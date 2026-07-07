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Зареждане за броени минути и край на веригите: Нова велосипедна технология изпраща конкуренцията в историята

Зареждане за броени минути и край на веригите: Нова велосипедна технология изпраща конкуренцията в историята

7 Юли, 2026 12:53 1 012 7

  • велосипеди-
  • електрически велосипеди-
  • иновация-
  • технология

Китайският иноватор представи революционни батерии с ултрабързо пълнене и интелигентна eCVT безстепенна трансмисия, която мисли вместо колоездача

Зареждане за броени минути и край на веригите: Нова велосипедна технология изпраща конкуренцията в историята - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато шофьорите на електромобили вече свикнаха с бързите зарядни станции, феновете на електрическите велосипеди досега бяха обречени на безкрайно чакане до контакта. Китайският технологичен играч Gobao обаче реши да преобърне правилата на играта, изкарвайки на пазара ново поколение батерии, които буквално отнемат короната на досегашните пазарни лидери. Компанията пуска серия от енергийни блокове с капацитет 500, 750 и 900 Wh, които разполагат с невиждани до момента възможности за експресно зареждане.

Зареждане за броени минути и край на веригите: Нова велосипедна технология изпраща конкуренцията в историята

Тайната се крие в бруталното 30-амперово зарядно устройство на марката, което превръща пълненето на батерията в истински спринт. Най-малката версия от 500 Wh се изстрелва от нула до 80% за умопомрачителните 24 минути. Златната среда в гамата – 750 Wh вариант – е готова на същия процент за 28 минути, а най-големият флагмански модел с 900 Wh отнема едва около половин час. За да разберем какъв огромен технологичен скок е това, е достатъчно да погледнем към тежката артилерия на пазара: на популярните системи на Bosch им трябват между два часа и половина и три часа за същия резултат, докато хвалената система DJI Avinox се бави близо час и тридесет и пет минути. В допълнение към скоростта, инженерите на Gobao са постигнали и друго чудо – огромната 900 Wh батерия тежи скромните за капацитета си 3,7 килограма.

Зареждане за броени минути и край на веригите: Нова велосипедна технология изпраща конкуренцията в историята

Иновациите обаче не спират до батерийния отсек. Истинската революция за задвижването идва с чисто новите агрегати X1 и X1P. В тях е внедрена електронна безстепенна трансмисия (eCVT), която веднъж завинаги изхвърля в коша традиционното и досадно превключване на предавките. При нея липсват познатите касети с венци, дерайльори и уязвими жила. Системата работи изключително интуитивно – колоездачът просто избира през контролера какво темпо на въртене на педалите му е най-удобно, а умният изкуствен интелект сам променя предавателните числа в реално време спрямо наклона на пътя и натоварването.

Зареждане за броени минути и край на веригите: Нова велосипедна технология изпраща конкуренцията в историята

Липсата на външни, стърчащи механични компоненти по трансмисията е огромен плюс, особено за любителите на екстремните преживявания. От Gobao изрично подчертават, че този капсулован дизайн прави планинските и горски преходи далеч по-безопасни. Няма никакъв риск клони, камъни или кал да повредят дерайльора или да скъсат веригата в най-неподходящия момент сред дивата природа. Велосипедът става практически вечен и изисква минимална техническа поддръжка, което със сигурност ще накара много традиционни производители да се поизпотят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦥🦥🦥

    5 0 Отговор
    Има една реклама въртите в сайта за едно колело искате 8000 - 9000 евро 😆

    13:01 07.07.2026

  • 2 Мемо

    6 1 Отговор
    Обичам да карам колело, но не харесвам електрическите. Няма я тръпката. Постепенно електрическите велосипеди ги превръщат в безшумни кросови мотори.

    Коментиран от #4

    13:01 07.07.2026

  • 3 в бош плачат

    8 0 Отговор
    също както в автомобилните немски фирми

    13:02 07.07.2026

  • 4 има и от твоите колела

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мемо":

    никой не те задължава да караш на ток

    Коментиран от #6

    13:04 07.07.2026

  • 5 Механик

    3 1 Отговор
    Най-интересното е, че маса розАви ще си купят тоя велоциПЕДАЛет и не за друго, а защото в рекламата му има нещо "новаторско и невиждано". ВелциПЕДАЛета НЯМА ВЕРИГА! Ура, край на веригите. Колко съм модерен! Колко съм напредичав и фешън... Ауууу, няма втори като мен!
    п.п.
    С риска да разваля пълната нирвана на розАвите, ама някои марки мотоциклети ползват същите назъбени ремъци за същата цел и не от вчера а от 1951-ва година.
    Толкова с "край на веригата"!!! Бангарангаааа, розАви!

    13:12 07.07.2026

  • 6 Механик

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "има и от твоите колела":

    Напротив. Задължават. Много скоро няма да има "други" колела.
    Също както те задължават да си купиш дрелка с батерия и зарядно. Просто, други почти не се продават.
    Казано кратко: Когато имаш обикновена дрелка си плащаш дрелката и си плащаш тока. Но понеже и си модерен, защо да не си купиш такава на батерия? Хем си плащаш скъпа дрелка (щото е модерна), хем си плащаш тока, ама защо да не си платиш и батерия + зарядно (пари колкото още една дрелка)? Е как защо? Ами защото си модерен, за това си плащаш. Но най-хубавото е това, че като тръгнеш да работиш с тая дрелка, от тежестта на батерията ръката ти умлаява на 2-рата минута. А ако пък батерията е лека, то тя е малка, и след един пробит отвор следва 45 минути зареждане.
    Ето ти една желязна логика и ако можеш ми докажи обосновано, че не съм прав (в което искрено се съмнявам, че ще можеш)!

    Коментиран от #7

    13:20 07.07.2026

  • 7 ама с батерия е много удобно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    кво си се уплашил, имам 4 машини и съм доволен

    13:50 07.07.2026