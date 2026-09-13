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От 15 септември започва приемът за стипендии по „Подкрепи една мечта“

От 15 септември започва приемът за стипендии по „Подкрепи една мечта“

13 Септември, 2026 11:24 569 9

  • стипендии-
  • образование-
  • програма

Ученици и студенти могат да кандидатстват до 15 октомври за финансова подкрепа за образованието си

От 15 септември започва приемът за стипендии по „Подкрепи една мечта“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 15 септември започва приемът на документи за отпускане на стипендии по инициативата на президента „Подкрепи една мечта“. Кандидатстването ще продължи до 15 октомври 2026 г.

Инициативата е насочена към младежи, които са били отглеждани в социални услуги за резидентна грижа или са напуснали специализирана институция, като целта е да бъдат подпомогнати в продължаването на образованието им.

Финансовата подкрепа е предназначена както за ученици, така и за студенти, които отговарят на условията за участие в програмата.

Подкрепа за образование

„Подкрепи една мечта“ е инициатива, която има за цел да даде по-добър шанс на младежи в уязвимо положение да продължат образованието си след напускането на социална услуга.

Подкрепата е насочена към разходите, свързани с образованието, като идеята е финансовите затруднения да не се превръщат в причина за прекъсване на обучението.

Приемът на документите започва на 15 септември и ще продължи един месец — до 15 октомври.

Кандидатите трябва да се запознаят с условията и необходимите документи, публикувани от Администрацията на президента.

Възможност за младите хора

Инициативата се реализира вече години наред и е част от политиката за подкрепа на младежи, които след напускане на социална услуга трябва да изградят самостоятелен живот.

Освен финансовата помощ програмата поставя акцент върху образованието като начин за придобиване на професионална квалификация и по-добри възможности за реализация.

Приемът започва на 15 септември, а кандидатите разполагат с един месец, за да подадат необходимите документи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 О, Морес

    1 1 Отговор
    Първа стъпка- как се мери с ъгломер (в градуси).После -в радиани.Защото във ВУЗ се използват радиани.Градусите са за Бакалите.Но все отнякъде трябва да се започне.

    11:40 13.09.2026

  • 2 О Тебе Радуемся !

    5 0 Отговор
    Не знам Защо Това е Работа На Президента !

    След като Задачата на последния е !

    Да Защити Правата !

    На Всички Българи !

    11:44 13.09.2026

  • 3 Лъжовната ИСТИНА

    2 0 Отговор
    Явно и ББ от Б е ПОДКРЕПИЛ МЕЧТАТА на мис Бикини......да има къща в Барселона ! Така се прави и то без много - много да се говори и хвали.

    Коментиран от #9

    12:05 13.09.2026

  • 4 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Повечето мисирки тук са полу грамотни ,но са ползвали държавни грантове за да се научат да лъжат когато става въпрос за прехраната им.

    12:09 13.09.2026

  • 5 Любопитен

    5 0 Отговор
    Образованието днес се е превърнало в пълно безсмислие. Децата биват изтезавани да заучават предимно безсмислени факти за това и онова подходящи само за участие в шоу като Стани Богат. Децата знаят много факти но имат много малко знания и разбиране за реалния живот заради липса на подходящи упражнения и свързаност на училището с нещата от реалния живот. За мен тази система мястото и в на боклука.,,

    Коментиран от #7

    12:14 13.09.2026

  • 6 Русенец

    0 0 Отговор
    А, ще има ли и за 240-те азиатски общаци от русенските студентски общежития?

    12:25 13.09.2026

  • 7 Русенец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Любопитен":

    Учебните тетрадки са един от най-големите пирони в ковчегът на образователната ни система.
    Децата спряха да пишат теми, да обмислят тези, да сформират увод, изложение, заключение, да упражняват изказ.... В учебните тетрадки всичко е напечатано, а те само заграждат верният отговор или попълват липсващата дума. Тези тетрадки трябва да изчезнат.

    12:30 13.09.2026

  • 8 И преди са го правили

    0 0 Отговор
    Коткат ви, за да им служите после. Да си знаете!

    12:48 13.09.2026

  • 9 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лъжовната ИСТИНА":

    Разните миски да знаят, че веднъж приемат ли да са "тайната жена" на някой, ще трябва да преглъщат мълчаливо униженията и да забравят за свободата.

    12:53 13.09.2026

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