Заради критично ниското ниво на Дунав: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

В петък, 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката, цитирани от Dariknews.bg.
Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ „Козлодуй” и е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. Обичайно мощността на блока е малко над 1000 мегавата, посочват от МЕ.
Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ „Козлодуй”.
Още от началото на юли, при първите индикации за трайно понижаване на нивото на Дунав и прогнозите за дългосрочно засушаване в Западна и Централна Европа, в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. Приведена бе в изпълнение процедура, която включва всички необходими мерки и действия за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължителен спад на речните нива, допълват от МЕ.
Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката, съобщават от ведомството.
От там допълват, че това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, е позволило на АЕЦ „Козлодуй” да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум, припомнят от МЕ.
В безпрецедентната хидроложка обстановка екипите на атомната електроцентрала продължават денонощно да работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените съоръжения.
Досега АЕЦ “Козлодуй“ работеше без промяна в графика, като бях предприети допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав. Сформираната работна група в АЕЦ „Козлодуй“ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВЕИ
18:18 20.08.2026
2 Призовавам
Както се казва, това да не ти е дядо ти Мраз, че да вярваш или да не вярваш.....
18:22 20.08.2026
3 Ауууи
Коментиран от #5
18:23 20.08.2026
4 койдазнай
Коментиран от #6
18:23 20.08.2026
5 Ааа...
До коментар #3 от "Ауууи":Не бери грижа! Майка ти духакато за четири реактора! Нема ти казвам, какво започна да ми свети...
Коментиран от #11
18:26 20.08.2026
6 Батерия ток не прави
До коментар #4 от "койдазнай":складира го само, докато спадне или стане за рециклиране.
Коментиран от #10, #21
18:26 20.08.2026
7 Явно Само На Дунав !
Какви пСадругите Възможности !
За Доставка на Вода ?
18:26 20.08.2026
8 !!!?
Коментиран от #18
18:30 20.08.2026
9 майцепродавците във властта
18:32 20.08.2026
10 !!!?
До коментар #6 от "Батерия ток не прави":То и ЯЕЦ ток без вода не прави...!
18:33 20.08.2026
11 койдазнай
До коментар #5 от "Ааа...":До момента днес, панелите на Урсула са произвели 41000 МВт часа. Толкова биха произвели и четерите затворени реактора на Козлудий за 24 часа. Така че трябва да благодарим на Урсула, че мъдрата политика на ЕС ни осигури електроенергия!
18:34 20.08.2026
12 12345
Коментиран от #20
18:34 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 СимьоБелорешкия
18:39 20.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А бе
Коментиран от #19
18:41 20.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Потребител
До коментар #8 от "!!!?":много си в грешка, не копейките, а умнокрасивите пе.да.ли и извратеняците от Брюксел трябва да поливат или да стоят на тъмно, избора е техен
18:41 20.08.2026
19 !!!?
До коментар #16 от "А бе":Който си има слънчеви панели и батерия, си има ток, прави салата и пие ракия...а хаирлия !!!
18:58 20.08.2026
20 Инженер
До коментар #12 от "12345":Според въпроса ти е ясно, че ще е трудно да ти се обясни. Потърси сам из интернета, из Уикипедия примерно. Там има разни картинки...
18:59 20.08.2026
21 койдазнай
До коментар #6 от "Батерия ток не прави":Батерията ток не прави, ама фотоволтаичните панели правят. И то толкова, колкото двата реактора на Козлодуй.
19:02 20.08.2026
22 Инженер
Коментиран от #24
19:06 20.08.2026
23 Сатана Z
⚡️АЕЦ „Козлодуй“ ще намали производството си за първи път от 52 години поради ниските нива на водата в река Дунав, съобщава Министерството на енергетиката на България.
Въвеждат се ограничения върху работата на енергоблока, за да се предотврати потенциална аварийна ситуация.
Абе,кой построи тази атомна централа? Някой помни ли?
19:20 20.08.2026
24 Шопар
До коментар #22 от "Инженер":Нивото на Дунав зависи от Сърбия и Румъния.Има много видеа правени от българи ,които пътуват по пътя край Дунав и вода си има много от се държи зад шлюзове.
19:23 20.08.2026