проследяване в релано време под формата на игра за деца. Има и много други такива на пръв поглед безобидни приложения и джажди с много мрачна и вредна цел, за непросветените потребители, кото плащат чрез зависимоста си за още по-голяма зависимост.

    13:21 24.06.2026

  • 4 Айше

    0 0 Отговор
    И придават истинско интелигентно излъчване, буквално. Хахахаха.

    Коментиран от #5

    13:59 24.06.2026

  • 5 Ганчо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айше":

    Авторчето вече ги е....,,тествал"...хахаха

    14:34 24.06.2026