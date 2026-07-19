Глобален срив в мрежата: Технически дефект блокира милиони потребители на Facebook

Социалната платформа Facebook претърпя сериозен технически срив в глобален мащаб, който лиши милиони потребители от достъп до личните им профили. Голяма част от засегнатите докладват за пълна невъзможност да заредят десктоп версията на мрежата през настолни компютри и лаптопи, докато мобилното приложение на компанията Meta проявява по-висока стабилност, макар и при него да се наблюдават спорадични смущения.

При опит за влизане в системата, потребителските екрани масово биват блокирани от системно съобщение, което гласи: „Акаунтът е временно недостъпен. Вашият акаунт в момента не е наличен поради проблем със сайта. Очакваме това да бъде решено скоро. Моля, опитайте отново след няколко минути.“ Текстът ясно индикира, че аномалията е свързана с централната инфраструктура на уебсайта, а не с индивидуални нарушения или блокирания на конкретни профили.

Мащабът на дигиталната парализа се потвърждава и от специализираната платформа за проследяване на интернет трафика Downdetector, където за броени минути бяха регистрирани хиляди официални оплаквания от потребители в САЩ, Великобритания, Австралия и редица региони в Азия. Вълната от недоволство бързо се пренесе към алтернативни социални мрежи, където хаштаговете за срива се превърнаха в основна тема. Появиха се и първите индикации, че паралелно с това някои потребители изпитват затруднения и при зареждането на другата водеща платформа на Meta – Instagram.

Към настоящия момент от централата на Meta все още няма разпространено официално изявление относно точната причина за инцидента. Независими технологични анализатори обаче предполагат, че подобни мащабни сривове в десктоп архитектурата обикновено са следствие от непредвидени грешки при актуализация на сървърния софтуер или масивни промени в разпределението на базите данни. Очаква се нормалният ритъм на работа на платформата да бъде възстановен напълно в рамките на деня.