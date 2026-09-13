От 15 септември започва приемът за стипендии по „Подкрепи една мечта“

От 15 септември започва приемът на документи за отпускане на стипендии по инициативата на президента „Подкрепи една мечта“. Кандидатстването ще продължи до 15 октомври 2026 г.

Инициативата е насочена към младежи, които са били отглеждани в социални услуги за резидентна грижа или са напуснали специализирана институция, като целта е да бъдат подпомогнати в продължаването на образованието им.

Финансовата подкрепа е предназначена както за ученици, така и за студенти, които отговарят на условията за участие в програмата.

Подкрепа за образование

„Подкрепи една мечта“ е инициатива, която има за цел да даде по-добър шанс на младежи в уязвимо положение да продължат образованието си след напускането на социална услуга.

Подкрепата е насочена към разходите, свързани с образованието, като идеята е финансовите затруднения да не се превръщат в причина за прекъсване на обучението.

Приемът на документите започва на 15 септември и ще продължи един месец — до 15 октомври.

Кандидатите трябва да се запознаят с условията и необходимите документи, публикувани от Администрацията на президента.

Възможност за младите хора

Инициативата се реализира вече години наред и е част от политиката за подкрепа на младежи, които след напускане на социална услуга трябва да изградят самостоятелен живот.

Освен финансовата помощ програмата поставя акцент върху образованието като начин за придобиване на професионална квалификация и по-добри възможности за реализация.

Приемът започва на 15 септември, а кандидатите разполагат с един месец, за да подадат необходимите документи.