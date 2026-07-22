Запознаваме ви първи с новите сгъваеми смартфони на Samsung. Ето и колко струват у нас

Лондон се превърна в арена на една от най-важните технологични премиери на годината, където Samsung Electronics официално разкри новата си гама сгъваеми устройства от серията Galaxy Z. Южнокорейците не просто обновяват съществуващите си модели, а за първи път разширяват портфолиото си до три коренно различни форм-фактора. Голямата новина е дебютът на Galaxy Z Fold8 Ultra — моделът, който пренася най-високия "Ultra" стандарт при сгъваемите устройства, за да отговори на изискванията на най-взискателните потребители. Заедно с него дебютират изцяло преосмисленият Galaxy Z Fold8 и елегантният Galaxy Z Flip8. Всички те разчитат на дълбоко интегрирана AI екосистема с поддръжка на Gemini Intelligence, нова титаниева конструкция Flex Titanium и актуализирания интерфейс One UI 9.0 (задвижван от Android 17).

Започвайки с върховия модел, Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung постига дебелина от едва 4.1 мм в разгънато състояние (8.9 мм в сгънато) и тегло от 215 грама благодарение на новата носеща конструкция Flex Titanium. Тя съчетава титаниево фолио и прецизна титаниева пластина за абсорбиране на натиска и драстично намаляване на видимата гънка, това от своя страна оказва влияние и на сгъването и разгъването, като прави устройствата по-лесни за разгъване, но и малко по-трудни за сгъване. Основният дисплей е 8.0-инчов Dynamic AMOLED 2X с QXGA+ резолюция (2504 x 2256, 422 ppi) и адаптивна честота 1-120Hz. Външният екран е 6.5-инчов FHD+ (1080 x 2520, 422 ppi). И двата дисплея разполагат с пикова яркост до 3000 нита и Vision Booster покритие за елиминиране на отблясъците.

В сърцето на устройството работи най-мощният процесор на Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. За да поддържа стабилни честоти при продължително натоварване, инженерният екип е внедрил нова охладителна система с разширена графитна структура. Захранването се осигурява от 5000 mAh двойна батерия, поддържаща новата двойна DCIC архитектура за зареждане. Чрез 45W адаптер батерията се пълни до 67% за 30 минути. Поддържа се и 20W бързо безжично зареждане и Wireless PowerShare.

Камерите разчитат на тройна система, позната ни почти изцяло от флагмана S26 Ultra Основният сензор е 200 MP (F1.7, OIS, Quad Pixel AF, 0.6µm), поддържащ за първи път 200-мегапикселов HDR режим и 2X оптично качество на заумяването.и се допълва от ултраширокоъгълна камера с 50 MP резолюция (F1.9, Quad Pixel AF, 120° FOV, 0.7µm) за ултрадетайлни пейзажи и макро фотография. Телеобективът залага на 10 MP (F2.4, OIS, PDAF) с 3-кратно оптично увеличение, а селфи камерите са 10 MP на външния екран и 10 MP под основния дисплей. Вече има възможност и за запис на 8K видео чрез новия кинематографичен APV кодек и директен контрол върху цветовите профили чрез Cine LUT.

Устройството се предлага във версии с 12GB RAM / 256GB, 12GB RAM / 512GB и върхова модификация с 16GB RAM / 1TB памет.

Стандартният Fold8 е преосмислен изцяло около естествения начин, по който хората консумират съдържание през деня от бързи съобщения до продължително четене. С тегло от само 201 грама това е най-лекият Fold в историята на марката. В сгънато състояние устройството е с размери 81.9 x 123.9 x 9.7 мм, а в разгънато — 161.4 x 123.9 x 4.5 мм.

Предният дисплей е 5.5-инчов WUXGA+ Dynamic AMOLED 2X (1248 x 1972, 428 ppi) с изцяло ново съотношение 10:16.5, проектирано за удобна работа с една ръка, известия и кратки видеа. Основният дисплей е с диагонал от 7.6-инчов QXGA+ Dynamic AMOLED 2X технология (1848 x 2448, 403 ppi) с класическо съотношение 4:3, което при завъртане се превръща в идеалния формат за четене на статии и книги без скролване.

Моделът също разчита на водещия чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Батерията е с капацитет 4800 mAh, като 45W бързо зареждане осигурява до 63% заряд за 30 минути. За разлика от Ultra, тук задната камера е двойна, с основна камера с 50 MP (F1.8, OIS, Dual Pixel AF, 1.0µm) с 2X оптично качество и ултраширокоъгълна камера с 50 MP (F1.9, Quad Pixel AF, 120° FOV). Както при Ultra, така и тук са налични функциите My FanCam за автоматично проследяване на субекти и Dual Recording за едновременно заснемане с предната и задната камера.

Предлага се с 12GB RAM (256GB/512GB) и 16GB RAM (1TB).

Flip8 запазва входната точка в гамата сгъваеми с тегло от едва 180 грама и дебелина от 6.1 мм в разгънато състояние (13.1 мм в сгънато). Основният дисплей е 6.9-инчов FHD+ Dynamic AMOLED 2X (1080 x 2520, 400 ppi) с 1-120Hz адаптивна честота, а външният FlexWindow дисплей е 4.1-инчов Super AMOLED (948 x 1048, 342 ppi) с честота 60/120Hz. Външният екран служи като самостоятелен AI интерфейс, поддържащ функцията Now Brief и бързо изпълнение на задачи с глас или страничен бутон през Gemini Intelligence.

Flip8 се задвижва от новият 4-нанометров процесор Exynos 2600. Батерията е с капацитет 4300 mAh, поддържаща 25W кабелно (55% за 30 мин.) и 15W безжично зареждане.

Задната двойна камера разчита на 50 MP основен сензор (F1.8, OIS, Dual Pixel AF) с обработка ProVisual Engine за естествени тонове на кожата и прецизно боке + 12 MP ултраширокоъгълен сензор (F2.2, 123° FOV).

Режимът FlexCam позволява снимане от различни ъгли без ръце, а функцията Super Steady вече разполага с пълна хоризонтална стабилизация. Включен е и FlipShot с огледален изглед (Mirror view) за бърза проверка на кадъра върху външния екран.

Моделът се предлага във формати с 12GB RAM и 256GB или 512GB памет

Цялата Z8 серия прави крачка напред към автономията на изкуствения интелект. Чрез подобрените функции Now Nudge и Gemini Notebooks, потребителите могат автоматично да организират срещи, да прехвърлят файлове с влачене на разделен екран и да генерират аудио резюмета. Сигурността е подсилена с хардуерните нива на Samsung Knox Vault и новия панел за управление на поверителността Privacy Alerts в One UI 9.0. Отделно, от Samsung улесняват потребителите, преминаващи от iOS, чрез обновения Smart Switch и директна съвместимост между Quick Share и AirDrop.

Предварителните поръчки на родна земя вече са отворени и ще продължат до 6 август 2026 година. Купувачите могат да се възползват от промоционалната оферта "повече памет за по-малко пари" с отстъпки до €200, както и 6 месеца безплатен достъп до Google AI Pro с 5 TB облачно пространство. Препоръчителните стартови цени за българския пазар са:

Galaxy Z Flip8 (12GB / 256GB) – от €1299

(12GB / 256GB) – от Galaxy Z Fold8 (12GB / 256GB) – от €1999

(12GB / 256GB) – от Galaxy Z Fold8 Ultra (12GB / 256GB) – от €2199

