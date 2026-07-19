Глобален срив в мрежата: Технически дефект блокира милиони потребители на Facebook

Социалната платформа Facebook претърпя сериозен технически срив в глобален мащаб, който лиши милиони потребители от достъп до личните им профили. Голяма част от засегнатите докладват за пълна невъзможност да заредят десктоп версията на мрежата през настолни компютри и лаптопи, докато мобилното приложение на компанията Meta проявява по-висока стабилност, макар и при него да се наблюдават спорадични смущения.
При опит за влизане в системата, потребителските екрани масово биват блокирани от системно съобщение, което гласи: „Акаунтът е временно недостъпен. Вашият акаунт в момента не е наличен поради проблем със сайта. Очакваме това да бъде решено скоро. Моля, опитайте отново след няколко минути.“ Текстът ясно индикира, че аномалията е свързана с централната инфраструктура на уебсайта, а не с индивидуални нарушения или блокирания на конкретни профили.
Мащабът на дигиталната парализа се потвърждава и от специализираната платформа за проследяване на интернет трафика Downdetector, където за броени минути бяха регистрирани хиляди официални оплаквания от потребители в САЩ, Великобритания, Австралия и редица региони в Азия. Вълната от недоволство бързо се пренесе към алтернативни социални мрежи, където хаштаговете за срива се превърнаха в основна тема. Появиха се и първите индикации, че паралелно с това някои потребители изпитват затруднения и при зареждането на другата водеща платформа на Meta – Instagram.
Към настоящия момент от централата на Meta все още няма разпространено официално изявление относно точната причина за инцидента. Независими технологични анализатори обаче предполагат, че подобни мащабни сривове в десктоп архитектурата обикновено са следствие от непредвидени грешки при актуализация на сървърния софтуер или масивни промени в разпределението на базите данни. Очаква се нормалният ритъм на работа на платформата да бъде възстановен напълно в рамките на деня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:41 19.07.2026
2 Питьо
11:43 19.07.2026
3 ван мaaмy
Коментиран от #5
11:49 19.07.2026
4 Ддд
11:56 19.07.2026
5 агент Хавиер Пеня
До коментар #3 от "ван мaaмy":Всички вече знаят за любимите на господарите "технически дефекти" на социалните мрежи. Прехвърлят пак "централната инфраструктура" към новите мрежови връзки за да могат по-бързо да премахват съобщенията на неудобните келеши.
12:06 19.07.2026
6 Евгени от Алфапласт
12:25 19.07.2026
7 Да, ама...
Във фейсбук от години стоят само бабите, да си показват снимки на градините и баниците. В Тик-Ток е пълен психодиспансер, а в Инстаграм - царство на нарцисистите и илюзията.
12:36 19.07.2026
8 Мама Мия
Сега, ако угаснат мрежите и КРАЙ, те ще изгубят цялата си идентичност, цялата си илюзорна среда, ще се изтрие миналото им и егото им ще падне и се строши на хиляди парченца стъкло... Как въобще ще успеят да изградят наново живота си?!?
Майко, мила! Представяте ли си, какво въобще ще правят на работа, на улицата, в заведенията, у дома си, ако няма социални мрежи?!?
Животът може да бъде толкова жесток понякога!
Как въобще ще живеят, ако ги няма социалните психодиспансери?
Искате да кажете, че ще се наложи да внимават в работата си, да наблюдават пътя си, да се наложи да си говориш с хората в заведенията, да се прибереш вкъщи и да общуваш със семейството си?!? То, това - живот ли е изобщо?!?
Ужас! Ужас! Ужас!
12:50 19.07.2026
9 Скрита реклама пак
13:05 19.07.2026
10 Хйхййх
Коментиран от #11
13:07 19.07.2026
11 Мюмю
До коментар #10 от "Хйхййх":друг крачол нямаш ли? нямаш. топло е и си по къси гащи.
13:11 19.07.2026