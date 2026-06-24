Meta представи новите си „умни“ очила

Meta Platforms официално се откъсва от традиционните си решения за съвместно брандиране и представи първата си самостоятелна линия смарт очила — наречена просто „Meta Glasses“. Въпреки че производствената логистика, дистрибуцията на оптични продукти и инженерството на лещите остават в ръцете на дългогодишния партньор EssilorLuxottica, тази нова продуктова офанзива бележи първия път, в който Meta заема централно място, без да се крие зад емблематичните логота на Ray-Ban или Oakley върху рамките на очилата. Насочена изцяло към демократизирането на сектора на премиум носимите устройства, новата самостоятелна хардуерна платформа подбива базовата цена на модела Ray-Ban Meta с цели 80 долара, като отправя агресивно пазарно предизвикателство към конкуренти като Snap.

Meta залага силно на агресивна естетическа персонализация, за да привлече масовия потребител. Новата архитектура на шасито дебютира в три различни силуета, предлагащи до 26 различни комбинации от материали и цветове, включително привличащите погледа прозрачни финиши „Racing Green“ и наситеното „Merlot“. Базовото портфолио включва модела „Adventurer“ – изчистена, компактна правоъгълна рамка, създадена за ежедневно и гъвкаво придвижване, и модела „Fury“ – по-ефектна квадратна рамка с дебели рамена, проектирана за максимален стилов ефект. Гамата се допълва от високопрофилна, модна специална серия на цена 399 долара, съпроектирана съвместно с инфлуенсърката Кайли Дженър. Известна вътрешно като „Starfire“, тази тънка овална рамка е насочена директно към естетиката на знаменитостите, като включва физически акцент от кристален камък близо до камерата на обектива, метален регулируем носов мост, подходящ за грим, и уникален софтуерен пакет, който позволява на потребителите да избират синтезирания глас на Дженър за всички вградени гласови подсказки на изкуствения интелект.

Под разнообразните пластмасови и метални елементи вътрешната система се отличава със силно оптимизирано цифрово ядро. Очилата Meta Glasses служат като официална стартова платформа за „Muse Spark“ – модела за мултимодално разсъждение и агентен изкуствен интелект, разработен от новосъздадената лаборатория Superintelligence Labs на Meta. Задействан чрез специален физически бутон за действие на дясната рамка, Muse Spark действа като процесор с висока степен на компресия, значително намалявайки оперативната латентност, като същевременно предлага високоразговорно компютърно зрение за анализиране на реалните среди. Хардуерната конфигурация запазва доказалата се 12-мегапикселова камера от рамките на Ray-Ban от второ поколение – осигуряваща ясни снимки с разделителна способност 3 024 x 4 032 пиксела и запис на видео с 3K резолюция при 30 кадъра в секунда – но я съчетава с усъвършенстван софтуерен пакет, който въвежда алгоритми за серийно заснемане „Dynamic Photo“ и аудио-навигация за пешеходци, предавани директно в ушния канал на потребителя чрез система от насочени високоговорители с отворен тип.

Както се очаква от носимо устройство за ежедневна употреба, ергономията в реални условия и ефективността на дизайна са претърпели мащабна промяна. Конструкцията на рамката включва трипозиционно регулируеми носни подложки, огъваеми краища на рамките и панти с възможност за разтягане, за да обгръщат удобно по-големи глави. По отношение на електрозахранването, оптимизираната консумация на енергия на модела Muse Spark позволява на очилата да издържат над 8 часа непрекъснато време на работа с батерията с едно зареждане, докато включеният в комплекта сгъваем калъф за пътуване съхранява достатъчно резервна енергия, за да удължи общия работен обхват до 40 часа. Налични за незабавна поръчка на цена от 299 долара в обширна глобална мрежа – включваща САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и обширния европейски блок – очилата Meta Glasses вече се предлагат в големи търговски вериги.