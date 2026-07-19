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Глобален срив в мрежата: Технически дефект блокира милиони потребители на Facebook

Глобален срив в мрежата: Технически дефект блокира милиони потребители на Facebook

19 Юли, 2026 11:36 1 980 11

  • facebook-
  • проблем

При опит за влизане в системата, потребителските екрани масово биват блокирани от системно съобщение

Глобален срив в мрежата: Технически дефект блокира милиони потребители на Facebook - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Социалната платформа Facebook претърпя сериозен технически срив в глобален мащаб, който лиши милиони потребители от достъп до личните им профили. Голяма част от засегнатите докладват за пълна невъзможност да заредят десктоп версията на мрежата през настолни компютри и лаптопи, докато мобилното приложение на компанията Meta проявява по-висока стабилност, макар и при него да се наблюдават спорадични смущения.

При опит за влизане в системата, потребителските екрани масово биват блокирани от системно съобщение, което гласи: „Акаунтът е временно недостъпен. Вашият акаунт в момента не е наличен поради проблем със сайта. Очакваме това да бъде решено скоро. Моля, опитайте отново след няколко минути.“ Текстът ясно индикира, че аномалията е свързана с централната инфраструктура на уебсайта, а не с индивидуални нарушения или блокирания на конкретни профили.

Мащабът на дигиталната парализа се потвърждава и от специализираната платформа за проследяване на интернет трафика Downdetector, където за броени минути бяха регистрирани хиляди официални оплаквания от потребители в САЩ, Великобритания, Австралия и редица региони в Азия. Вълната от недоволство бързо се пренесе към алтернативни социални мрежи, където хаштаговете за срива се превърнаха в основна тема. Появиха се и първите индикации, че паралелно с това някои потребители изпитват затруднения и при зареждането на другата водеща платформа на Meta – Instagram.

Към настоящия момент от централата на Meta все още няма разпространено официално изявление относно точната причина за инцидента. Независими технологични анализатори обаче предполагат, че подобни мащабни сривове в десктоп архитектурата обикновено са следствие от непредвидени грешки при актуализация на сървърния софтуер или масивни промени в разпределението на базите данни. Очаква се нормалният ритъм на работа на платформата да бъде възстановен напълно в рамките на деня.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Таман търсех профилите на английските футболисти и фейсбука се срина.

    11:41 19.07.2026

  • 2 Питьо

    8 0 Отговор
    гУлям праз

    11:43 19.07.2026

  • 3 ван мaaмy

    7 0 Отговор
    Какъв кеф само..... уважаеми зрители.

    Коментиран от #5

    11:49 19.07.2026

  • 4 Ддд

    11 1 Отговор
    Хайде сега, всички които искат 100% електронизация на всичко, да си помислят какво става с техните данни когато се блокира една такава глобална система, и това се случи с парите ви или с личните данни, и не може да си купите една дъвка, ако нямате пари кеш, или да докажете самоличността си, ако нямате документ.

    11:56 19.07.2026

  • 5 агент Хавиер Пеня

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "ван мaaмy":

    Всички вече знаят за любимите на господарите "технически дефекти" на социалните мрежи. Прехвърлят пак "централната инфраструктура" към новите мрежови връзки за да могат по-бързо да премахват съобщенията на неудобните келеши.

    12:06 19.07.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Заради ΔΑΡΑ ще да е.

    12:25 19.07.2026

  • 7 Да, ама...

    6 0 Отговор
    НИКОЙ НОРМАЛЕН ЧОВЕК НЕ ПОЛЗВА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ!
    Във фейсбук от години стоят само бабите, да си показват снимки на градините и баниците. В Тик-Ток е пълен психодиспансер, а в Инстаграм - царство на нарцисистите и илюзията.

    12:36 19.07.2026

  • 8 Мама Мия

    4 0 Отговор
    УЖАС! И животът им премина като на лента!
    Сега, ако угаснат мрежите и КРАЙ, те ще изгубят цялата си идентичност, цялата си илюзорна среда, ще се изтрие миналото им и егото им ще падне и се строши на хиляди парченца стъкло... Как въобще ще успеят да изградят наново живота си?!?
    Майко, мила! Представяте ли си, какво въобще ще правят на работа, на улицата, в заведенията, у дома си, ако няма социални мрежи?!?
    Животът може да бъде толкова жесток понякога!
    Как въобще ще живеят, ако ги няма социалните психодиспансери?
    Искате да кажете, че ще се наложи да внимават в работата си, да наблюдават пътя си, да се наложи да си говориш с хората в заведенията, да се прибереш вкъщи и да общуваш със семейството си?!? То, това - живот ли е изобщо?!?
    Ужас! Ужас! Ужас!

    12:50 19.07.2026

  • 9 Скрита реклама пак

    2 0 Отговор
    Отново измислена новина,която е скрита реклама.Нищо ново.

    13:05 19.07.2026

  • 10 Хйхййх

    2 0 Отговор
    Въх, чакай се пресегна да преместя едощно нещо на другата посока.

    Коментиран от #11

    13:07 19.07.2026

  • 11 Мюмю

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хйхййх":

    друг крачол нямаш ли? нямаш. топло е и си по къси гащи.

    13:11 19.07.2026