Apple пусна iOS 27 за всички потребители

Apple официално пусна първата публична бета версия на iOS 27, което бележи дългоочакван важен момент за ранните потребители, нетърпеливи да изпробват най-новия софтуерен пакет на Купертино преди окончателното му пускане през есента. Наред с флагманската мобилна операционна система, бяха пуснати и публични бета версии за iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 и tvOS 27, което позволява на ентусиастите от цялата екосистема на Apple да инсталират софтуера още днес. В жест на доброжелателност към тези, които все още използват по-стар хардуер, Apple е решила да не премахва съвместимостта с нито един iPhone от това поколение, тоест ако вашето ежедневно устройство в момента работи с iOS 26, то е напълно готово да изпълнява новата актуализация iOS 27. Това означава, че всичко – от остаряващата, но издръжлива серия iPhone 11 и iPhone SE от второ поколение (2020) до най-новия хардуер – може да направи този скок.

Елегантният дизайн „Liquid Glass“, представен миналия сезон, е претърпял цялостно усъвършенстване, като са изгладени грубите ръбове и дребните ергономични проблеми, които тормозеха първоначалния старт. Това е съчетано със сериозна оптимизация на производителността, като Apple обещава забележимо подобрение в ежедневната отзивчивост, като твърди, че времето за стартиране на приложенията е съкратено с до 30%, фотобиблиотеките се зареждат до 70% по-бързо след заснемане, а безжичните трансфери чрез AirDrop могат да се извършват до 80% по-бързо. Преминаването от мобилна към Wi-Fi мрежа също е прекалибрирано, за да се гарантират плавни и непрекъснати преходи при преминаване между мрежите.

Абсолютната атракция в iOS 27 е въвеждането на Siri AI, значителен еволюционен скок за цифровия помощник на Apple. Преработена, за да обработва естествени и плавни разговорни команди, Siri AI вече може без усилие да претърсва вашите файлове, съобщения и снимки, да разбира визуалния контекст на екрана ви и да координира действия в различни приложения. Очертаваща тази нова ера е специално, самостоятелно приложение за Siri, което разполага с изчистена история на разговорите, синхронизираща се чрез iCloud. Въвеждането обаче не е напълно глобално, продължаващото регулаторно противопоставяне на Apple с Европейския съюз означава, че тези усъвършенствани, задвижвани от изкуствен интелект функции засега ще бъдат до голяма степен изключени или силно ограничени в границите на ЕС.

Докато потребителите на iPhone се радват на широка съвместимост, новините са малко по-тревожни за останалата част от продуктовата гама на Apple. В отдела за Mac Apple официално прекрати поддръжката за останалите модели с Intel процесори, като определи, че macOS 27 е строго запазен за устройства с Apple Silicon. Що се отнася до таблетите, няколко по-стари iPad-а са останали извън обхвата, като iPadOS 27 вече изисква за работа поне iPad mini от 2021 година, стандартен iPad от 2021 година, iPad Air от 2020 година или iPad Pro от 2020 година. Както винаги при ранните бета версии на софтуера, инсталирането на тези предварителни версии на основното устройство е съпроводено с предупреждение, често се срещат неотстранени бъгове, бързо изтощаване на батерията и нестабилност на приложенията, затова се препоръчва да направите резервно копие на данните си или да използвате второ устройство за тестване, преди да започнете.