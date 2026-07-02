Apple поема сериозен риск, за да се снабди с компоненти за новите си смартфони

В рамките на рискована маневра във веригата на доставки, Apple Inc. според информациите проучва възможността за рисковано разширяване на кръга от доставчици. Изправена пред ожесточен глобален недостиг на памети, който доведе до стремително покачване на цените на стандартните потребителски компоненти, компанията от Купертино е започнала активни преговори с двама водещи китайски доставчици на полупроводници: ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC).

Въпреки това, за да се превърне тази сделка от идея в реалност, е необходимо да се преодолее огромно геополитическо минно поле. И двата китайски производителя на компоненти понастоящем фигурират в списъка по раздел 1260H на Министерството на отбраната на САЩ – регулаторен черен списък, който официално определя фирмите като субекти, пряко свързани с модернизацията на китайската армия. Макар сключването на частна търговска сделка с корпорации, включени в списъка по раздел 1260H, да остава технически законно съгласно настоящите рамкови насоки, корпоративната репутация носи огромен риск от политически скандали. Голям технологичен гигант, включващ доставчици, свързани с военните, в своя глобален списък с доставчици, рискува да предизвика незабавна и остра реакция от страна на националната сигурност във Вашингтон, които са изключително фокусирани върху спечелването на глобалната надпревара във въоръжаването с изкуствен интелект.

За да проправи пътя за спорното споразумение за доставки, излизащият от поста си главен изпълнителен директор на Apple Тим Кук, според информациите, е започнал масивна лобистка кампания зад кулисите, обръщайки се директно към високопоставени служители от администрацията на Тръмп, включително министъра на финансите Скот Бесент. В рамките на стратегически компромис, предназначен да заобиколи регулаторните пречки, ръководството на Apple е предложило стратегия за ограничаване на доставките на принципа „местно за местно“. В рамките на тази защитна рамка строго контролираните китайски чипове ще бъдат предназначени изключително за устройства, произвеждани и продавани на дребно единствено на китайския вътрешен пазар, като по този начин се създава ефективна защитна бариера, която изолира по-широките вериги за доставки в Северна Америка и Европа от чувствителния хардуер. Дали администрацията ще даде на Купертино регулаторна зелена светлина за осъществяването на този стратегически завой остава отворен въпрос, но самата дързост на преговорите подчертава до каква степен глобалните гиганти са готови да разширят границите на допустимото, за да защитят производствените си резултати.