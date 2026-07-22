Подробно за новите смарт часовници на Samsung и цените им у нас

Заедно с новите си сгъваеми смартфони, Samsung разкри втората си голяма офанзива за годината, насочена директно към китките на потребителите. Новите Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 поставят началото на изцяло нова ера в проактивната грижа за здравето, залагайки на алгоритми с изкуствен интелект, които превръщат суровите биометрични данни в конкретни, практични съвети за ежедневието. Двата модела идват с драстични хардуерни подобрения. Под капака работи свръхефективната платформа Qualcomm Snapdragon Wear Elite, базирана на 3-нанометров процес, а за управлението отговаря новата операционна система Wear OS 7 с интерфейс One UI 9 Watch.

Флагманът Ultra2 е проектиран за тези, които тренират на ръба на възможностите си и нямат право на компромис с издръжливостта. Часовникът запазва емблематичния си удароустойчив титанов корпус, но внедрява иновативна вътрешна архитектура, която намалява дебелината му с 12% спрямо първото поколение. Неговият 1.52-инчов Super AMOLED дисплей със сапфирено стъкло чупи световния рекорд за яркост при умните часовници, достигайки колосалните 5000 нита за перфектна видимост под жарко слънце. Под титановата броня е монтирана масивна 800 mAh батерия, а корпусът покрива военните стандарти MIL-STD-810H, класификацията IP69K и 10 ATM водоустойчивост. Устройството притежава и първият по рода си водолазен сертификат EN13319, като при потапяне автоматично активира сензорите си, за да следи дълбочина, температура и време под водата. Заедно с лидера във водолазното оборудване Mares е разработено ексклузивното приложение Ultra2 Diving, а за любителите на планината са предвидени функциите Trail Run за денивелация и Nutrition Alert за хидратация.

Стандартният Galaxy Watch9 е насочен към хората, които търсят елегантен, олекотен спътник за проследяване на съня, стреса и ежедневната си физическа форма. Часовникът залага на лек алуминиев корпус с подобрена извивка за по-плътно прилягане към китката, което е от ключово значение за точността на сензорите. Моделът се предлага в два размера — 40 мм с 1.34-инчов екран и 44 мм с 1.47-инчов екран, като и двата дисплея са защитени със сапфирено стъкло и постигат впечатляващите 3000 нита яркост. По-малката версия разполага с 390 mAh батерия, а 44-милиметровата с 445 mAh, като и двете поддържат бързо безжично зареждане. Паметта за съхранение при Watch9 е 32 GB с 2 GB RAM, докато при Ultra2 паметта е двойна — 64 GB.

И двата модела използват второ поколение на сензора Samsung BioActive, който обединява оптичен показател за пулс, ЕКГ и биоелектрически импедансен анализ. Изкуственият интелект въвежда функция за засичане на сънна апнея, официално одобрена от FDA, която следи дишането през нощта и открива признаци на умерена до тежка апнея само след две нощи проследяване. Добавени са още системи за оценка на сърдечното здраве, следене на жизнените показатели с незабавни предупреждения при отклонения, оптимизация на дневното кардио натоварване, както и функция за защита на слуха, която предупреждава при навлизане в зона с опасни нива на шум.

Новите часовници от серията вече са достъпни за предварителна поръчка у нас, като кампанията продължава до 6 август 2026 година. Ранните купувачи получават 10% отстъпка от цената, както и 2 месеца безплатен достъп до Strava Pro и iFIT. Официалните продажби стартират на 7 август. Цената на Galaxy Watch Ultra2 в размер 47 мм и цветове Сребрист и Сив титан е 749 евро, докато цените за Galaxy Watch9 в размери 40 мм и 44 мм стартират от 409 евро