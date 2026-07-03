Ford върна на работа 350 инженери, малко след като ги "смени" с изкуствен интелект

В рамките на интересен корпоративен обрат, който обръща наопаки господстващата наратива за технологичните промени, Ford научи по трудния начин, че не е възможно десетилетия натрупан практически опит от монтажните линии да се съберат в една команда за изкуствен интелект. През последните три години в Диърборн активно са търсили, наемали или привличали обратно около 350 опитни технически специалисти, известни в рамките на компанията като инженери със „сиви бради“. Драматичната кампания за набиране на кадри е пряк отговор на факта, че автоматизираните, задвижвани от изкуствен интелект инструменти за проверка на качеството на марката фундаментално не успяваха да засекат критични дефекти в автомобилите, преди частите да достигнат активните производствени линии.

Корпоративната логика зад този инженерен отстъп подчертава масивен пристъп на технологична арогантност на изпълнително ниво. Чарлз Пун, вицепрезидент на Ford по инженерство на автомобилното оборудване, прояви забележителна прозрачност по време на брифинг за бранша, като призна, че ръководството погрешно е смятало, че самото въвеждане на изкуствен интелект, съчетано с „цифрови“ изисквания към проектирането, автоматично ще доведе до създаването на висококачествен продукт. В бързането си да автоматизират инженерната екосистема корпоративните стратези на Ford агресивно пренебрегнаха безценното, негласно знание на опитния персонал, който e прекарал цялата си кариера в справянето със сложните цикли на обновяване на автомобилите. Когато тези опитни специалисти напуснаха компанията, критичната човешка интуиция, необходима за откриването на детайл, който не отговаря на спецификациите, или за предвиждането на дългосрочна повреда от умора, изчезна заедно с тях, оставяйки автоматизирания софтуер сляп за крайни случаи на механични дефекти, които никога не са се появявали в цифровия списък със спецификации.

Макар това повторно ангажиране на хора да изглежда като окончателна победа за автомобилното майсторство от старата школа, крайният ход на компанията разкрива дълбоко изчислена, преходна стратегия. Тези 350 връщащи се специалисти не се назначават, за да заменят завинаги мащабната офанзива на марката в областта на автоматизацията, която понастоящем включва мрежа от 900 фабрични камери, задвижвани от изкуствен интелект. Вместо това ветераните се използват като елитни ментори, натоварени със задачата да ръководят задължителни прегледи на проектите, да обучават неопитни млади инженери как да откриват рано точките на структурна повреда и най-важното, сами да препрограмират моделите за машинно обучение. Корпоративната цел е ясна: да се използва човешкият персонал, за да се върне липсващата инженерна преценка от реалния свят обратно в потоците от данни, като по същество се принуждават „сивите бради“ да научат софтуера как в крайна сметка да работи без тях.

Двойният подход, съчетаващ човешки надзор с автоматизация, позволи на Ford да заеме желаното първо място сред масовите марки с голям обем на продажби в най-новото проучване на J.D. Power за първоначално качество, огромен скок в сравнение с десетото място, което компанията заемаше година по-рано. Главният изпълнителен директор Джим Фарли отбеляза, че завръщането на тези опитни специалисти вече осигурява финансови ползи в размер на стотици милиони долари, като агресивно намалява активните гаранционни задължения и поставя марката на път към по-малко индивидуални случаи на отзоваване на автомобили през тази година. И все пак стратегическото напрежение в Диърборн остава осезаемо, докато Фарли се хвали с огромните икономии на разходи, постигнати благодарение на човешкия опит, в същото време той поддържа публичната си позиция, че усъвършенстваният изкуствен интелект в крайна сметка ще измести половината от всички офисни длъжности, което кара както производствените работници, така и софтуерните програмисти да се чудят колко дълго ще останaт на заплата.