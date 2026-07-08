Ето кога Samsung ще представи новите си сгъваеми устройства

Слагайки официално край на месеци наред спекулации в бранша и разпръснати изтичания на информация от веригата за доставки, Samsung официално определи 22 юли за следващото си високопрофилно събитие „Galaxy Unpacked“. Отдалечавайки се от миналогодишната сцена в Ню Йорк, технологичният гигант премества своята мащабна кампания за представяне обратно в Европа, избирайки Лондон за епицентър на мащабна хардуерна офанзива, предназначена да пресече превантивно предстоящата есенна продуктова линия на Apple.

Промоционалните изображения, публикувани в официалните медийни канали на Samsung, не оставят никакво съмнение относно основната инженерна цел, като представят събитието под категоричния слоган „A New Shape Unfolds“ („Нова форма се разгръща“). Тази маркетингова история пряко потвърждава текущата информация от фабриките, че марката организира масивен структурен завой в геометрията на сгъваемите си дисплеи. Вместо да пусне безопасно, итеративно обновяване на стария си каталог, Samsung е готова да хвърли масивна продуктова бомба, като раздели портфолиото си от модели тип „книга“ на две различни архитектури: радикално по-широк, изключително удобен за носене в джоба стандартен Galaxy Z Fold8, проектиран да отстрани дългогодишните ергономични оплаквания относно тесните екрани, както и безкомпромисен, премиум Galaxy Z Fold8 Ultra, оборудван с гигантска система от 200-мегапикселови основни камери и практически невидима гънка на дисплея. Тези два авангардни сгъваеми модела ще бъдат придружени от масовия модел Galaxy Z Flip8, като и трите устройства ще използват новия чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Qualcomm, за да максимизират мултитаскинг задачите на Galaxy AI.

Логистиката за глобалното излъчване е напълно готова за старт, като директното цифрово излъчване ще започне на официалния уебсайт на Samsung и в каналите ѝ в YouTube точно в 14:00 ч. BST (9:00 ч. EDT / 15:00 ч. CEST), а наш екип ще ви запознае първи с устройствата още в деня на самата им премиера. Освен масивния сгъваем метален смартфон, сцената в Лондон ще послужи като мащабна платформа за разширяване на екосистемата на Samsung. Изложбените зали са подготвени да посрещнат значително обновена гама от смарт часовници, начело с издръжливия Galaxy Watch Ultra 2 и масовия Galaxy Watch9, наред с официалното публично представяне на Galaxy Able – дългоочакваните аудио клипсове с костна проводимост на технологичния гигант, предназначени да пренапишат изцяло правилата в областта на истински безжичните лични аудио устройства.