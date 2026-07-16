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Създателите на ChatGPT пускат първото си физическо устройство

Създателите на ChatGPT пускат първото си физическо устройство

16 Юли, 2026 13:50 704 3

  • open ai-
  • chat gpt-
  • високоговорител

Очаква се конкурентът на Apple HomePod да дебютира до края на годината

Създателите на ChatGPT пускат първото си физическо устройство - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В рязък контраст с очакванията на мнозина, че OpenAI ще се насочи към създаването на заместител на смартфона, първата стъпка на компанията в областта на потребителския хардуер е преносим умен високоговорител без екран, проектиран да служи като активен, подобен на човек спътник в дома.

Като заменя цифровия дисплей с презареждаема батерия и набор от усъвършенствани камери и сензори за околната среда, устройството е създадено така, че да може да се пренася от стая в стая, като се адаптира към заобикалящата среда и я наблюдава в реално време. В основата си то използва изключително гъвкавата гласова архитектура GPT-Live на OpenAI, за да позволи мигновени диалози, при които както потребителят, така и машината могат естествено да се прекъсват взаимно.

Това, което наистина издига този проект от равнището на стандартен умен асистент до физическо въплъщение на ChatGPT, е изключително амбициозният му фокус върху проактивността и физическото присъствие. OpenAI предвижда устройство, което не просто чака команда, а вместо това се основава на личния контекст, като вашите имейли и ежедневни навици, за да предвижда нуждите ви и да предлага предложения, още преди да сте попитали. За да се преодолее различието между неодушевен обект и жив спътник, шасито включва механични елементи, които се движат автономно, придавайки на високоговорителя физическо усещане за живот и личност.

Произходът на проекта е безспорно впечатляващ, той е първият значителен резултат от мащабното придобиване на io Products от OpenAI за 6,5 милиарда долара, хардуерен стартъп, съоснован от бивши дизайнерски величия на Apple. С дизайнерското студио „LoveFrom“ на Джони Айв, което определя естетическата насока, и бивши звезди на индустриалния дизайн в Apple като Еванс Ханки, които ръководят разработката, високоговорителят представлява масивна миграция на таланти от Купертино.

Въпреки това този високопрофилен екип вече предизвика ожесточена корпоративна вражда. Apple наскоро заведе мащабен съдебен иск срещу OpenAI, в който твърди, че са откраднати търговски тайни, и обвинява стартъпа, че привлича най-добрите ѝ кадри, за да ускори разработката на хардуерните си продукти. Въпреки че OpenAI твърди, че неговият анимиран AI-спътник без екран се различава значително от всичко, което Apple предлага в момента, тази надвисваща правна битка би могла да наруши агресивния график на компанията, който понастоящем предвижда представяне в края на 2026 година и официално пускане на пазара през 2027 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    И тоя ли ще се извинява като chatgpt

    14:02 16.07.2026

  • 2 Нищо ново

    3 0 Отговор
    Масов шпионаж на хората през електронните устройства със сензори,микрофони и камери.В Европа ще имат коли със задължителни термокамери,уж да пазели шофьорите эт катастрофи.Термокамери за да не ги покриват хората с лепенки.Задължителен шпионаж и масов,по Оруел.

    14:32 16.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.