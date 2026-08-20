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Заради критично ниското ниво на Дунав: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Заради критично ниското ниво на Дунав: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

20 Август, 2026 18:14 798 24

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Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ „Козлодуй”.

Заради критично ниското ниво на Дунав: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" - 1
Снимка: МЕ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В петък, 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката, цитирани от Dariknews.bg.

Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ „Козлодуй” и е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. Обичайно мощността на блока е малко над 1000 мегавата, посочват от МЕ.

Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ „Козлодуй”.

Още от началото на юли, при първите индикации за трайно понижаване на нивото на Дунав и прогнозите за дългосрочно засушаване в Западна и Централна Европа, в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. Приведена бе в изпълнение процедура, която включва всички необходими мерки и действия за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължителен спад на речните нива, допълват от МЕ.

Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката, съобщават от ведомството.

От там допълват, че това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, е позволило на АЕЦ „Козлодуй” да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум, припомнят от МЕ.

В безпрецедентната хидроложка обстановка екипите на атомната електроцентрала продължават денонощно да работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените съоръжения.

Досега АЕЦ “Козлодуй“ работеше без промяна в графика, като бях предприети допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав. Сформираната работна група в АЕЦ „Козлодуй“ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЕИ

    12 2 Отговор
    Възобновява ли се река Дунав бре? Няма ли въглищни централи, ще правите молебени за дъжд и курбан за слънце и вятър глуп-ци.

    18:18 20.08.2026

  • 2 Призовавам

    3 12 Отговор
    Невярващите на глобалното затопляне да ходят да пикаят в Дунав, за да се вдигне малко нивото.....
    Както се казва, това да не ти е дядо ти Мраз, че да вярваш или да не вярваш.....

    18:22 20.08.2026

  • 3 Ауууи

    4 19 Отговор
    А искаме още два блока за Козлодуй ,а кой ще ги охлажда ,копейките духайки ли

    Коментиран от #5

    18:23 20.08.2026

  • 4 койдазнай

    3 17 Отговор
    Ако Урсула не ни беше дала батерии, сега щяхме да сме на тъмно! Но благодарение на мъдрата политка на ЕС, България осъществява рекорден износ на електроенергия!

    Коментиран от #6

    18:23 20.08.2026

  • 5 Ааа...

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ауууи":

    Не бери грижа! Майка ти духакато за четири реактора! Нема ти казвам, какво започна да ми свети...

    Коментиран от #11

    18:26 20.08.2026

  • 6 Батерия ток не прави

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    складира го само, докато спадне или стане за рециклиране.

    Коментиран от #10, #21

    18:26 20.08.2026

  • 7 Явно Само На Дунав !

    4 0 Отговор
    Не Може Да се Разчита !

    Какви пСадругите Възможности !

    За Доставка на Вода ?

    18:26 20.08.2026

  • 8 !!!?

    6 9 Отговор
    Копейки, тичайте с кофи за вода от "Гьоло" на "Белене" да охлаждате КозлодуЙ...!

    Коментиран от #18

    18:30 20.08.2026

  • 9 майцепродавците във властта

    6 2 Отговор
    разпродадоха реките и като бонус трябва да спират аец та да се продава боклука от техните соларки и др мушенгии което е добре и за чичко тревичко който и без туй съсипа аец докато го "ремонтира" с резервни части от тему и така всички са доволни

    18:32 20.08.2026

  • 10 !!!?

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Батерия ток не прави":

    То и ЯЕЦ ток без вода не прави...!

    18:33 20.08.2026

  • 11 койдазнай

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ааа...":

    До момента днес, панелите на Урсула са произвели 41000 МВт часа. Толкова биха произвели и четерите затворени реактора на Козлудий за 24 часа. Така че трябва да благодарим на Урсула, че мъдрата политика на ЕС ни осигури електроенергия!

    18:34 20.08.2026

  • 12 12345

    1 1 Отговор
    Не се разбра с каква вода охлаждате Реакторите..........

    Коментиран от #20

    18:34 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СимьоБелорешкия

    1 2 Отговор
    да спираме нацяло АЕЦ и да наблягаме на ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ

    18:39 20.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А бе

    4 2 Отговор
    Айде хаирлия да е. Другата седмица и 6-и и минаваме на свещи. Ама урсулита ще е доволна.

    Коментиран от #19

    18:41 20.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Потребител

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "!!!?":

    много си в грешка, не копейките, а умнокрасивите пе.да.ли и извратеняците от Брюксел трябва да поливат или да стоят на тъмно, избора е техен

    18:41 20.08.2026

  • 19 !!!?

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "А бе":

    Който си има слънчеви панели и батерия, си има ток, прави салата и пие ракия...а хаирлия !!!

    18:58 20.08.2026

  • 20 Инженер

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "12345":

    Според въпроса ти е ясно, че ще е трудно да ти се обясни. Потърси сам из интернета, из Уикипедия примерно. Там има разни картинки...

    18:59 20.08.2026

  • 21 койдазнай

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Батерия ток не прави":

    Батерията ток не прави, ама фотоволтаичните панели правят. И то толкова, колкото двата реактора на Козлодуй.

    19:02 20.08.2026

  • 22 Инженер

    3 0 Отговор
    Колкото и да плюете в една или друга политическа посока, нивото на реката не зависи от политиката.

    Коментиран от #24

    19:06 20.08.2026

  • 23 Сатана Z

    2 0 Отговор
    България е във всички новини
    ⚡️АЕЦ „Козлодуй“ ще намали производството си за първи път от 52 години поради ниските нива на водата в река Дунав, съобщава Министерството на енергетиката на България.

    Въвеждат се ограничения върху работата на енергоблока, за да се предотврати потенциална аварийна ситуация.

    Абе,кой построи тази атомна централа? Някой помни ли?

    19:20 20.08.2026

  • 24 Шопар

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Инженер":

    Нивото на Дунав зависи от Сърбия и Румъния.Има много видеа правени от българи ,които пътуват по пътя край Дунав и вода си има много от се държи зад шлюзове.

    19:23 20.08.2026

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